UNIQLO新春特惠第二彈！滿額送新春納福米 啦啦隊女神演繹日系眼鏡時尚
記者李鴻典／台北報導
接馬年的到來，UNIQLO新春特惠第二彈開跑！新春檔期期間2月9日推出迪士尼新年企劃，可愛療癒的迪士尼角色用慵懶睡姿帶給大家趣味又可愛的舒適風格，繽紛色彩為日常穿搭增添新氛圍。
2月9日起，於UNIQLO實體店舖或網路商店單筆消費一件指定 DISNEY/MAGIC FOR ALL 商品（含UT印花T恤、印花休閒上衣、玩偶），即贈玩具總動員系列馬年紅包袋1組。2月6日(五)–2月12日(四)第二彈檔期期間，單筆消費滿NT$1,500贈「新春納福米」柔和滑順的口感。
最適合台灣冬季的外套，極輕盈、抗濕冷「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」限定優惠價NT$1,490、「童裝 PUFFTECH 輕暖科技可機洗連帽外套」優惠新價格NT$790；UNIQLO：C「男裝HEATTECH極暖喀什米爾混紡圓領T恤」大師設計，高級質感一穿即暖，指定顏色(#32、#38、#58)優惠新價格NT$590，以及深受喜愛的「女裝 HEATTECH 極暖喀什米爾混紡高領 T 恤」，米色(#30)、黑色(#09)持續熱銷補貨尺碼超齊。輕鬆增添日常穿搭層次感，繽紛多色「女裝柔軟針織刷毛圓領T恤」NT$390及「男裝可機洗棉質混紡針織衫」衝擊價格NT$590。
延續今年寬褲流行趨勢，日韓爆款「繭型牛仔褲」以立體剪裁修飾腿型比例，限定優惠價 NT$990，新年一穿就能展現俐落又具魅力的時尚好感度。還有日、韓社群爆款「寬版牛仔褲」寬鬆版型搭配自然垂墜度，修飾腿型並拉長比例，，限定優惠價 NT$990。英倫設計師Jonathan Anderson聯名系列用新輪廓打造新造型 JW ANDERSON 拉鍊布勞森外套全新聯名LOGO標誌，提升細節質感，限定優惠價NT1,290、JW ANDERSON防風連帽外套下擺抽繩可調整造型、還具有防潑水機能，高質感外套限定優惠價NT1,490。
隨著3月世界棒球經典賽（WBC）逼近，中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」正式成軍，引發全台球迷高度關注！日本眼鏡品牌JINS特別邀剛入選「CT AMAZE」夢幻名單的Uni-Girls人氣成員，「南霸天人氣王」瑟七與棒籃雙棲的高人氣女孩侯芳，於2/8周日現身JINS青埔大全聯店擔任一日店長。兩位女神帶著應援中華隊征戰日本的熱情來到現場，不僅以動感熱舞融化粉絲心，更展現穿搭專業，帶領粉絲搶先體驗JINS最新的日系眼鏡時尚。
新年將至，JINS陪大家省錢換鏡拿好禮、過新年！即日起至2/22配鏡並升級日本製鏡片，享鏡片9折優惠，更可同享當日消費滿8,888現折888活動。 同時，2/22前至JINS購買一副眼鏡或墨鏡並追蹤JINS Taiwan IG即可抽獎一次，有機會獲得iPhone 17 pro！還有JINS眼鏡購物金1萬元或折價券等大獎。
TOMMY HILFIGER，正式推出 Cadillac Formula 1® 官方服飾系列，包含車隊服裝的復刻版本以及一系列聯名設計單品。2026 賽季期間，品牌也將於特定賽事與重要車手時刻，陸續推出多款新品。作為車隊風格體系的完整展現，此系列根植於雙方對經典設計與持續進化的共同傳承，將鮮明設計語言與大膽創新精神帶上全球 F1® 舞台。
身為車隊獨家官方服飾合作夥伴，Tommy Hilfiger 與 Cadillac Formula 1® 車隊以「美式賽車風格」為共同願景攜手合作。此系列以 TOMMY HILFIGER 的經典美式率性風格為核心，結合品牌與賽車運動長期以來的深厚連結，並以自信及當代視角重新詮釋歷久彌新的設計理念，為賽道穿搭帶來嶄新樣貌，展現歸屬感、自我表達與真實精神。
