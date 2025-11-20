Uniqlo西門店回歸！推客製化服務 發熱衣也打折

日系衣服品牌Uniqlo門町超大型直營店於今年5月進行櫃位改裝，官方近日宣布，將在明（21）日以嶄新面貌回歸。據了解，此次除了部分樓層分給同集團品牌GU使用，還推出客製化商品服務，消費者可以使用店內iPad打造專屬Uniqlo T恤。

Uniqlo在臉書粉專發文指出，西門店將在明天早上10點回歸，並推出多個好康活動，單筆消費滿2500元，贈「雙提把帆布托特包」；滿1500元可玩「幸運轉轉樂」一次；來店消費不限金額送咖啡濾掛包一包。

此外，西門店還是全台最大UTme!店舖，根據Uniqlo官網介紹，民眾可以利用店內的iPad選擇商品和尺寸，並且發揮創意設計排列，就可以印製取件。能夠客製化的商品包括小孩跟成人的衣服，以及兩款托特包。有網友在Threads上分享，自製新圖案的衣服並不需要等很久，15分鐘就可以取件。

此外，店內也有多項商品在特價，其中包括棉質T恤、台灣人冬天神物吸濕發熱衣，以及輕暖科技外套等。

台灣衣服品牌NET近期表示，紅標「5件3折」活動限量最後一波門市，全台有33家門市參與此次活動。由於價格太實惠，網友紛紛留言表示「為什麼中永和都沒有，抗議啦」、「怎麼沒預告，說結束就結束，難過」。

