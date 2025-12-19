UNIQLO娃衣社群爆紅一票人瘋求購買連結 官方急發公告：台灣沒販售

近期UNIQLO一款小物在網上爆紅，但UNIQLO台灣官方發公告稱台灣沒有販售。（圖／翻攝自微博）

日系服飾品牌UNIQLO在台灣擁有高人氣，除服裝商品外，推出的周邊小物也常引發話題。近日社群上流傳UNIQLO開賣「背心造型娃衣」，吸引不少人詢問購買連結或是準備前往門市搶購。但UNIQLO台灣今（19）日緊急發出公告，強調該商品並未在台灣發行或販售，請消費者勿誤信網路訊息。

最近有網友在社群平台Threads分享一款外型酷似UNIQLO PUFFTECH背心的「迷你款」娃衣，並把它穿在人氣玩偶LABUBU身上拍照，造型可愛迅速在社群掀起討論熱潮。貼文底下有不少人看到後直呼超心動，紛紛留言好奇UNIQLO什麼時候推出的都沒跟到，有人還求連結購買。

沒想到UNIQLO台灣官方今日緊急發出公告，原來有許多民眾短時間內留言詢問，認為必須特地公告說明，UNIQLO台灣在Threads的官方帳號指出，相關娃衣或吊飾商品並非台灣市場推出的商品或贈品。

UNIQLO 表示，該款背心造型的「暖小棉」其實是中國市場活動所推出的贈品，消費者只要購買指定PUFFTECH空氣棉外套即可獲得，並非全球同步販售。官方也提醒民眾，社群平台上的商品資訊來源多元，購買前應留意官方公告，以免造成誤會。

公告曝光後，底下有不少網友紛紛表達個人看法，「蛤？只有中國有喔」、「看到包裝有簡體字，就該猜到不是台灣賣的」、「本來今天真的要衝去買」；但同時有許多人敲碗UNIQLO台灣能推出類似商品，「如果真的賣一定會買」、「拜託賣這款小物，我一定用新台幣下架」。

UNIQLO台灣官方Threads公告如下：

因為昨天發生大量詢問，小編需要公告大家！

有脆友貼UNIQLO出了類似PUFFTECH背心的娃衣，但是「UNIQLO TAIWAN並沒有發行、販售這個商品或贈品」，

也請所有脆友留意資訊的真實性與網路使用安全！

若有任何疑慮歡迎CUE我們小編或是私訊。

