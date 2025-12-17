UNIQLO才買完就降1千！消費者怒喊「氣到中風」 內行人曝補救密技

UNIQLO常有特價活動。（圖／翻攝Google Maps）

日系服飾品牌UNIQLO在台灣擁有廣大支持者，主打簡約設計與高品質面料，並定期推出應季新品與聯名系列。不過，近期卻有消費者在購物後短時間內遭遇大幅降價，引發熱議。

一名網友近日在社群平台Threads上發文指出，他不久前才以原價購買一款UNIQLO厚羽絨衣，沒想到僅過一週，同款商品竟下調價格多達1000元，令他氣憤不已，自嘲「像個小丑」，更直言「氣到中風」。

貼文一出，立刻引起共鳴，許多網友分享相似經驗。「有次我想買一條褲子，員工還建議我下週再來，我就懂了他的暗示」、「之前買一件UQ3990，過季直接1990」、「新品最好等特價，學過幾次教訓了」、「有時候真的不是錢的問題，而是我提早幾天買要比別人多花一千那種心情很差」、「跟買股票一樣，再買一件平均一下成本，就不會覺得貴了」。

不只抱怨，不少「內行人」也分享了應對之道。有網友表示：「馬上買1件新的一樣的，然後拿一週前的購買資料跟剛剛買的這一間新的 一起去退貨，UNIQLO標籤未拆30日內可退貨」、「UNIQLO通常週二會更新降價資訊，有興趣的商品可以等那天再看」、「請記住：每週二早上八點，更新降價價格」、「買他們家的東西本來兩三週內，牌子不能拆，收據發票都要留著，尤其年底最容易特價了」。

