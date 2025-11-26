UNIQLO 15周年感謝祭、致敬台灣美好日常 GU抽萬元購物金
記者李鴻典／台北報導
全球服飾品牌UNIQLO迎來在台15周年，在迎接歲末的溫暖季節之際，UNIQLO以LifeWear極致日常服獻上真摯的感謝與回饋， 11月28日至12月4日《UNIQLO 15周年感謝祭》，精選最符合台灣濕冷冬季穿著的LifeWear商品首次限定優惠，與明星同款等百樣人氣商品優惠價格，為台灣獻上暖意舒適又具質感的冬季日常。
本次感謝祭更推出台灣特別企劃，攜手「台灣通Taiwanese Tone」推出致敬台灣美好色彩的UTme! 限定貼圖，用每個台灣人都能共感的美好瞬間，創作屬於自己的T恤。
感謝祭首三日消費滿NT$2,500贈日本同款台灣限定色的「旋蓋即飲保溫杯 」乙個！共有「塑膠椅‧紅」、「鐵捲門‧灰」、「茶葉蛋‧咖」等五款台灣限定色，兼具保溫與保冷功能，持續陪伴台灣人每一個美好日常(贈品每日限量、送完為止)。
GU感謝祭11月28日至12月4日全台門市與網路商店同步開跑，秋冬必備單品最低 $250起，更有全球銷售突破千萬件、人氣No.1「BARREL LEG錐形褲」限時降價$200元，只要$790就能入手！
活動期間不限金額消費即可參加「萬元購物金抽獎」，再加碼推出年度獨家獻禮──三位台灣人氣插畫家（威嗝高校、Mush-Eat MushRoom食菇、小高潮色計事務所）聯手打造「GU兩用雙享杯飲料袋」，單筆消費滿$1,800即可獲得乙個，六款設計以盲袋形式隨機贈送，數量有限，送完為止。
全球熱銷破1,000萬件，GU神級單品「BARREL LEG錐形褲」限時$790入手，修飾比例、百搭必備。
寒流警報來襲！GU全台熱銷TOP 3「WARM PADDED夾層外套」感謝祭暖心降價，限時$1,290入手，讓冬天的每一天都溫暖又有型。
每年年底，聖誕聚會、尾牙到跨年派對輪番登場，派對穿搭瞬間變成大難題。淘寶精選2025年末派對穿搭提案與必收單品，一次滿足各種Dress Code！派對Dress Code提案1／聖誕紅搭配甜美暖絨，質感再升級：經典聖誕穿搭以紅色襯托節日氛圍。選擇成套設計更能一秒搞定穿搭，輕鬆打造甜美中帶點氣勢的節日造型。
派對Dress Code提案2／細節系禮服，優雅不失高級感：想走低調路線又不想過於普通，可選擇在剪裁與細節上下功夫的禮服，讓造型在簡約中依然出眾，近看處處是亮點。
派對Dress Code提案3／大膽造型禮服，閃耀全場成為焦點：想成為派對中最亮眼的主角，就要選擇能「一眼被記住」的款式！選擇誇張剪裁、亮眼色彩或閃耀材質，馬上讓人留下深刻印象。
2025 秋冬時髦旅行，就用輕奢旅箱品牌CROWN旗下明星系列DOPPIO與BOXY來搭配出完美穿搭！作為廣受時尚潮人喜愛的大人氣旅箱款式，DOPPIO與BOXY皆以俐落線條與高顏值配色，詮釋旅人專屬的季節風格，其中DOPPIO以霧面色調與簡約設計勾勒出低調奢華的質感，搭配秋冬常見的大地色系穿搭—駝色大衣、針織圍巾與皮革靴，渾然一體地散發出「安靜奢華」的魅力，以雙前開設計與可擴充容量為亮點。
即日起至12月中，全台多個通路同步推出限時優惠—momo購物網與PChome 24h線上平台，BOXY系列最低$5,912起，悍馬系列與DOPPIO前開箱系列享9折優惠，買箱再送CROWN防盜腰包、束帶或Hapitas托特包。
