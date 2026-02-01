UNIQLO新春優惠開跑！冬裝最低149元起

迎接2026農曆新年，日系服飾品牌UNIQLO推出「馬到福到新衣到」新春檔期優惠活動。（示意圖／Pexels）





迎接2026農曆新年，日系服飾品牌UNIQLO推出「馬到福到新衣到」新春檔期優惠活動，即日起至2月5日止，主打全家大小冬季服飾超值折扣，最低價格下探至149元，同時提前帶來多款春裝新品與話題聯名系列，滿足消費者過年添購新衣的需求。此外，美式賣場好市多也推出優惠。

UNIQLO新春優惠

UNIQLO表示，本次新春活動涵蓋成人、童裝與嬰幼兒服飾，多項保暖商品全面下殺。其中，因應濕冷天氣推出的PUFFTECH輕暖科技外套現省700元，優惠價1290元；長刷毛外套特價590元；嬰幼兒PUFFTECH可機洗外套同樣降至590元，人氣米菲兔圓領包臀衣更以149元創下限時低價。

春節期間，多款熱門單品同步推出優惠，包括防風立領布勞森外套與工裝外套均為1490元，柔滑棉圓領針織衫990元、羅紋亨利領T恤390元，主打舒適剪裁與高度搭配性，成為新年穿搭首選。

好市多限時折扣

而美式量販賣場好市多（Costco）時常推出限時折扣商品，近日有會員注意到，一款來自歐洲的洗衣精在賣場祭出優惠，價格從原本的699元下調至559元，折扣期限只到2月1日，吸引不少消費者搶購。有會員在社群平台分享實際使用心得，表示自己也跟風購入一瓶，使用後直呼「意外好洗」。貼文曝光後，引來許多用過的網友留言附和，認為該款洗衣精清潔力相當不錯，「洗得很乾淨」、「連咖哩漬丟進洗衣機都能洗掉」。不過也有人提醒香味偏濃，建議使用時減少用量，否則容易「香到滿屋子」。

另外，好市多也應景推出新年禮盒，吸引不少人搶購，有會員分享其中一款牛軋餅禮盒，大讚「會一直吃停不下來」，尤其銅鑼燒和櫻桃爺爺桑椹牛軋糖大受網友歡迎，並推薦「另外那個比利時奶油夾心餅禮盒和科克蘭的綜合巧克力禮盒也很適合拿來送禮，綜合巧克力一整個很有份量，拿來送禮蠻有面子的」。

