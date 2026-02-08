UNIQLO新春特惠第二彈！滿額送新春納福米 啦啦隊女神演繹日系眼鏡時尚

記者李鴻典／台北報導

接馬年的到來，UNIQLO新春特惠第二彈開跑！新春檔期期間2月9日推出迪士尼新年企劃，可愛療癒的迪士尼角色用慵懶睡姿帶給大家趣味又可愛的舒適風格，繽紛色彩為日常穿搭增添新氛圍。

UNIQLO 2月6日–2月12日新春特惠第二彈開跑！寒流來襲，精選冬季保暖外套限定優惠。（圖／品牌業者提供）

2月9日起，於UNIQLO實體店舖或網路商店單筆消費一件指定 DISNEY/MAGIC FOR ALL 商品（含UT印花T恤、印花休閒上衣、玩偶），即贈玩具總動員系列馬年紅包袋1組。2月6日(五)–2月12日(四)第二彈檔期期間，單筆消費滿NT$1,500贈「新春納福米」柔和滑順的口感。

2月6日–2月12日第二彈檔期期間單筆消費滿NT$1,500贈「新春納福米」。（圖／品牌業者提供）

最適合台灣冬季的外套，極輕盈、抗濕冷「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」限定優惠價NT$1,490、「童裝 PUFFTECH 輕暖科技可機洗連帽外套」優惠新價格NT$790；UNIQLO：C「男裝HEATTECH極暖喀什米爾混紡圓領T恤」大師設計，高級質感一穿即暖，指定顏色(#32、#38、#58)優惠新價格NT$590，以及深受喜愛的「女裝 HEATTECH 極暖喀什米爾混紡高領 T 恤」，米色(#30)、黑色(#09)持續熱銷補貨尺碼超齊。輕鬆增添日常穿搭層次感，繽紛多色「女裝柔軟針織刷毛圓領T恤」NT$390及「男裝可機洗棉質混紡針織衫」衝擊價格NT$590。

延續今年寬褲流行趨勢，日韓爆款「繭型牛仔褲」以立體剪裁修飾腿型比例，限定優惠價 NT$990，新年一穿就能展現俐落又具魅力的時尚好感度。還有日、韓社群爆款「寬版牛仔褲」寬鬆版型搭配自然垂墜度，修飾腿型並拉長比例，，限定優惠價 NT$990。英倫設計師Jonathan Anderson聯名系列用新輪廓打造新造型 JW ANDERSON 拉鍊布勞森外套全新聯名LOGO標誌，提升細節質感，限定優惠價NT1,290、JW ANDERSON防風連帽外套下擺抽繩可調整造型、還具有防潑水機能，高質感外套限定優惠價NT1,490。

UNIQLO男裝寬版牛仔褲2/6-2/12期間限定優惠NT$990。（圖／品牌業者提供）

隨著3月世界棒球經典賽（WBC）逼近，中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」正式成軍，引發全台球迷高度關注！日本眼鏡品牌JINS特別邀剛入選「CT AMAZE」夢幻名單的Uni-Girls人氣成員，「南霸天人氣王」瑟七與棒籃雙棲的高人氣女孩侯芳，於2/8周日現身JINS青埔大全聯店擔任一日店長。兩位女神帶著應援中華隊征戰日本的熱情來到現場，不僅以動感熱舞融化粉絲心，更展現穿搭專業，帶領粉絲搶先體驗JINS最新的日系眼鏡時尚。

有「南霸天人氣王」之稱的統一獅Uni-Girls啦啦隊成員瑟七，化身JINS超強店員，為粉絲精挑細選適合的鏡框。（圖／品牌業者提供）

新年將至，JINS陪大家省錢換鏡拿好禮、過新年！即日起至2/22配鏡並升級日本製鏡片，享鏡片9折優惠，更可同享當日消費滿8,888現折888活動。 同時，2/22前至JINS購買一副眼鏡或墨鏡並追蹤JINS Taiwan IG即可抽獎一次，有機會獲得iPhone 17 pro！還有JINS眼鏡購物金1萬元或折價券等大獎。