秋冬將至，想要保有時尚兼具舒適與機能性的穿搭，跟著Lily同款穿搭就對了！延續首波熱潮，德國百年品牌Triumph黛安芬全新推出Athleisure 城市律動系列秋冬新品，再度由品牌大使Lily許韶恩演釋，以「創作」與「放鬆」兩種生活情境展現真實的生活樣貌，詮釋屬於新世代女孩隨興、鬆弛、真誠的獨特魅力。秋冬新品維持輕盈舒適的材質體驗及更貼近日常的剪裁，延伸「健身、工作、生活自由切換」的精神，陪伴女性在多變節奏中保持自信與自在，讓你無論在哪個場合都能自信登場！全系列將於11月28日起，在全台限定店點正式發售，為秋冬衣櫃帶來耳目一新的運動時尚靈感。
LUSH經典冬季雪天使系列迎來20週年，自2005年推出以來，雪天使系列即以泡泡糖與棉花糖為靈感所打造的甜美香氣創造全球知名度，再加上其愛心、勇氣和自信的節日魅力更是擄獲世界各地大人小孩的心。慶雪天使登場20週年，LUSH推出共34款聖誕限定產品與禮盒，涵蓋香氛、護膚、沐浴與淋浴用品。LUSH產品研發團隊更以充滿勇氣與創意的精神，將雪天使的經典香氣與不同形式的產品結合，包括雪天使磨砂潤膚芭、雪天使護髮噴霧，以及雪天使香氛蠟燭，當你走進熟悉的家，彷彿踏入一座棉花糖城堡。
vacanza今年聖誕以「假期小旅館」為題，攜手插畫品牌「什物a kind of café」 打造獨家旅館主視覺，跳脫傳統紅綠聖誕配色，vacanza換上夢幻粉色店裝，整體空間洋溢溫柔氣息，一走進店裡，就像開啟一場粉色療癒假期，讓心瞬間check in放鬆模式。
為點滿年末假期儀式感，品牌推出VVIP及VIP專屬活動，來店報到並拍照打卡就能享有甜蜜折扣，有機會抽中五星級老爺集團酒店聯合住宿券雙人套組；滿額消費再贈贈聖誕限定設計旅行緹花毛巾、束口袋、旅行化妝包等精美好禮；vacanza同步推原創造型養耳棒「耳邊心情日記Mood Tag」，不管是冬日養耳或是佳節送禮，都能以小小飾品妝點繽紛時刻，用閃亮姿態迎接新的一年。
隨著普發一萬元陸續入帳，不少民眾趁機盤點，思考該怎麼把預算花得更聰明。健康美麗品牌屈臣氏自11/27起至12/30推出「W Beauty我耀美」年末優惠檔期，將大家的享樂預算、送禮心意與派對焦點全面放大。活動期間祭出超過千款美妝、保養、保健與生活用品優惠，推出2件7折、3件5折超值折扣，並加碼多重滿額贈禮，包含醫美護膚、彩妝、髮類、隱形眼鏡商品等滿$988(折扣後)好禮三選一、滿$1,588(折扣後)送$200(商品提貨券)等。
美妝保養品牌MIRAE推出專業院線等級修護新品—「REJUTIDE®麗珠肽新生乳」能同時發揮彈力支撐＋修護保濕雙重功效。新品可於未來美官方網站、momo、蝦皮等通路購買，開賣首波推出限時優惠，敬請把握。
歲末高密度的行程更是底妝的大考驗，前一晚的交換禮物、隔天的尾牙，週末緊接著連環派對與跨年倒數。不同的燈光、鏡頭與拍攝距離輪番上陣，妝容必須從日間到深夜都保持無懈可擊。今年聖誕與跨年，Beautyblender推出兩款原創美妝蛋節慶限定組，結合快速完妝、細節修飾、隨身補妝與清潔保養於一體，全面進化你的底妝質感。
PUMA與PAZZO攜手打造Lazy Weekend慵懶週末系列，以國民薄底鞋 SPEEDCAT OG 為核心，帶來兩款聖誕冬日新色-玫瑰粉與丹寧藍。服飾部分同步推出暖萌針織毛衣與水洗丹寧單品，打造兼具舒適與時髦的慵懶穿搭，拼貼出冬日的浪漫溫度。11/27起，購買指定SPEEDCAT OG鞋款即贈捲捲貓吊飾 & 毛衣乙組（兩款隨機，數量有限，送完為止）。
更多三立新聞網報導
IKEA進駐台北天母商圈！快閃店11/29開幕 必搶天母包、抽一年份肉丸餐
不只賣串燒！焦糖楓推「噴香火烤雞」 一整隻雞只要249元限量開撕
