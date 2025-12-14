UNIQLO大阪「全球旗艦店」開幕 雙語購物標示、在地地圖導覽搶攻國際旅客

UNIQLO在大阪・梅田的Umekita（梅北）區開設全新的全球旗艦店「UNIQLO UMEDA」。該區正進行大型再開發，國內外來訪人潮不斷增加，在城市動線持續變化的背景下，UNIQLO將此新店定位為連結在地與世界的全新據點。



開幕前舉行的記者說明會上，綾瀬遙與松下洸平出席活動，分享新店的亮點與限定系列的魅力。同時，預計期盼此店能成為品牌體驗的示範案例。

全球旗艦店「UNIQLOUMEDA」開幕前舉行的記者說明會上，綾瀬遙（右）與松下洸平（左）出席活動。（丁勤紜攝）

店內導引也特別針對海外旅客設計，例如提供日文與英文並列的標示、設置介紹梅田周邊區域的導覽地圖等，打造更友善的購物動線。對此，UNIQLO公關負責人表示：「我們正努力提供讓海外顧客也能輕鬆購物的環境。」

UNIQLO在大阪・梅田的Umekita（梅北）區開設全新的全球旗艦店「UNIQLOUMEDA」。（丁勤紜攝）

關於此次以「西日本最大規模」與「新概念」為重點開設的背景，UNIQLO方面指出：「Umekita（梅北）區是再開發的核心地帶，街區的人流動線也正在改變。我們希望能藉由這家店，一同向外發信該地區的魅力，迎接更多來自國內外的顧客。」



在海外拓展定位方面，UNIQLO進一步表示：「UNIQLOUMEDA作為全球旗艦店，不僅面向在地顧客，也希望獲得許多來自日本各地與海外旅客的支持。」