The North Face 與 COMME des GARÇONS 攜手推出 2026 春夏限量聯名系列，以「形自先鋒」為核心概念，延續CDG一貫的顛覆性設計語言，將不羈精神注入 The North Face 深厚而精密的戶外科技基因。主打商品「防風教練外套」搭載出眾的 WINDWALL® 防風科技與 DWR® 防潑水處理，在陰晴不定的梅雨季也能從容無阻，賦予戶外探索者更多穿著可能。此次聯名系列共有八種單品， 2月6日起於 The North Face 台北 101 門市限量販售。
農曆新年將至，ASICS鞋款推出多種新春配色。SKYHAND OG 向來以復古簡約的薄底造型深受喜愛，ASICS SPORTSTYLE 不斷用新配色帶來新穿搭選項，這次鞋款換上象徵喜慶吉祥的「新年紅」，並以代表財源滾滾的「新年金」燙字點綴鞋舌與鞋身，紅金搭配展現經典中式美學與濃厚新年意象。
ASICS SUKUSUKU系列新推出的 IDAHO BABY 5則替 1 至 3 歲孩子量身打造舒適體驗，鞋款也配合節慶推出質感紅配色；除紅色，IDAHO BABY 5也推出鵝黃色與寶寶粉，低飽和度的溫柔色調為孩子穿搭添加春日獨有的柔和氣息。
CONVERSE 攜手謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander (SGA)，正式發布的 SHAI 001 配色–CLEAN SLATE，即將登陸台灣。這次推出的全白設計，以極簡詮釋風格，以留白承載想像，如同一幅靜待創作的白畫布，邀每一位穿著者共同書寫全新篇章；鞋身由上至下採用鮮明俐落的純白色調，凸顯鞋型雕塑般的流暢線條與精湛工藝，SHAI的個人標誌點綴於鞋舌與鞋墊，CONVERSE星標箭頭則穩立於後跟。
CONVERSE SHAI 001 CLEAN SLATE配色，2月14日上市，建議售價為新台幣NT$ 3,980元，將於Converse 專賣店：西門武昌五店、台北新光三越信義A11 2樓、南港LaLaport 3樓、桃園 統領百貨店 1樓、台中新光三越中港店12樓、高雄 夢時代 6樓及NBA Store 台北旗艦店、UNDEFEATED 台北旗艦店、UNDEFEATED 台中店、Phantaci 台北旗艦店發售。
今年情人節，不想再被制式的浪漫綁架？與其追求無聊的同款放閃，不如來一場高階的「風格對話」。本季Crocs徹底翻玩經典，讓瑪莉珍告別乖乖牌標籤，全新 Echo Mary Jane 以「順著節奏前行」為名，將硬核輪胎紋與叛逆設計揉合，碰撞出今年最有個性的OOTD攻略！
同步登場的還有讓洞洞鞋玩家集體瘋狂的 Echo Icey R.O.，將強悍的輪胎紋理注入鞋底，無懼外界雜音。這系列新作向世界宣告：你們不需要迎合大眾眼光，穿上最爽、最自在的鞋，掌握專屬兩人的前衛態度，讓風格由自己定義。
CAPCOM 旗下超人氣狩獵動作遊戲系列最新作《魔物獵人荒野》自上市以來即掀起全球玩家熱潮，持續吸引大量獵人投入荒野戰場。延續高人氣話題，PUMA 攜手 CAPCOM 推出全新《魔物獵人荒野》× PUMA 聯名系列，將遊戲世界觀融入鞋款服飾及配件中， 2 月 6 日在 PUMA 指定門市店櫃正式開賣，邀請屠龍獵人們一同穿上冒險之心，踏入荒野世界。
SK-II將在2月15日於全台SK-II專櫃及SK-II x momo官方旗艦館推出備受期待的「青春露櫻花限定版」。以櫻花為靈感，陪伴您的春日出遊時光，開啟肌膚由內而外的晶透煥變之旅，綻放始終如一的自信。SK-II青春露櫻花限定版伴隨早春的柔美氣息，以新面貌再度於台灣粉嫩登場。此次限定版以青春露經典設計為基底，瓶身優雅點綴浪漫櫻花圖騰──朵朵粉嫩花瓣宛如在瓶身上輕盈綻放，不僅象徵著煥然一新的蛻變與重生，更蘊含著由青春露為肌膚帶來的晶瑩剔透，令肌膚如春日櫻花般煥發透亮光彩，自信迎接踏春賞櫻時節的到來。
分秒必爭的現代，保養不只要快，更要精準到位！被萬人封為「早C晚A霸主」的 MIRAE 未來美，宣布旗下明星精華全面升級，把保養效率拉到天花板！全新升級推出 PRO+「3A2C 煥膚系統」-PRO+超級3A煥膚緊緻精華、PRO+超級2C美白淡斑精華，直接打破傳統保養停滯期，用最有效的科學配方邏輯，幫你把頂級皮膚管理的規格搬回家。簡單兩瓶，就能達成「早亮晚緊」的神級膚況，讓透亮與細緻度同步飆升。
