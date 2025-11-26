UNIQLO 15周年感謝祭、致敬台灣美好日常 GU抽萬元購物金

記者李鴻典／台北報導

全球服飾品牌UNIQLO迎來在台15周年，在迎接歲末的溫暖季節之際，UNIQLO以LifeWear極致日常服獻上真摯的感謝與回饋， 11月28日至12月4日《UNIQLO 15周年感謝祭》，精選最符合台灣濕冷冬季穿著的LifeWear商品首次限定優惠，與明星同款等百樣人氣商品優惠價格，為台灣獻上暖意舒適又具質感的冬季日常。

UNIQLO TAIWAN 15周年感謝祭。（圖／品牌業者提供）

UNIQLO15周年感謝祭，百款冬季明星商品66折起。（圖／品牌業者提供）

本次感謝祭更推出台灣特別企劃，攜手「台灣通Taiwanese Tone」推出致敬台灣美好色彩的UTme! 限定貼圖，用每個台灣人都能共感的美好瞬間，創作屬於自己的T恤。

感謝祭UNIQLO台灣特別企劃，攜手台灣通TAIWANese TONE推出「台灣日常美好色彩系列」。（圖／品牌業者提供）

感謝祭首三日消費滿NT$2,500贈日本同款台灣限定色的「旋蓋即飲保溫杯 」乙個！共有「塑膠椅‧紅」、「鐵捲門‧灰」、「茶葉蛋‧咖」等五款台灣限定色，兼具保溫與保冷功能，持續陪伴台灣人每一個美好日常(贈品每日限量、送完為止)。

15周年感謝祭滿額贈特企「旋蓋即飲保溫杯」。（圖／品牌業者提供）

GU感謝祭11月28日至12月4日全台門市與網路商店同步開跑，秋冬必備單品最低 $250起，更有全球銷售突破千萬件、人氣No.1「BARREL LEG錐形褲」限時降價$200元，只要$790就能入手！

GU將於11月28日至12月4日推出「感謝祭」。（圖／品牌業者提供）

活動期間不限金額消費即可參加「萬元購物金抽獎」，再加碼推出年度獨家獻禮──三位台灣人氣插畫家（威嗝高校、Mush-Eat MushRoom食菇、小高潮色計事務所）聯手打造「GU兩用雙享杯飲料袋」，單筆消費滿$1,800即可獲得乙個，六款設計以盲袋形式隨機贈送，數量有限，送完為止。

GU聯手插畫家小高潮色計事務所，打造「兩用雙享杯飲料袋。（圖／品牌業者提供）

全球熱銷破1,000萬件，GU神級單品「BARREL LEG錐形褲」限時$790入手，修飾比例、百搭必備。

GU最具代表性的熱銷單品BARREL LEG錐形褲。（圖／品牌業者提供）

寒流警報來襲！GU全台熱銷TOP 3「WARM PADDED夾層外套」感謝祭暖心降價，限時$1,290入手，讓冬天的每一天都溫暖又有型。

WARM PADDED夾層外套。（圖／品牌業者提供）

每年年底，聖誕聚會、尾牙到跨年派對輪番登場，派對穿搭瞬間變成大難題。淘寶精選2025年末派對穿搭提案與必收單品，一次滿足各種Dress Code！派對Dress Code提案1／聖誕紅搭配甜美暖絨，質感再升級：經典聖誕穿搭以紅色襯托節日氛圍。選擇成套設計更能一秒搞定穿搭，輕鬆打造甜美中帶點氣勢的節日造型。

聖誕紅搭配甜美暖絨，質感再升級。（圖／品牌業者提供）

派對Dress Code提案2／細節系禮服，優雅不失高級感：想走低調路線又不想過於普通，可選擇在剪裁與細節上下功夫的禮服，讓造型在簡約中依然出眾，近看處處是亮點。

細節系禮服，優雅不失高級感。（圖／品牌業者提供）

派對Dress Code提案3／大膽造型禮服，閃耀全場成為焦點：想成為派對中最亮眼的主角，就要選擇能「一眼被記住」的款式！選擇誇張剪裁、亮眼色彩或閃耀材質，馬上讓人留下深刻印象。

大膽造型禮服，閃耀全場成為焦點。（圖／品牌業者提供）

2025 秋冬時髦旅行，就用輕奢旅箱品牌CROWN旗下明星系列DOPPIO與BOXY來搭配出完美穿搭！作為廣受時尚潮人喜愛的大人氣旅箱款式，DOPPIO與BOXY皆以俐落線條與高顏值配色，詮釋旅人專屬的季節風格，其中DOPPIO以霧面色調與簡約設計勾勒出低調奢華的質感，搭配秋冬常見的大地色系穿搭—駝色大衣、針織圍巾與皮革靴，渾然一體地散發出「安靜奢華」的魅力，以雙前開設計與可擴充容量為亮點。

DOPPIO以俐落線條與高顏值配色，詮釋旅人專屬的季節風格。（圖／品牌業者提供）

即日起至12月中，全台多個通路同步推出限時優惠—momo購物網與PChome 24h線上平台，BOXY系列最低$5,912起，悍馬系列與DOPPIO前開箱系列享9折優惠，買箱再送CROWN防盜腰包、束帶或Hapitas托特包。

