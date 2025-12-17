UNIQLO年末聖誕送禮攻略曝光！GU秋冬6單品限時優惠、再祭穿搭挑戰

記者李鴻典／台北報導

聖誕節，是一年之中最適合傳遞心意、分享陪伴的溫度時刻， UNIQLO挑選多款兼具設計、機能與細膩巧思推出年末佳節送禮攻略，眾多高質感冬季LifeWear單品與大師聯名系列同步推出優惠新價格還有期間限定優惠。不論是為家人準備高機能保暖外套NT1,990 起的「聖誕暖心禮」；千元以下即能入手高品質又時尚的「聖誕時尚禮」；NT$500以下質感又有型的「聖誕交換禮」送禮、添購新衣一次搞定！還有為孩童準備「聖誕暖寶禮」，將溫暖、安全化作聖誕中最美好的祝福。

千元以下「聖誕時尚禮」加碼超極暖系列首降NT$200元。（圖／品牌業者提供）

其中，兼具溫度與造型的小物HEATTECH 系列配件—HEATTECH圍巾期間限定價格NT$390、HEATTECH保暖PADDED手套期間限定價格NT$390以及色彩繽紛、柔軟舒適的 HEATTECH羅紋毛帽限定價格NT$290，又保暖又有型的「暖型小物」是最高人氣的交換禮選擇；而深受網友喜愛的弧形迷你肩背包更是日常百搭、男女皆宜，不論通勤或旅行都能輕鬆駕馭，為今年的交換禮增添亮點。

500以下「聖誕交換禮」，HEATTECH配件期間限定價格290元起。（圖／品牌業者提供）

為讓聖誕送禮更輕鬆、更有節慶氛圍，UNIQLO 推出期間限定聖誕小卡與禮物紙袋加購服務。凡單筆消費即可用 NT$3 加購限定紙袋，凡加購者，即有機會獲得隨袋附贈的聖誕小卡。小卡共三款隨機挑選，不可挑款。紙袋與小卡每日不限量，提早贈完則提早結束活動。

溫暖獻禮，心意相連UNIQLO年末佳節送禮攻略。（圖／品牌業者提供）

GU推出早春新品「Baggy喇叭牛仔寬褲」，為各種身形打造完美比例，精選 6 大秋冬單品推出限時優惠，為年末跑趴的你打造零失誤的派對穿搭攻略。同時舉辦 Threads 聖誕穿搭挑戰，邀愛好者展現時尚風格，創造屬於自己的聖誕回憶。除豐富的時尚單品，更有永續實用好禮、LINE 輪盤抽獎、西門限定回饋等。一系列活動將在12月19日至12月25日於全台門市與網路商店同步開跑。

新一代神褲「Baggy Flare Jeans」將直筒的舒適與喇叭的完美修飾一次融合。（圖／品牌業者提供）

在佳節歡慶時刻，GU推出Threads 聖誕穿搭挑戰，號召粉絲發揮創意展現個人風格魅力，就有機會將時尚單品與保暖好禮帶回家！即日起至12月25日，只要在個人的Threads平台上傳GU聖誕紅或聖誕綠穿搭，參加「揪團 U 你」聖誕穿搭挑戰，就有機會贏得GU跨年實用夯品，包含能為整體造型增添溫暖層次的羅紋毛帽，以及輕巧百搭的柔軟尼龍肩背包。

於GU西門店消費或網路下單選擇西門店取貨，單筆滿額NT1,500即可獲得由知名插畫家可愛大王設計的「衣纖木手機座」。（圖／品牌業者提供）

GU LINE官方帳號更推出輪盤抽獎活動，增添節慶驚喜。於 12月19日至12月31日期間參與輪盤遊戲，中獎者憑序號即可於1月1日至1月11日至店舖兌換實用「時尚發熱衣系列」保暖單品，包含女裝保暖羅紋圓領 T 恤（長袖）、女裝保暖羅紋高領 T 恤（長袖）等秋冬好禮。另外，於店內消費時還可以NT$30加購精品禮品袋，讓送禮更有儀式感。