台灣連鎖美髮領導品牌曼都髮型發現，今年的變髮趨勢不再只是單純的剪短或燙捲，而是追求一種自帶濾鏡的「氛圍感」。曼都結合近年流行風潮與韓國偶像的造型亮點，特別盤點出四款最適合農曆新年的開運髮型。包括象徵鴻運當頭的莓果色調「莓果紅棕波紋捲」、減齡俏皮的「韓系羽毛紮髮」，自帶高級感的冷霧灰棕「冷霧灰棕層次捲」，另為男性顧客打造了「霧感奶茶棕氣墊燙」，無論走春拜年、或是親友聚會上，都能展現如同明星般自信光采，為新的一年開啟最時髦篇章。
大掃除後的居家空間，為何總是少了高級感？亞洲跨境設計購物平台Pinkoi以室內設計師心法出發，提倡新年高級佈置關鍵「3:7視覺降噪軟裝法」：70%留白收納、30%靈魂佈置，高級感的精髓在於將70%的雜物隱形，騰出的空間讓剩下的30%設計單品成為主角，無論是Pinkoi精選的工藝花器、氛圍燈飾或質感軟裝，皆能成為家中的視覺主軸。即日起至2月10日，全站消費滿2500元，折100元。
德誼數位限量福袋開搶！999元抽果粉最想要的這組合、星宇不限航點機票
LINE找邰智源坐鎮 「人間清醒模擬考」測驗你的防詐力
《世紀血案》爭議 律師轟：很明顯是計畫性的犯罪，連名稱我都不想提
台灣中油：9日起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.3元
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
米可白術後竟突喊「後悔了」！親曝鼻息肉手術真實心聲
女星米可白（趙亦瑄）日前為解決長期困擾的鼻部問題，接受「鼻息肉與神經切除手術」，手術順利完成後，她也第一時間透過社群平台向粉絲報平安，曬出素顏躺在病床上的照片，只見鼻子貼著繃帶、神情略顯疲憊，仍露出堅強笑容，讓不少粉絲湧入留言替她加油打氣。相隔數日後，米可白於7日在社群再度發文，罕見吐露「後悔」心聲，引發外界關注。
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊》高市早苗壓倒性大勝！自民黨聯手維新會過半 續掌日本政權
[Newtalk新聞] 日本眾議院選舉今（8）日晚間開票，日本首相兼自民黨總裁高市早苗傳出捷報。根據日本放送協會 NHK 即時開票統計，截至台灣時間晚間8點10分，自民黨與 日本維新會 合計已拿下248席，正式跨越過半門檻233席，其中自民黨225席、維新會23席，展現壓倒性優勢，高市早苗成功鞏固執政基礎。 此次選舉由高市早苗主導，在短時間內解散國會並迅速敲定投票日期，選戰節奏緊湊，也成為各界關注焦點。根據《NHK》出口民調與情勢分析，自民黨在本次眾議院選舉中，席次可望上看300席，遠高於單獨過半所需的233席，高市早苗預料將持續執政。 《NHK》進一步指出，若自民黨與日本維新會持續維持合作關係，合計席次上看310席，將占眾議院總席次三分之二，握有修憲等關鍵議程的主導權。相較之下，反對陣營「中央改革聯盟」席次恐從選前的172席大幅腰斬，國會版圖出現明顯變化。查看原文更多Newtalk新聞報導日本眾議院大選倒數計時！駐日代表李逸洋：應可取得過半但有變數日本大選》朝野屏息關注4組不同數字的攻防線
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
他欲領亡父15萬存款辦後事 心痛遭行員拒絕：要證明「我爸是我爸」
一名男子在社群發文指出，父親2日離世，不過其名下留有人民幣15萬元（約新台幣68萬元）存款，前往銀行提領做為喪葬用途，卻遭行員要求證明「我爸是我爸」無法辦理，心痛自身家庭條件不佳，父親遺體卻被迫放置殯儀館。
日本國會改選遇大雪對自民黨不利？謝長廷給出驚人預測
日本眾議院大選今（8）日舉行投票，外界普遍預期現任首相高市早苗領導的自民黨將以壓倒性優勢獲勝，這場選舉對於去年失去國會兩院控制權的自民黨而言具有決定性意義。然而日本部分地區遭遇破紀錄降雪，可能影響選民投票意願。前駐日代表謝長廷分析，觀察高市早苗近日的演講旋風，即使風雪阻撓打折扣，自民黨取得過半數席次仍可期待。