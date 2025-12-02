UNIQLO隱藏好康曝光 每月爽穿免費新衣 一票人不知道

日本平價服飾品牌UNIQLO受到台灣消費者喜愛，近日一名網友分享，其實UNIQLO每個月都有提供免費商品體驗活動，只要透過APP就能登記抽奬，依他的經驗平均一年能中1次，消息曝光後引起討論，不少人驚呼以前根本不知道有此優惠，不過也有人分享其他品牌也有類似活動，且中獎率高很多。

一名網友昨（1）日在Threads表示，好像很多人不知道UNIQLO可以登記抽免費商品，但其實只要下載UNIQLO的APP並成為會員，每個月都能參加抽獎活動，有機會穿免費新衣服，業者則希望藉此換來試用者的心得感想。

原PO貼出自己的中獎紀錄，只見他2024年11月曾抽中過刷毛T恤的體驗活動，上個月又抽中免費商品體驗資格，讓他興奮喊「體感大概一年會中一次吧」。

文章上線後吸引逾30萬人點閱，不少人留言說「第一次知道，謝謝分享」、「我有中過亞麻襯衫，蠻好穿的」、「謝謝你在脆上分享，看來以後都抽不到了」、「上次不小心選到童裝結果中了，好險最大號我穿得下」、「一樣中過兩次了，謝謝UNIQLO給我免費衣服穿」、「居然有這種好康，怎麼沒人跟我說過」。

不過也有人說「2021年開始到現在每個月都抽，但都沒抽中過」、「沒抽到過，不知道是不是要留評價機率才會比較高」、「這個超難中，反而別的牌子我已經中過4次類似的活動了」，此文也釣出GU的社群小編留言，分享GU會員也能透過撰寫商品評論，參與免費體驗商品的活動，歡迎網友們試用。

