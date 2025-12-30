UNIQLO推「懷舊經典商品」！一票7、8年級看哭：夢回1995

生活中心／張尚辰報導

UNIQLO即將於下個月推出塔麻可吉聯名版電子雞。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

日系品牌UNIQLO以價格親民、款式齊全深受不少民眾喜愛。沒想到，近日有網友發現，UNIQLO除了服飾之外，竟然推出了「電子雞」，瞬間掀起7、8 年級生的回憶殺，讓不少人直呼「根本是時代的眼淚」、「夢回1995！」

一名網友於昨（29）日在Threads上發文表示，自己在瀏覽UNIQLO官網時，意外發現下個月新品中，竟然有慶祝塔麻可吉（Tamagotchi）誕生30週年的聯名版電子雞，讓他感到相當驚喜。

廣告 廣告

貼文曝光後，立刻引發熱烈討論，不少網友留言表示，「我也看到官方公告，馬上把我的古董電子雞挖出來玩」、「知道電子雞的人至少都35歲了吧」、「真的是時代的眼淚」、「復刻流行？當初沒落時一台才50元」、「歷史是個大迴圈，現在夢回1995是吧」。而UNIQLO官網小編也透露，該聯名商品將於1月5日正式開放預購，讓許多粉絲相當期待。

事實上，這次UNIQLO攜手日本玩具大廠萬代（BANDAI）合作，推出4款聯名T恤以及專屬聯名版電子雞，將服飾與經典玩具元素巧妙結合，不僅勾起滿滿童年回憶，也成功掀起一波7、8年級生的懷舊風潮。

更多三立新聞網報導

曹西平猝逝！曾獨居陷憂鬱「乾兒子成生前唯一依靠」 晚年生活曝光

66歲曹西平猝逝！昔粉絲登門只為被罵「醜八怪」 招牌金句成絕響

稱解放軍是保護台灣人！館長喊「誰不想當中國人」 遭網嗆翻

國人死因第3名！胸腔科醫曝5招「防肺炎」 示警：2類人最容易感染