店內消費可用30元加購GU品牌禮品袋。（圖／品牌業者提供）

正值假日季節來臨之際，The North Face x SKIMS推出限量冬季聯名系列。此次冬季聯名系列新增更多款式選擇、實用配件，更首次引入童裝系列。服裝設計上巧妙融合 The North Face 在滑雪服飾領域的技術創新與專業積累，以及 SKIMS 標誌性的貼身剪裁與設計美學，以大膽鮮明的應季色彩，呈現冬季衣櫥的煥新之作。

The North Face x SKIMS FW25聯名系列套裝。（圖／品牌業者提供）

本系列於 2025 年 12 月 10 日於 The North Face 台北101旗艦店、台中新光三越中港店 5F UE 門市，以及 The North Face 台灣官方網站同步販售。

The North Face x SKIMS FW25聯名系列保暖圍巾。（圖／品牌業者提供）

跑鞋品牌New Balance再度攜手NBA 級經紀人暨潮流指標人物Rich Paul，推出全新聯名鞋款New Balance ABZORB 2010「Interstellar」，售價NT$ 5,880。在 Rich Paul 的詮釋之下，ABZORB 2010 展現出截然不同的風格樣貌。聯名鞋款選用名為 「Interstellar（Midnight Violet × Burgundy）」 的專屬配色，將夜晚中的星際紫與溫潤酒紅色調相互交織，營造沉穩卻富有吸引力的視覺層次。

New Balance聯名鞋款U2010RP1建議售價NT5,880。（圖／品牌業者提供）

鞋面以高品質皮革覆蓋於菱形網格之上，透過不同材質的對比堆疊，展現細膩且豐富的質感表現。整體配色在低調中蘊含奢華氣息，完美呼應 Rich Paul 一貫的個人風格，也為 ABZORB 2010 注入更具深度的潮流風格。

配色在低調中蘊含奢華氣息，呼應Rich Paul一貫的個人風格。（圖／品牌業者提供）

美國跑鞋品牌BROOKS於 2025台北馬拉松 EXPO 與跑者並肩同行，自 12 月 18 日至 12 月 20 日現身台北圓山花博爭豔館（攤位編號 314），透過完整鞋款陣容、賽前補給級優惠與現場試穿體驗盾。台北馬拉松 EXPO 期間，BROOKS 特別為跑者規劃專屬購物回饋，全系列鞋款與服飾全面 75 折（限制款除外），讓跑者能依不同訓練階段與比賽目標，一次補齊裝備。單筆消費滿 NT$4,500，即贈 BROOKS 衣保袋（定價 NT$890）；消費滿 NT$8,800，再加碼贈送 BROOKS 可折疊運動帽（定價 NT$1,080），兼顧機能與實用性，為跑者打造更完整的跑步日常。展期間跑者只要於現場追蹤 BROOKS 官方 IG 粉絲專頁，即可獲得 BROOKS 應援加油棒或運動手環。

台北馬拉松EXPO期間，BROOKS為跑者規劃專屬購物回饋。（圖／品牌業者提供）

台灣手工鞋品牌ORINGO林果良品攜手英國倫敦手工皮件品牌Beara Beara，推出「Athena」限量聯名包款。整體以英式經典復古線條為主軸，結合林果良品經典紳士鞋延伸的俐落英挺輪廓與細膩工藝，將台灣製鞋技術轉化為日常可搭配的皮革包設計。

ORINGO林果良品與來自英國倫敦手工皮革包品牌Beara Beara，攜手聯名推出「Athena」限量聯名包款。（圖／品牌業者提供）

從鞋型到包型，雙方將多年累積的版型經驗延伸到立體包身結構，讓這次聯名不僅是跨國合作，也象徵台灣製鞋工藝踏上國際舞台的新一步，成為工藝與時尚兼具的跨界選擇。本次聯名首批限量加贈ORINGO × BearaBeara聯名行李掛牌（價值 NT$1,600），融合林果良品對經典鞋履的匠人精神，與Beara Beara在手工包件的細膩美學，為細節質感展現品味與態度。

