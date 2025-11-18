UNIQLO買貴一票人崩潰！內行揭神器 荷包秒省千元

入秋以來最強冷空氣報到，許多人開始添購保暖外套，其中UNIQLO更是冬季換裝的熱門首選，一名網友抱怨常遇到「剛買完就降價」的窘境，同款外套一下子便宜上千元，他好奇到底什麼時候入手最划算？貼文曝光後，內行人大推「UQ搜尋」神器，強調能查看商品歷史價格曲線、預測是否即將降價，最多能省千元，直呼關鍵就在「抓準時機」。

原PO於Dcard發文指出，看準外套有折扣後入手，當時以2990元購入，沒想到隔周再到門市價格降到1990元，價差高達千元，買貴讓他崩潰，問大家到底該如何抓準UNIQLO的最佳購入時間，避免再度買貴。

廣告 廣告

貼文曝光後，許多人認為「早買早享受」，奉勸不用想太多，但也有不少人遇過相同狀況，直呼真的很嘔，「UNIQLO真的早買早享受、晚買享折扣」、「原價入手一定後悔」、「經常買了，沒多久就降價了」。

另也有UNIQLO常客分享購物技巧，建議使用「UQ搜尋」工具，能查看商品的歷史價格曲線，以此推估是否即將降價，強調靠該網站成功在特價最低點入手外套，現省上千元，直呼「抓對時機真的差很多」。

YouTuber「質男日著」也曾整理過UNIQLO的特價機制，指品牌主要有2種折扣型態，包括限時特價與紅標特價，前者是期間限定優惠，通常隔周就會恢復原價；後者則代表商品進入清倉階段，多半出現在換季期間，且價格會越降越低直到售完，提醒若是想買經典款、想挑尺寸完整，限時特價時入手較安全；若不急、尺寸好配合，等紅標就有機會買到最低價。

更多中時新聞網報導

NBA》鵜鶘開除威利格林 波雷戈暫代兵符

曹雅雯為父開唱 用歌聲送他最後一程

TPBL》滿場球迷加持 洛夫頓領戰神退國王