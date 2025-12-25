UNIQLO「超強高領T」爆紅 網讚：負10度也扛得住

台灣天氣濕冷，不少民眾開始添購禦寒衣物，一位UNIQLO專家近日推薦一款HEATTECH高領T恤，大讚保暖又透氣，引起討論，有網友實測分享，在韓國零下10多度的低溫環境中，僅穿這款發熱衣搭配長版保暖羽絨外套，就感到相當溫暖。

綜合日媒報導，UNIQLO專家兼編輯伊藤真知分享，發熱衣款式眾多，她特別推薦「UNIQLO超保暖HEATTECH羊絨混紡高領T恤」，因為近年流行發熱衣搭配羽絨外套的穿搭，若內搭過於厚重，白天容易悶熱不適，但這款高領發熱衣標榜「超保暖」，穿起來卻很透氣、不易感到悶熱。

另有網友在社群平台Threads上分享同款高領T恤，表示去年買了就愛上，因為台灣天氣潮濕，穿比較厚的發熱衣容易感到悶熱不適，但這款透氣度很夠，也超保暖，她去韓國旅遊，零下10幾度的天氣，穿這件發熱衣配保暖長羽絨外套就超暖。

貼文引起討論，不少網友實測狂讚，真的透氣又保暖，而且也不會刺刺的，「去瑞士10度，只穿這件加發熱背心就很溫暖，想買個10件囤貨」、「不穿發熱衣的先生也因為它的觸感太舒服而愛不釋手」。

不過也有實際穿過的網友指出，該款發熱衣材質較為輕薄，雖然透氣但也相對透膚，建議內搭小可愛或選擇合適的內衣顏色，以免產生尷尬情況。