聯名首批限量加贈ORINGO × BearaBeara聯名行李掛牌。（圖／品牌業者提供）

2025年即將進入尾聲，隨著佳節氣氛逐漸熱絡，聖誕交換禮物、公司尾牙與跨年派對等紛紛展開，滿檔行程也讓「妝容能否持久維持」成為許多人最在意的課題。尤其眼妝稍有暈開，就容易影響整體造型的精緻度與拍照效果。為讓眼妝維持一整天不暈染，日本眼妝品牌Love Liner推出全新升級版「隨心所慾超防水極細眼線筆」，以1.1mm × 2.2mm超極細筆芯打造更精準線條，搭配如奶油般滑順的筆觸，讓你零技巧就可以描繪出自然深邃、乾淨俐落的眼神。共推出濃密漆黑與經典深棕兩款色號，濃密漆黑款強調眼型輪廓、打造深邃眼神；經典深棕款則呈現自然柔和效果，適合日常妝容或溫柔系風格。

Love Liner隨心所慾超防水眼線筆& Love Liner隨心所慾超防水極細眼線筆。（圖／品牌業者提供）

Love Liner經典的「隨心所慾超防水眼線筆」也同步升級包裝與配方。維持一貫好描繪、飽和的顯色度與持久防水的特性，美容成分則由原本10種增加至15種，即便是長時間上妝也能溫和呵護眼周肌膚。「隨心所慾超防水眼線筆」的經典深棕與溫柔赤茶兩款經典色號，適合打造日常輕柔眼妝，也能與極細款搭配使用提升層次感，滿足不同場合的妝容需求。

Love Liner隨心所慾超防水眼線筆& Love Liner隨心所慾超防水極細眼線筆。（圖／品牌業者提供）

冬季節慶將至，萬國通路 eminent 為年末時光注入一抹閃耀驚喜，推出 KK50-2 ALFRED 節慶限量新色「Twinkle Silver 閃爍銀」，即將為聖誕交換禮物和跨年旅行穿搭，帶來耀眼的絕美新選擇！以冬日雪景為靈感，KK50-2 ALFRED 箱身採用節慶專屬的閃爍亮膜工藝，在室內燈光、街邊燈飾或跨年煙火映照下，細緻反射出層層銀色光澤，呈現如雪花般晶亮卻不張揚的美感。

冬季最閃耀的旅行焦點！KK50-2 ALFRED「Twinkle Silver閃爍銀」，低調銀光點亮年末旅程。（圖／品牌業者提供）

銀色外觀在華麗與低調之間取得恰到好處的平衡，既帶出節慶氛圍，也保有耐看質感，同時配備同色系透明溜冰輪，推行時呈現如「銀色光點滑過地面」的視覺效果，讓行李箱不只是旅途中的收納夥伴，更成為冬季穿搭與出行風格的一部分。

KK50-2聖誕限定版閃爍銀24吋內裝。（圖／品牌業者提供）

另，據內政部數據顯示，目前全台約有七萬個人民團體組織，其中非營利社會組織約占八成，然而研究顯示，94%的非營利組織拿不到19%的年度整體捐款，導致多數單位面臨極大的營運壓力，社會資源嚴重失衡。在台迅速成長的電商開店平台BV SHOP於2025年開展新的「電商社會行銷計畫」，運用平台現代化模組與行銷工具，大量提升非營利組織在「流量至上」的AI網海中的能見度，讓更多人能看見這些組織的願景與需求，提升募款率，以更貼近現代年輕世代的數位方式，並提供義賣產品上架的多元通路，促成社會共好的良善循環。

BV SHOP於2025年開展新的「電商社會行銷計畫」。（圖／品牌業者提供）

