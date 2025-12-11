UNIQLO羽絨外套全實測 日人推「今年最強款」 台灣也買得到

周六起入冬首波大陸冷氣團南下，保暖衣物成禦寒重點，日本時尚YouTuber「Matome」，到UNIQLO購買全系列羽絨外套，測試每一件的保暖度，最後他最推薦「無縫羽絨外套」，讚暖度與機能性表現突出，外型具有時尚感，很值得入手，是今年最強款式；《中時新聞網》查詢UNIQLO台灣官網發現，該款無縫羽絨外套提供黑、白、咖啡3色，尺寸從S至XL都有，不少台灣消費者也給高評價。

據日媒《日刊SPA!》報導，Matome（まとめ）在YouTube的最新企劃中，購入UNIQLO全系列羽絨外套，並逐一實測保暖度，最後他推薦「無縫羽絨外套」，是今年必買、最強款式。

廣告 廣告

Matome指出，該款售價僅14900日圓，約新台幣2800多元，設計極簡，取消傳統羽絨外套常見的明顯縫線，內層採用90%羽絨與10%羽毛的填充組成，加上高領、下擺抽繩與可調式袖口設計，使保暖性大幅提升，且有效阻擋冷風灌入。

Matome表示，「無縫羽絨外套」不僅質感佳、版型顯瘦、好搭配，是兼具機能與時尚的高CP值選擇。

《中時新聞網》查詢UNIQLO台灣官網發現，該款羽絨外套貨號為481608，目前提供黑色、白色及咖啡色3種顏色，台灣售價為3990元，尺寸從S至XL都有，下方的商品評論也有不少消費者留言給5顆星回饋，讚穿起來很保暖、好穿舒適。

更多中時新聞網報導

金唱片登大巨蛋 許光漢蔡依林當嘉賓

經濟動物獸醫荒 衝擊食安

奧會改選 蔡家福接任主席 首位女副主席也誕生