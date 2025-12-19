UNIQLO「娃衣吊飾」爆紅卻非台灣販售 官方急發聲澄清

網路上出現一款「UNIQLO推出娃衣吊飾」，但台灣小編澄清，這並非台灣商品。（本刊資料照）

近日網路瘋傳一則「UNIQLO推出娃衣吊飾」的貼文，引發不少網友搶問購買管道。對此，UNIQLO台灣官方緊急出面澄清，強調該商品並非台灣官方活動或販售品項，呼籲民眾留意資訊真實性，避免落入詐騙陷阱。

Threads貼文爆紅 娃衣吊飾掀搶購話題

網路上流傳一款UNIQLO娃衣吊飾。（翻攝自Threads）

18日，有網友在Threads發文表示，「是誰的寶貝還沒有穿上棉衣過冬呢？UNIQLO居然出了娃衣包掛，真的超可愛」，並稱一件僅售99元，還特別替自家公仔「labubu」安排一件。該貼文迅速引發熱議，短時間內累積近8千個讚、轉發數更突破萬次。

台灣UNIQLO急發聲明 強調「非官方商品」

台灣UNIQLO小編急發聲。 （翻攝自Threads）

由於詢問量暴增，UNIQLO台灣官方小編於19日在Threads緊急發聲明表示，「因為昨天發生大量詢問，小編需要公告大家！」並明確指出，網路流傳的娃衣吊飾，「UNIQLO TAIWAN並沒有發行、販售這個商品或贈品」，與台灣官方無關。

確認為中國活動 簡體字成破綻

隨後有網友私訊中國UNIQLO官方帳號求證，確認該款白色娃衣吊飾為中國地區活動內容，並非台灣販售商品。也有眼尖網友指出，原貼文圖片中使用簡體字，早已顯示並非台灣官方資訊。

疑似詐騙貼文 網友互相提醒別受騙

此外，還有網友揭露，最早流傳的貼文疑似為詐騙內容，並在留言區熱心提醒其他網友「這個是詐騙，不要買」。UNIQLO台灣官方也呼籲，民眾應提高警覺，留意網路資訊與使用安全，若有疑慮可直接私訊或標記官方小編確認。

