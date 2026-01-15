UNIQLO變國民制服！日時尚專家勸「5類單品」別買了 改買這些

生活中心／李紹宏報導

追求便利與高CP值的消費者，往往將UNIQLO視為不敗品牌。然而，日本知名時尚評論家MB近日提出反向思考，當品牌為迎合「大眾最大公約數」而走向極致中庸時，這種「安全感」反而成了穿搭進步的絆腳石。他點名5類雖受歡迎、卻已被對手品牌「超車」的經典單品，提醒消費者若想提升個人辨識度，是時候考慮更具風格的替代方案。

MB指出，這5類單品分別為運動衫與帽T、HEATTECH、防寒外套，及寬褲與寬版牛仔褲、AIRismT恤。

UNIQLO剪裁相對保守？他解析ZARA與GU贏在流行感

在基本款的較量中，UNIQLO的運動系列與寬褲正面臨嚴峻挑戰。MB分析，UNIQLO的連帽衫與大學T雖輕便實用，但在追求硬挺布料與復古層次感上，同集團的GU重磅系列反而更能穿出流行氣息。

同樣的限制也出現在下半身，UNIQLO的寬版褲裝為了不讓大眾感到突兀，剪裁過於保守。若追求真正的結構感與設計張力，ZARA憑藉快時尚的敏銳度，推出的寬褲輪廓更接近高級設計師品牌，更能突破平庸。

內衣外套別只買UNIQLO！內行人才懂MUJI高CP神物

MB提到，過往被視為「冬季神衣」的HEATTECH與羽絨外套，競爭力正逐漸下滑。MB 認為，HEATTECH雖普及，但若論保暖持久度與防異味機能，Workman 的美麗諾羊毛內著才是真正的高端首選，且羊毛的天然調溫效果更能應付長期穿著。

至於防寒外套，UNIQLO常帶有一種難以抹去的「制服味」，容易被一眼識破。相比之下，MUJI（無印良品） 的中棉外套去除了多餘標籤感，剪裁比例更符合時下審美，能輕鬆融入各種生活場景。

跳脫「國民制服」感 時尚專家建議別盲從基本款

此外，夏季幾乎人手一件的AIRism T恤，雖然舒適卻也面臨「國民制服」的尷尬局面，在街頭極易撞衫。MB建議，若對親膚觸感與質感有更高追求，可以嘗試澳洲品牌BOODY。該品牌利用竹纖維製成的單品，在透氣性與布料光澤感上皆優於傳統科技布料，能讓基礎的T恤穿搭提升至更精緻的層次。

MB最後強調，批評並非否定UNIQLO的品質，而是希望大眾不要陷入「盲從基本款」的舒適圈。UNIQLO的強項在於提供低風險的選擇，但當消費者開始渴望透過服裝表達個性、追求細節差異時，適時轉向更具設計深度或機能專精的品牌，才能在穩定的基礎上，堆疊出更有質感的個人風格。