BOXY系列以繽紛亮色打破沉色調的冬季蕭索，粉橘、鼠草綠、暖黃在寒冷街頭如陽光般閃耀。（圖／品牌業者提供）

秋冬將至，想要保有時尚兼具舒適與機能性的穿搭，跟著Lily同款穿搭就對了！延續首波熱潮，德國百年品牌Triumph黛安芬全新推出Athleisure 城市律動系列秋冬新品，再度由品牌大使Lily許韶恩演釋，以「創作」與「放鬆」兩種生活情境展現真實的生活樣貌，詮釋屬於新世代女孩隨興、鬆弛、真誠的獨特魅力。秋冬新品維持輕盈舒適的材質體驗及更貼近日常的剪裁，延伸「健身、工作、生活自由切換」的精神，陪伴女性在多變節奏中保持自信與自在，讓你無論在哪個場合都能自信登場！全系列將於11月28日起，在全台限定店點正式發售，為秋冬衣櫃帶來耳目一新的運動時尚靈感。

Triumph Athleisure城市律動系列第二彈絕美上市。（圖／品牌業者提供）

LUSH經典冬季雪天使系列迎來20週年，自2005年推出以來，雪天使系列即以泡泡糖與棉花糖為靈感所打造的甜美香氣創造全球知名度，再加上其愛心、勇氣和自信的節日魅力更是擄獲世界各地大人小孩的心。慶雪天使登場20週年，LUSH推出共34款聖誕限定產品與禮盒，涵蓋香氛、護膚、沐浴與淋浴用品。LUSH產品研發團隊更以充滿勇氣與創意的精神，將雪天使的經典香氣與不同形式的產品結合，包括雪天使磨砂潤膚芭、雪天使護髮噴霧，以及雪天使香氛蠟燭，當你走進熟悉的家，彷彿踏入一座棉花糖城堡。

LUSH經典冬季角色-雪天使邁向20歲，散發棉花糖甜美香氣。（圖／品牌業者提供）

vacanza今年聖誕以「假期小旅館」為題，攜手插畫品牌「什物a kind of café」 打造獨家旅館主視覺，跳脫傳統紅綠聖誕配色，vacanza換上夢幻粉色店裝，整體空間洋溢溫柔氣息，一走進店裡，就像開啟一場粉色療癒假期，讓心瞬間check in放鬆模式。

vacanza將門市打造成粉嫩旅館風格。（圖／品牌業者提供）

為點滿年末假期儀式感，品牌推出VVIP及VIP專屬活動，來店報到並拍照打卡就能享有甜蜜折扣，有機會抽中五星級老爺集團酒店聯合住宿券雙人套組；滿額消費再贈贈聖誕限定設計旅行緹花毛巾、束口袋、旅行化妝包等精美好禮；vacanza同步推原創造型養耳棒「耳邊心情日記Mood Tag」，不管是冬日養耳或是佳節送禮，都能以小小飾品妝點繽紛時刻，用閃亮姿態迎接新的一年。

vacanza祭出聖誕檔期優惠活動，除兩波滿額贈好禮之外，凡消費即能以NT$199加價購聖誕插畫限定禮盒或提袋。（圖／品牌業者提供）

隨著普發一萬元陸續入帳，不少民眾趁機盤點，思考該怎麼把預算花得更聰明。健康美麗品牌屈臣氏自11/27起至12/30推出「W Beauty我耀美」年末優惠檔期，將大家的享樂預算、送禮心意與派對焦點全面放大。活動期間祭出超過千款美妝、保養、保健與生活用品優惠，推出2件7折、3件5折超值折扣，並加碼多重滿額贈禮，包含醫美護膚、彩妝、髮類、隱形眼鏡商品等滿$988(折扣後)好禮三選一、滿$1,588(折扣後)送$200(商品提貨券)等。

屈臣氏「W Beauty我耀美」年末檔期。（圖／品牌業者提供）

美妝保養品牌MIRAE推出專業院線等級修護新品—「REJUTIDE®麗珠肽新生乳」能同時發揮彈力支撐＋修護保濕雙重功效。新品可於未來美官方網站、momo、蝦皮等通路購買，開賣首波推出限時優惠，敬請把握。

未來美PDRN麗珠肽修護新生乳50ml 2480元。（圖／品牌業者提供）

歲末高密度的行程更是底妝的大考驗，前一晚的交換禮物、隔天的尾牙，週末緊接著連環派對與跨年倒數。不同的燈光、鏡頭與拍攝距離輪番上陣，妝容必須從日間到深夜都保持無懈可擊。今年聖誕與跨年，Beautyblender推出兩款原創美妝蛋節慶限定組，結合快速完妝、細節修飾、隨身補妝與清潔保養於一體，全面進化你的底妝質感。

Beautyblender原創美妝蛋-節慶玩美雙蛋組。（圖／品牌業者提供）

PUMA與PAZZO攜手打造Lazy Weekend慵懶週末系列，以國民薄底鞋 SPEEDCAT OG 為核心，帶來兩款聖誕冬日新色-玫瑰粉與丹寧藍。服飾部分同步推出暖萌針織毛衣與水洗丹寧單品，打造兼具舒適與時髦的慵懶穿搭，拼貼出冬日的浪漫溫度。11/27起，購買指定SPEEDCAT OG鞋款即贈捲捲貓吊飾 & 毛衣乙組（兩款隨機，數量有限，送完為止）。

買指定SPEEDCAT OG，贈捲捲貓吊飾&毛衣。（圖／品牌業者提供）