黑五限時優惠3天！家電、聖誕禮物成最夯選項 雙12戰火提前引燃
【一張圖懂吃】手腳冰冷？營養師授秘訣：這樣吃+做來改善
其他人也在看
國際牌品牌日 | 指定商品 86 折 + 送豪禮！家電汰舊換新最高回饋$5,000，必買清單一次看
你是不是也到了年末該換機卻不知道從哪台開始？冰箱越來越吵、洗衣機洗不乾淨、電視畫質早就跟不上現在的水準？別擔心！Panasonic 國際牌品牌日 11/26 強勢登場，一次幫你從客廳升級到廚房，打造全新的智慧生活！Yahoo好好買 ・ 8 小時前
感恩節大放送！星巴克「連4天」買一送一爽喝
星巴克為迎接感恩節檔期祭出連續優惠！今、明兩天透過外送平台購買指定飲品，即可享買一送一，其中一杯由星巴克免費招待。緊接著11月27日、11月28日登場的「好友分享日」，到門市購買兩杯大杯（含）以上的同口味飲料，同樣可獲得第二杯免費優惠。中天新聞網 ・ 1 天前
全家開出兩張千萬發票！花148元買咖啡零食中獎 幸運門市曝
2025年9-10月統一發票獎號今（25）日出爐，全家便利商店共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中。特別獎1000萬開出2組，獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，其中一位幸運兒台視新聞網 ・ 1 天前
Steam黑五特賣「這10款大作」全部新史低價！《沉默之丘f》《戰地風雲6》都在列
Steam 今年首次舉辦「黑色星期五特賣」（黑五特賣），同時有 Steam 大獎同步登場，不過玩家最關心的還是莫過於有哪些遊戲在這次特價清單中吧？算一算其實還不少，發售不算久的《沉默之丘f》與《戰地風雲6》竟然在這次就已經成為特價一員，而好評的《毀滅戰士：黑暗時代》、《雙影奇境》等也都折價到歷史新低，這篇快速幫各位整理在這次黑五特賣全部進入歷史低價的 10 款高人氣的大作，有喜歡的就趁機入手吧！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 7 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
NPB》巨人投手兩樣情 翁田大勢年薪倍增破億、戶鄉翔征遭減薪誓言反彈
日本職棒讀賣巨人今天（26日）宣布進行投手陣容調薪，兩位主力投手翁田大勢（大勢）與戶鄉翔征呈現截然不緯來體育台 ・ 3 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 2 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 7 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 10 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 7 小時前
王薀降2神蹟信了…李威曝入教原因：演藝圈找不到平靜「如今感諷刺」
台北地方法院審理作家王薀涉教唆信眾打死蔡姓女會計「精舍命案」，25日傳喚藝人李威和妻子簡瑀家作證。李威作證時，稱見證過王薀的神蹟，同時表示聽聞死者被責罰，卻並未親身參與，但也認了受王薀指示與信眾討論案情；同時透露入教原因，是因演藝圈五光十色的生活，讓他找不到平靜，沒想到，如今竟因此捲入案件，讓他不禁感嘆「諷刺」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前