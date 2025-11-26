UNIQLO限時7天感謝祭！發熱衣現省百元 爆款防水外套更殺

UNIQLO於11月28日至12月4日推出「UNIQLO 15 周年感謝祭」。（朱世凱攝）

天氣寒涼，不少人在此刻添購新衣禦寒，服飾品牌祭出豐富好康加大消費動力。UNIQLO和GU宣布11月28日至12月4日推感謝祭，百樣人氣商品皆有優惠價格，包含台灣民眾最愛的發熱衣、明星同款的暢銷牛仔褲等，都適合把握促銷入手。

UNIQLO於11月28日至12月4日推出「UNIQLO 15 周年感謝祭」，推薦商品包含羽球天后戴資穎同款「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」感謝價格只要1690元，現省300元，同系列「PUFFTECH輕暖科技背心」也只要1290元；最後民眾喜歡的發熱衣「HEATTECH 棉質極暖系列」特價590元，現省100元，品牌也稱這是首度祭出的感謝價格；另外，爆款單品「繭型牛仔褲」也殺到990元，首次降價300元，不用千元就能帶走；還有大師設計UNIQLO：C「寬版休閒上衣」特價790元，「柔軟針織刷毛圓領T恤」特價390元。感謝祭首三日只要消費滿2500元，就送「旋蓋即飲保溫杯」乙個，日本同款新型態保溫杯，標榜保溫又保冷，共推5款台灣限定色「茶葉蛋‧咖」、「投幣話筒‧青」「塑膠椅‧紅」「漁船‧藍」「鐵捲門‧灰」。

UNIQLO女裝PUFFTECH輕暖科技連帽外套，感謝價格1690元。（UNIQLO提供／朱世凱台北傳真）

UNIQLO繭型牛仔褲，感謝價格990元。（UNIQLO提供／朱世凱台北傳真）

GU最具代表性的熱銷單品BARREL LEG錐形褲，限定優惠價790元。（GU提供／朱世凱台北傳真）

GU則主推人氣第一的「BARREL LEG錐形褲」，限時降價200元，只要790元就能入手；全台熱銷前三名的「WARM PADDED夾層外套」系列也納入優惠，女裝夾層外套與男裝連帽款只要1290元；「女裝PUFF蓬鬆柔軟圓領針織開襟外套」優惠價590元；「PUFF蓬鬆柔軟V領開襟外套」限定優惠價格790元；不僅如此，活動期間不限金額消費即可參加「萬元購物金抽獎」，再加碼推出年度獨家獻禮──三位台灣人氣插畫家（威嗝高校、Mush-Eat MushRoom食菇、小高潮色計事務所）聯手打造「GU兩用雙享杯飲料袋」，單筆消費滿1800元即可獲得乙個，六款設計以盲袋形式隨機贈送。

