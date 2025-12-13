UNIQLO童裝羽絨外套日本瘋搶到沒貨！大人也愛穿 官方想破頭

日本知名服裝品牌UNIQLO平價實用的風格，深受民眾的喜愛。近期日本掀起「童裝羽絨外套」購買風潮，且主要不是買給小朋友，而是成年人自己買來穿。UNIQLO高層也摸不著頭腦，只能猜測合身剪裁更符合現代流行，並考慮未來加強童裝羽絨外套的生產線。

據日本網站Fashionsnap報導，UNIQLO童裝系列的「PUFFTECH輕暖科技可機洗連帽外套」是最近超夯的熱門單品，這款採用高性能填充材料PUFFTECH作為羽絨的替代品，設計上和成人同材質外套有所差異，採用簡潔的橫向絎縫設計，日本售價為3990日元，尺寸從100公分到160公分都有。

據了解，這股風潮開始於去年11月，當時有網紅在社群媒體上發布身穿「兒童羽絨外套」的照片和影片。隨著時間發酵，現在不論男性女性，兒童外套的穿搭風格在網路都非常流行。

UNIQLO一位高階主管指出，他們有注意到這個趨勢，並感到相當訝異，因為這並不是該品牌想製造的效果。至於為何大量成年人搶購兒童外套，他認為，現在人們更愛修身的款式，尤其上衣和外套方面。報導中指出，寬鬆穿搭在2010年代席捲全球時尚，但近來逐漸過氣，人們近年來更喜歡貼合身材或緊身的穿著。

不過目前除了UNIQLO，較少品牌會吸引成年人購買兒童羽絨外套，另外UNIQLO此款外套低於4000日元，且具備可機洗跟輕微防水的功能，比較能突破人們穿著童裝的心理門檻。此外，這款兒童羽絨外套，以150、160公分的大尺碼銷售最為亮眼。

《中時新聞網》實際觀察台灣UNIQLO網站，該款「PUFFTECH輕暖科技可機洗童裝連帽外套」售價為台幣1290元，尺寸相當齊全。