棒籃雙棲的統一獅Uni-Girls高人氣女孩侯芳，戴上JINS潮流風尚系列更顯精緻小臉。（圖／品牌業者提供）

TOMMY HILFIGER，正式推出 Cadillac Formula 1® 官方服飾系列，包含車隊服裝的復刻版本以及一系列聯名設計單品。2026 賽季期間，品牌也將於特定賽事與重要車手時刻，陸續推出多款新品。作為車隊風格體系的完整展現，此系列根植於雙方對經典設計與持續進化的共同傳承，將鮮明設計語言與大膽創新精神帶上全球 F1® 舞台。

TOMMY HILFIGER攜手CADILLAC FORMULA 1®車隊推出全新服飾。（圖／品牌業者提供）

身為車隊獨家官方服飾合作夥伴，Tommy Hilfiger 與 Cadillac Formula 1® 車隊以「美式賽車風格」為共同願景攜手合作。此系列以 TOMMY HILFIGER 的經典美式率性風格為核心，結合品牌與賽車運動長期以來的深厚連結，並以自信及當代視角重新詮釋歷久彌新的設計理念，為賽道穿搭帶來嶄新樣貌，展現歸屬感、自我表達與真實精神。

TOMMY HILFIGER攜手CADILLAC FORMULA 1®車隊推出全新服飾。（圖／品牌業者提供）

The North Face 與 COMME des GARÇONS 攜手推出 2026 春夏限量聯名系列，以「形自先鋒」為核心概念，延續CDG一貫的顛覆性設計語言，將不羈精神注入 The North Face 深厚而精密的戶外科技基因。主打商品「防風教練外套」搭載出眾的 WINDWALL® 防風科技與 DWR® 防潑水處理，在陰晴不定的梅雨季也能從容無阻，賦予戶外探索者更多穿著可能。此次聯名系列共有八種單品， 2月6日起於 The North Face 台北 101 門市限量販售。

The North Face與COMME des GARÇONS攜手推出2026春夏限量聯名系列。（圖／品牌業者提供）

農曆新年將至，ASICS鞋款推出多種新春配色。SKYHAND OG 向來以復古簡約的薄底造型深受喜愛，ASICS SPORTSTYLE 不斷用新配色帶來新穿搭選項，這次鞋款換上象徵喜慶吉祥的「新年紅」，並以代表財源滾滾的「新年金」燙字點綴鞋舌與鞋身，紅金搭配展現經典中式美學與濃厚新年意象。

SKYHAND OG兼顧新年儀式感和時髦感。（圖／品牌業者提供）

ASICS SUKUSUKU系列新推出的 IDAHO BABY 5則替 1 至 3 歲孩子量身打造舒適體驗，鞋款也配合節慶推出質感紅配色；除紅色，IDAHO BABY 5也推出鵝黃色與寶寶粉，低飽和度的溫柔色調為孩子穿搭添加春日獨有的柔和氣息。

ASICS SUKUSUKU系列新推出的IDAHO BABY 5。（圖／品牌業者提供）

CONVERSE 攜手謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander (SGA)，正式發布的 SHAI 001 配色–CLEAN SLATE，即將登陸台灣。這次推出的全白設計，以極簡詮釋風格，以留白承載想像，如同一幅靜待創作的白畫布，邀每一位穿著者共同書寫全新篇章；鞋身由上至下採用鮮明俐落的純白色調，凸顯鞋型雕塑般的流暢線條與精湛工藝，SHAI的個人標誌點綴於鞋舌與鞋墊，CONVERSE星標箭頭則穩立於後跟。

CONVERSE SHAI 001純白設計登陸台灣。（圖／品牌業者提供）

CONVERSE SHAI 001 CLEAN SLATE配色，2月14日上市，建議售價為新台幣NT$ 3,980元，將於Converse 專賣店：西門武昌五店、台北新光三越信義A11 2樓、南港LaLaport 3樓、桃園 統領百貨店 1樓、台中新光三越中港店12樓、高雄 夢時代 6樓及NBA Store 台北旗艦店、UNDEFEATED 台北旗艦店、UNDEFEATED 台中店、Phantaci 台北旗艦店發售。

CONVERSE SHAI 001 CLEAN SLATE配色，2月14日上市。（圖／品牌業者提供）

今年情人節，不想再被制式的浪漫綁架？與其追求無聊的同款放閃，不如來一場高階的「風格對話」。本季Crocs徹底翻玩經典，讓瑪莉珍告別乖乖牌標籤，全新 Echo Mary Jane 以「順著節奏前行」為名，將硬核輪胎紋與叛逆設計揉合，碰撞出今年最有個性的OOTD攻略！

