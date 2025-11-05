UNIQLO與KAWS聯手推出全新「KAWS WINTER」系列 陪你溫暖歡度假期

▲KAWS WINTER 小羊毛圓領毛衣(長袖)

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】全球服飾零售品牌UNIQLO驚喜宣布推出全新「KAWS WINTER」系列，這是KAWS自2025年秋冬正式成為UNIQLO「駐點藝術家（Artist in Residence）」後，發表的最新聯名系列設計。全系列以UNIQLO經典針織單品為基礎，融入KAWS標誌性的「XX」符碼與人氣角色「COMPANION」，展現藝術與流行的完美結合，透過充滿節慶氛圍的色彩詮釋與精緻的高品質針織工藝，展現溫暖時尚型格。「KAWS WINTER」全系列包含成人中性款、童裝與配件等共9款設計，將於11月28日（五）暖心上市，大人小孩一同展現KAWS的潮酷玩心、共享暖心歲末時光！

廣告 廣告

▲KAWS WINTER

過往UNIQLO與藝術家KAWS聯名合作中，多以休閒剪裁印花T恤與棉質單品為主軸，本季「KAWS WINTER」系列首次以秋冬必備的針織及羊毛為基礎，期待為粉絲們營造驚喜、提供更多元的LifeWear靈感。本系列以「紅、綠、黃」等富有節慶氛圍的色彩演繹，將KAWS人氣角色「COMPANION」與標誌性圖騰「XX」符號交融點綴，透過精緻刺繡細節展現藝術張力，更傳遞出藝術家KAWS期待結合流行文化與生活需求的創作視野。KAWS 表示：「身為UNIQLO首位駐點藝術家，我很高興能將創作延伸至針織單品設計領域。我一直很喜歡UNIQLO經典的針織衫與毛衣，期待這個系列能提供符合日常穿搭需求又兼具流行感的單品，陪伴大家溫暖度過冬日。」

▲從上至下、左至右：KAWS WINTER 喀什米爾圓領毛衣(長袖)、小羊毛圓領毛衣(長袖)、童裝 KAWS WINTER 柔軟舒膚針織衫

「KAWS WINTER」系列採用精緻奢華的喀什米爾羊毛與柔韌細緻的小羊毛兩種材質，提供舒適與高質感兼具的穿著體驗。童裝系列則精選不同紗線混紡製成的柔軟舒膚針織，打造親膚舒適質地，即使孩子玩耍奔跑時，也能感受到溫暖舒適，兼顧活動自由度與日常穿搭需求。本次「KAWS WINTER」系列同步推出六款配件單品，包含具有HEATTECH吸濕發熱的毛帽與手套，以「XX」設計符號點綴穿搭亮點；成人款雙色針織圍巾更是搭配「COMPANION」角色圖騰，成為該系列熱門話題單品之一。童裝配件包含針織帽、手套與脖圍，可與同色系圓領針織毛衣互相成套搭配，展現精緻質感的ONE TONE造型。

KAWS WINTER 系列販售資訊

台灣上市日期：2025/11/28（五）

商品系列規模：全系列共9款，包含成人中性款、童裝及配件

販售通路：全台UNIQLO實體店舖及網路商店 *KAWS WINTER 喀什米爾圓領毛衣 ( 長袖 ) 僅於指定店舖販售

(指定店舖包含網路商店, UNIQLO TAIPEI全球旗艦店, ATT4FUN信義店, 西門店, Mitsui林口商場店, Lalaport 台中店, 高雄漢神巨蛋購物廣場店)