UNIQLO推「懷舊經典商品」！一票7、8年級看哭：夢回1995
生活中心／張尚辰報導
日系品牌UNIQLO以價格親民、款式齊全深受不少民眾喜愛。沒想到，近日有網友發現，UNIQLO除了服飾之外，竟然推出了「電子雞」，瞬間掀起7、8 年級生的回憶殺，讓不少人直呼「根本是時代的眼淚」、「夢回1995！」
一名網友於昨（29）日在Threads上發文表示，自己在瀏覽UNIQLO官網時，意外發現下個月新品中，竟然有慶祝塔麻可吉（Tamagotchi）誕生30週年的聯名版電子雞，讓他感到相當驚喜。
貼文曝光後，立刻引發熱烈討論，不少網友留言表示，「我也看到官方公告，馬上把我的古董電子雞挖出來玩」、「知道電子雞的人至少都35歲了吧」、「真的是時代的眼淚」、「復刻流行？當初沒落時一台才50元」、「歷史是個大迴圈，現在夢回1995是吧」。而UNIQLO官網小編也透露，該聯名商品將於1月5日正式開放預購，讓許多粉絲相當期待。
事實上，這次UNIQLO攜手日本玩具大廠萬代（BANDAI）合作，推出4款聯名T恤以及專屬聯名版電子雞，將服飾與經典玩具元素巧妙結合，不僅勾起滿滿童年回憶，也成功掀起一波7、8年級生的懷舊風潮。
更多三立新聞網報導
曹西平猝逝！曾獨居陷憂鬱「乾兒子成生前唯一依靠」 晚年生活曝光
66歲曹西平猝逝！昔粉絲登門只為被罵「醜八怪」 招牌金句成絕響
稱解放軍是保護台灣人！館長喊「誰不想當中國人」 遭網嗆翻
國人死因第3名！胸腔科醫曝5招「防肺炎」 示警：2類人最容易感染
其他人也在看
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 34
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 98
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
「地獄話題」題燒起來！三上悠亞PK李多慧 網友一面倒選擇她
日本前AV女優三上悠亞日前正式加入台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊，首度亮相即掀起高度話題。上周末一連兩掌主場賽事登場應援，場邊瞬間湧現大量鏡頭，不少球迷高舉手機捕捉畫面，甚至連主持人張立東以及百萬YouTuber中指通都到場，讓比賽現場一度宛如大型攝影會，不過也有網友提出一個「地獄話題」造成熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝 昔立遺囑把遺產全給「他」
資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚全台灣，因為前一天他還發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」。沒想到才過了一天就傳出他離世的消息，讓人不敢相信是真的。回顧曹西平的一生，他生前曾經多次感嘆自己「沒有家人」，與家中的4個兄弟全鬧翻，內幕也曝光了。而他的遺產，生前也做好了安排，將會留給這個人。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 50
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 39
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 23 小時前 ・ 8
出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫
韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：早起儀式就是拉伸運動與刮痧消腫崔秀英非常重視晨間的身體喚醒，這也是她從少女時代維持至今的習慣。拉伸習慣： 每天起床第一件事就是運動，若沒約團員去健身房，也會在家使用瑜伽球與彈力帶進行全身拉筋伸展。刮痧按摩： 伸展後會利用按摩...styletc ・ 3 小時前 ・ 3
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 66
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
林俊傑從不認愛！情史驚見大咖女神 網紅七七收服才子驚呆全網
44歲「JJ」林俊傑的情史豐富，身為創作才子的他緋聞對象多，不過他從不正面談論感情，唯一低調承認過的圈外女友是模特兒陳立泠，兩人交往9個月後分手，而這次他大動作認愛中國網紅七七，可見七七在他心目中的地位，網路上的討論也迅速炸鍋。細數林俊傑過去的感情路，他曾公開追求田馥甄未果，並與「Weather G自由時報 ・ 15 小時前 ・ 12
震驚曹西平離世！狄志為崩潰淚揭「生前最後約定」：再也無法實現了
資深藝人「四哥」曹西平驚傳昨（29）日深夜被發現在三重住處離世，享壽66歲。對此，資深媒體人狄志為得知消息後，悲慟在臉書發文表示「震驚到說不出話」，他回憶起去年兒子數學競賽奪冠時，曹大哥還親自留言「志為，好久不見，我一直都有follow你的粉專，你兒子很棒，加油喔」。當時狄志為還相約要和他去吃宵夜，怎料這段暖心的鼓勵竟成最後互動。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14