波波瑪麗珍克駱格（白）＄2580。（圖／品牌業者提供）

同步登場的還有讓洞洞鞋玩家集體瘋狂的 Echo Icey R.O.，將強悍的輪胎紋理注入鞋底，無懼外界雜音。這系列新作向世界宣告：你們不需要迎合大眾眼光，穿上最爽、最自在的鞋，掌握專屬兩人的前衛態度，讓風格由自己定義。

波波坦克酷炫克駱格（黑）＄2980。（圖／品牌業者提供）

CAPCOM 旗下超人氣狩獵動作遊戲系列最新作《魔物獵人荒野》自上市以來即掀起全球玩家熱潮，持續吸引大量獵人投入荒野戰場。延續高人氣話題，PUMA 攜手 CAPCOM 推出全新《魔物獵人荒野》× PUMA 聯名系列，將遊戲世界觀融入鞋款服飾及配件中， 2 月 6 日在 PUMA 指定門市店櫃正式開賣，邀請屠龍獵人們一同穿上冒險之心，踏入荒野世界。

《魔物獵人荒野》× PUMA聯名系列。（圖／品牌業者提供）

SK-II將在2月15日於全台SK-II專櫃及SK-II x momo官方旗艦館推出備受期待的「青春露櫻花限定版」。以櫻花為靈感，陪伴您的春日出遊時光，開啟肌膚由內而外的晶透煥變之旅，綻放始終如一的自信。SK-II青春露櫻花限定版伴隨早春的柔美氣息，以新面貌再度於台灣粉嫩登場。此次限定版以青春露經典設計為基底，瓶身優雅點綴浪漫櫻花圖騰──朵朵粉嫩花瓣宛如在瓶身上輕盈綻放，不僅象徵著煥然一新的蛻變與重生，更蘊含著由青春露為肌膚帶來的晶瑩剔透，令肌膚如春日櫻花般煥發透亮光彩，自信迎接踏春賞櫻時節的到來。

SK-II青春露櫻花限定版粉嫩上市。（圖／品牌業者提供）

分秒必爭的現代，保養不只要快，更要精準到位！被萬人封為「早C晚A霸主」的 MIRAE 未來美，宣布旗下明星精華全面升級，把保養效率拉到天花板！全新升級推出 PRO+「3A2C 煥膚系統」-PRO+超級3A煥膚緊緻精華、PRO+超級2C美白淡斑精華，直接打破傳統保養停滯期，用最有效的科學配方邏輯，幫你把頂級皮膚管理的規格搬回家。簡單兩瓶，就能達成「早亮晚緊」的神級膚況，讓透亮與細緻度同步飆升。

未來美早C晚A再進化！神級「3A2C煥膚系統」，把保養效率拉到最高規。（圖／品牌業者提供）

台灣連鎖美髮領導品牌曼都髮型發現，今年的變髮趨勢不再只是單純的剪短或燙捲，而是追求一種自帶濾鏡的「氛圍感」。曼都結合近年流行風潮與韓國偶像的造型亮點，特別盤點出四款最適合農曆新年的開運髮型。包括象徵鴻運當頭的莓果色調「莓果紅棕波紋捲」、減齡俏皮的「韓系羽毛紮髮」，自帶高級感的冷霧灰棕「冷霧灰棕層次捲」，另為男性顧客打造了「霧感奶茶棕氣墊燙」，無論走春拜年、或是親友聚會上，都能展現如同明星般自信光采，為新的一年開啟最時髦篇章。

曼都髮型打造2026年新春四大最強開運「氛圍感」髮型圖鑑。（圖／品牌業者提供）

大掃除後的居家空間，為何總是少了高級感？亞洲跨境設計購物平台Pinkoi以室內設計師心法出發，提倡新年高級佈置關鍵「3:7視覺降噪軟裝法」：70%留白收納、30%靈魂佈置，高級感的精髓在於將70%的雜物隱形，騰出的空間讓剩下的30%設計單品成為主角，無論是Pinkoi精選的工藝花器、氛圍燈飾或質感軟裝，皆能成為家中的視覺主軸。即日起至2月10日，全站消費滿2500元，折100元。

Pinkoi推視覺降噪軟裝法，掌握關鍵30%設計單品，年前大掃除居家氛圍秒變高級。（圖／品牌業者提供）

