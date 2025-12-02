UNIQLO每月免費拿衣服！內行揭隱藏好康 GU也有優惠

記者柯美儀／台北報導

UNIQLO每月有登記抽免費商品的活動，引發熱議。（圖／資料照）

知名日系品牌UNIQLO以平價、款式百搭，深受不少消費者喜愛。近日一名網友分享，UNIQLO每月有登記抽免費商品的活動，消息引發熱議，不少網友驚呼「竟然有這種事！」也釣出同集團品牌GU回應「我們也有抽免費商品活動」。

有網友在Threads發文表示，UNIQLO每個月都會舉辦抽免費商品活動，只要下載官方APP、註冊並登入帳號，就有機會中獎，「我自己體感大概一年會中一次吧。」

根據UNIQLO官方網站，這項活動僅限APP會員，完成以下4步驟即可完成：

1.下載UNIQLO App並註冊、登入帳號。

2.點選「我的帳戶」→「會員專屬」→「免費商品體驗」。

3.閱讀活動說明後完成登記，等待抽獎結果。

4.若中獎，可至「我的帳戶」查看優惠券，憑券至門市兌換商品。

貼文也引來GU官方小編留言，「我們也有抽免費商品活動，下次登記時間是12/8」，讓不少網友相當驚喜。據GU官網指出，APP會員只要撰寫商品評論，就有機會參加免費體驗活動。

不少網友紛紛留言分享「中過一件生理褲、一件運動上衣、一件內衣」、「之前第一次填就中GU」、「從2021年開始每個月登記抽到現在都沒中過」、「這個超難中獎」。

