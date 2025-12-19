UNIQLO娃衣爆紅 一票人衝去買 官方急發公告

日系服飾品牌UNIQLO在台灣相當受歡迎，店家除了販售服飾外，也時常推出周邊小物，不過UNIQLO官方今天（19日）突然緊急發布公告，表示近日Threads上流傳UNIQLO出了娃衣，台灣並沒有發行、販售這項商品。貼文引發討論，不少網友坦言，差點就要衝去門市買了。

近日有網友在Threads分享UNIQLO的「背心娃衣」，幫娃娃穿上後就變得超可愛，也讓這款娃衣突然爆紅。

對此，UNIQLO今天在官方Threads帳號公告，近日有脆友發文，貼出UNIQLO出了類似PUFFTECH背心的娃衣，業者澄清「UNIQLO TAIWAN並沒有發行、販售這個商品或贈品」。

小編表示，昨天出現大量民眾的詢問，因此特地發出公告，請所有脆友留意資訊的真實性與網路使用安全，若有任何疑慮歡迎私訊詢問小編。

貼文曝光引發討論，許多網友紛紛留言，「昨天有看到那篇貼文，販售地是大陸的UNIQLO」、「看廣告應該只有大陸有吧」、「商品上面寫簡體字，怎麼會跑到台灣的官方問啊」、「謝謝小編，我本來今天要衝去買的。」

有內行人透露，「那是UNIQLO大陸市場自己做的贈品啦！」也有不少粉絲敲碗，「原來台灣沒有，要不要發行啊」、「期待之後會有，好可愛。」

