UNIQLO母公司再加薪！新鮮人「年收上看118萬」 漲幅12%

迅銷集團旗下的UNIQLO梅田全球旗艦店，內含GU、Link等知名品牌。翻攝自迅銷集團官網



日本國民品牌UNIQLO的母公司迅銷集團（Fast Retailing）近日再次宣布，2026年3月起將調薪，大學應屆畢業生、管理職培訓起薪年薪上看590萬日圓（約台幣118萬元），漲幅高達12%，羨煞不少人。

迅銷集團近日宣布加薪，係該集團第6年為員工調薪，根據集團公告，迅銷本次說明，這波調薪適用於旗下品牌如UNIQLO、GU、PLST及Theory，凡是管理職培訓新進員工，年薪將提高至590萬日圓，平均月薪也有37萬日圓，調漲幅度有12%。

非管理職的應屆畢業生的月薪調升至28萬日圓（約台幣5.62萬元），年薪則來到450萬日圓（約台幣92萬），上調幅度約10%。

迅銷解釋，目前勞動力市場短缺，再加上通膨壓力，加薪成為集團調整人力策略的方法之一，希望建立鼓勵成長、加薪正向循環，藉此提升集團的生產力，實現企業永續經營成長目標。

事實上，迅銷集團不是第一次加薪，自5年前起，每年調升應業畢業生起薪，至今累計漲幅已達16萬日圓（約台幣3.21萬）。2023年更創下調漲幅度40%的紀錄。

外媒《彭博》報導此事時，引用經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，美國2024年的平均薪資為8萬2993美元（約台幣261萬9574元），為七大工業國G7之首，而日本同年度的平均年薪為4萬9446美元（約台幣156萬703元），敬陪末座。

