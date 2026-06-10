UNIQLO隱藏優惠！涼感神衣1招免費拿 官方證實再加碼
世界氣象組織示警，聖嬰現象逐漸形成，今年夏季全球高溫機率大增。有感台灣處於熱浪風險，服飾品牌相繼推出涼感單品，就有網友發現UNIQLO新推隱藏優惠，只要動動手指就有機會穿免費涼感衣，業者也特別表明加碼資訊，盼藉由釋出免費商品體驗，了解大眾對穿搭的需求。
有網友在Threads上發文表示，無意間看見UNIQLO App正推出「AIRism酷暑抗汗行動」，上頭寫到品牌希望能邀請會員試穿涼感衣並提供體驗心聲，總共提供多達7種選擇，男裝包括「AIRism抗異味網眼坦克背心」或「AIRism抗異味網眼V領T恤」等，號稱流汗也能維持乾爽膚觸，還有抗菌防臭機能，女款則有「AIRism坦克背心」與「AIRism細肩帶背心」，特色是輕盈柔滑又親膚、降低悶熱感，貼文一出吸引超過3萬人觀看，不少人見狀都立刻申請，但也有人認為不如去日本大採購更方便且價格也實惠。
UNIQLO官方則表示，這項活動只到6月14日，預計將送出超過千件涼感服飾，只要會員至我的帳戶點選會員專區，之後點擊免費商品體驗參加該活動，就有機會免費拿到商品；另外，品牌也推出「新客加碼組」，為了讓沒有體驗過AIRism系列商品的會員也能享受服飾抗汗特色，只要是未曾購買過AIRism系列商品的會員將更有機會中獎。
看好台灣人穿搭喜愛牛仔褲，卻又擔心悶熱厚重的體感，丹寧品牌EDWIN今年夏季持續主打「冰河玉迦績褲」系列，採用台灣獨家開發的冰河玉纖維，號稱能快速導出體表熱能，帶來清爽舒適的穿著感受，搭配特殊蜂巢式織法提升透氣效果，適逢品牌涼夏年中慶，即日起結帳滿6600元現折600元，再送EDWIN旅行用毛巾收納袋。
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