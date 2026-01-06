UNIQLO新年慶瘋殺6折！「大尺碼族群」赴日掃貨卻卡關？內行揭3大地雷

生活中心／程正邦報導

UNIQLO TAIWAN 15周年感謝祭。（圖／品牌業者提供）

日本國民品牌 UNIQLO 的年度重頭戲「新年慶典」正如火如后進行中。自 1 月 1 日起為期 8 天的超值活動，讓不少旅日遊客趨之若鶩。然而，近期在 PTT 與 Threads 等社群平台上，卻出現不少關於「大尺碼採購」與「隱藏版特價規則」的熱烈討論，提醒消費者在瘋搶之餘，仍需留意實體店鋪與官網的隱形成本。

UNIQLO歲末新年祭期間限定 1/1-1/8，台灣也有折扣，要買要快。(圖/翻攝UNIQLO官網)

新年折扣戰：羊絨毛衣激省 3000 日圓

根據日本 UNIQLO 發布的促銷清單，2026 年初的折扣力道相當驚人，多款機能與保暖單品直接下殺「有感價」：

* 極暖系列： 抗寒力提升 1.5 倍的 Ultra Warm Heattech 系列，新年價僅 1490 日圓（約 NT298），相當於台灣售價的對折。

* 高端羊絨： 100% 優質羊絨圓領毛衣從原價下調至 6990 日圓（約 NT1398），單件價差直逼新台幣 600 元，成為觀光客瘋搶首選。

* 職場戰袍： 男士免燙修身襯衫與女士人造絲襯衫也同步調降 1000 日圓，對年後準備開工的族群極具吸引力。

* 滿額好禮： 消費滿 1 萬日圓（含稅）還可獲贈精美的「波佐見燒茶杯」，再度引發收藏熱潮。

UNIQLO西門店攜手GU全新升級，打造全新舒適購物空間。（圖／品牌業者提供）

2XL 以上最吃虧？大尺碼族群的「空手而歸」教訓

隨著旅遊熱度回升，不少穿著大尺碼的網友在 PTT 發文諮詢：「日本門市是否會備齊 2XL 以上的現貨？」得到的答案卻是一片哀鳴：多數資深買家指出，日本門市與台灣雷同，現場陳列最高僅至 XL。雖然少數大型旗艦店（如秋葉原）偶有大尺寸出沒，但機率極低。

若想買 2XL 以上尺寸需透過官網訂購、店舖取貨，但網友提醒這存在「3 大劣勢」：無法退稅、無法當天取貨、且外國電話/信用卡常被審核系統直接取消訂單。網友感嘆： 「大隻的人去日本買衣服真的比較吃虧，沒辦法現場試穿也沒現貨。」

uniqlo發熱衣有保存期限。（圖／uniqlo_taiwan IG）

網傳「不買貴規則」：年末季與新年季的博弈

有時尚部落客在threads分享「連日本店員都不會告訴你Uniqlo特價規則」，學起來就不會再買貴了。原PO指出，UNIQLO 11月換季應援SALE1月、6/12月感謝祭、1月新年祭，12月感謝祭落在11月底12月初，12月底還會有一波年末祭。

錯過感謝祭的朋友別失落，每週還有限時特價：每週五~四，針對不同種類商品促銷，特價當週促銷結束價格就會調漲回來。紅標特價週二開始，減價級距依照售價高低調整，越貴的降價越多，只會越來越便宜，越後面價差越大但尺寸越不齊。

UNIQLO童裝羽絨外套被瘋搶。（圖／翻攝自UNIQLO日本官網）

貼文一出引起網友熱議，過來人紛紛指出：「年末季其實可以再忍忍，這次12/30年末季看到無縫外套15990降到12990，結果1/2新年季 直降到9990，才差2天又降一次」、「去日本買都不算貴，因為很多款式不會進台灣，先買先享受」。有網友詢問：「每週五~隔週四這樣整整一週，不就沒有間隔 一直都有特價嗎？」原PO表示：「會不同品項輪流特價。」

