UNIQLO羽絨外套大砍1000元 網驚：往年2月才有這價格

入冬最強冷空氣報到，今晨低溫降到10度左右，民眾紛紛拿出羽絨外套禦寒，不過在昨天之前天氣都不冷，一名女網友最近發現，日系品牌UNIQLO的羽絨外套今年降價很快，原價3990元的外套，已經下殺到3000元以下。一票民眾崩潰表示，「我原價買的，快氣死」；還有網友直言，「買了個寂寞，發熱衣也買了，都穿不到。」

原PO日前在Threads發文表示，今年冬天真的不冷，UNIQLO的羽絨外套降價很快，其中一款「防風無縫羽絨連帽外套」原價3990元，現在下殺到2990元，大砍1000元；另一款「Hybrid羽絨連帽外套」原價3490元，現在特價也只要2990元，便宜了500元。

原PO透露，往年UNIQLO的羽絨外套，通常都要等到隔年的2月中才會有這種價格。

貼文曝光引發討論，不少網友前陣子才買了羽絨外套，崩潰留言，「快氣死，我原價買的」、「哭啊！我在感謝祭買的，3990元」、「今年真的降價很快，早上看到價格嚇一跳，手真癢。」

也有網友表示，「上周看到特價3490元，本來要入手了，幸好還沒買」、「今年秋冬我買好多UNIQLO和GU，都在家裡堆著」、「買了個寂寞，發熱衣買了都穿不到」、「今年冬天真的很熱，我12月還在穿短袖。」

