UNIQLO快閃「發熱衣免費拿」！3百人瘋搶 網排隊2小時傻眼

UNIQLO於華山文創園區免費送「HEATTECH極暖 喀什米爾混紡圓領T恤」，吸引大批人潮排隊。（圖／UNIQLO提供）

立冬節氣一過，意味冬天正式開始，有感於氣溫持續下降，不少人開始準備保暖衣物抵禦寒涼。服飾品牌UNIQLO今（9日）特別在華山1914文化創意產業園區推快閃活動，只要完成指定任務就可免費領取發熱衣，吸引大量民眾爭搶排隊，不少人也在社群分享擁擠景象，更有人透露自己等了至少1個半小時到2小時才拿到，場面十分壯觀。

UNIQLO表示，8、9日在華山文創園區舉辦「UNIQLO 熱力製造所」，完成任務就能獲得價值690元的最新「HEATTECH極暖 喀什米爾混紡圓領T恤」，活動只到晚上6點。由於今天是最後一天，現場很快就塞爆人群，有網友在Threads發文分享民眾聚集畫面，表示每天只提供600件，最好自備防曬陽傘或帽子，因為現場沒有任何遮蔽物，更有人打趣喊「華山大暴動」，直言活動一早10點半開放前，就趕快到現場排隊，仍然碰上推擠、插隊亂象，「人潮多到好可怕」、「因為不是限量，東西又送滿好的」、「經過的時候有被嚇到」、「人數至少有300人以上」。

亦有人吐槽說，「就是一群貪婪的人」、「才幾百塊的東西，待在家吹冷氣不好嗎？」、「台灣已經算熱了，不需要為了發熱衣這麼瘋...」。據了解，UNIQLO近期強打的「HEATTECH極暖 喀什米爾混紡款」，內含9％天然喀什米爾羊毛，標榜奢華觸感倍感溫暖，本季全新推男裝款式與女裝新色，為冬日穿搭增添質感。

UNIQLO快閃活動只到今天，不少人把握最後時間前來體驗。（圖／讀者提供）

