UNIQLO 2026春夏系列登場！四大趨勢揭示城市日常靈感

記者李鴻典／台北報導

UNIQLO 2026春夏系列將城市光影、色彩層次與生活步調，轉化為輕盈而富有節奏感的服裝語彙，勾勒出屬於春夏的都會風景。以「新色彩・新輪廓」為核心，演繹四大春夏趨勢，重新定義日常穿搭的比例與層次。

UNIQLO 2026春夏系列以「新色彩・新輪廓」為核心。（圖／品牌業者提供）

運動柔彩風格（Sporty Pastel）讓休閒機能服飾以柔和色調呈現，為基礎穿搭注入輕快亮點，更顯輕盈魅力。

層疊色彩（Layers of Colors）的運用，則透過點綴撞色或同色調深淺搭配，讓日常造型在低調中展現新鮮感。

俐落短版與寬鬆輪廓（Compact & Wide）新色彩與新輪廓的精髓，從寬版直筒到繭型剪裁，透過休閒輪廓與全新配色展現更豐富的穿搭可能。

份量感與合身感（Volume & Tight）之間自由切換，讓穿搭回歸選擇本身，也讓不同身形與生活場景，都能找到屬於自己的風格節奏。

新色彩與新輪廓勾勒LifeWear煥新風格。（圖／品牌業者提供）

新色彩面貌｜多樣材質與繽紛色彩，堆疊春夏的層次表情

UNIQLO 2026 春夏系列從材質與色彩出發，勾勒更輕盈、更有層次感的日常衣櫥。針織、牛津襯衫、亞麻等單品，透過柔和彩度與繽紛色系重新演繹，在不同材質之間創造自然過渡。

亞麻以輕盈透氣的質地回應春夏氣候。（圖／品牌業者提供）

新輪廓面貌｜從 Boxy 到 Oversize，穿出屬於自己的比例風格

在輪廓表現上，本季以寬鬆與合身並行為主軸，透過多樣單品創造自由切換的造型比例。從寬短外套、襯衫式寬鬆外套，到防風機能外套，上身輪廓在 Boxy 與 Oversize 之間靈活轉換；下身則涵蓋合身、直筒、喇叭、繭型與寬版剪裁，讓各種身形與比例都能找到適合自己的穿著選擇。

UNIQLO 2026春夏系列。（圖／品牌業者提供）

眾所矚目的UNIQLO :C系列將於2月6日正式上市，延續設計師對比例掌握與舒適穿著體驗的高度講究，推出繭型、錐形、寬鬆直筒與七分寬擺等多樣版型，使得男女褲款設計再度掀起社群穿搭風潮。

眾所矚目的UNIQLO :C系列將於2月6日正式上市。（圖／品牌業者提供）

太陽眼鏡系列全面擴大登場，推出四大框型風格。（圖／品牌業者提供）

hengstyle恆隆行宣佈，自 2026 年起取得日本精品美髮品牌ReFa台灣總代理權。此次合作不僅是對「品質與細節」極致追求的兩大品牌強強聯手，更象徵台灣消費者自此能告別海外代購，在全台 26 間恆隆行百貨專櫃，即刻享受同步日本的ReFa頂級美髮科技與完善的官方售後保障。

ReFa是日本頂級造型師指定品牌，也是日本多間五星級飯店高等房型指定品牌。（圖／品牌業者提供）

恆隆行首波將引進ReFa品牌集大成之作—旗艦機型「ReFa BEAUTECH DRYER BX W 智能水潤光吹風機」，即日起可在恆隆行官方通路進行預購體驗，4月正式開賣。此款吹風機匯集了 ReFa 最尖端的護髮黑科技，不僅比前一代吹風機多1.4倍的水潤負離子，智能控溫更升級為雙重感測系統，並搭載國際電壓，讓消費者居家或出差旅行都能輕鬆打造「緞感秀髮」。除旗艦機款，2026 年第二季度預計將有另外兩款重量級新品於台灣首發，持續為台灣美髮科技市場注入全新動能。

恆隆行代理ReFa將首次引進旗艦機型「ReFa BEAUTECH DRYER BX W 智能水潤光吹風機」。（圖／品牌業者提供）

頭皮養護已成為近年最受關注的養髮新趨勢，想要養出好髮況，關鍵就從頭皮開始。以天然營養理念聞名的天然洗髮品牌 Hair Recipe 髮的食譜，推出全新頭皮元氣「茶」食譜與蘊髮黑米瓶，將天然養護概念帶進日常洗護，從頭皮打造健康豐盈的髮況。此次更邀連續第三年合作的代言人—柯佳嬿現身屈臣氏新威秀店擔任一日店長，親自分享維持仙氣滿滿 輕盈豐盈髮況的養護心法。

Hair Recipe髮的食譜-全新無花果洗髮露。（圖／品牌業者提供）

此次品牌特別舉辦為期三天的消費者活動，現場邀專業頭皮養護師協助，活動時間2026年2月6日（五）17:00-21:00、2026年2月7日（六）至2月8日（日）13:00~18:00，活動地點屈臣氏統領店。拍照打卡並購買Hair Recipe髮的食譜旅行裝，即可獲得限量折價券；Hair Recipe髮的食譜任選消費滿$499，即可獲得一對一頭皮檢測服務。

Hair Recipe髮的食譜-頭皮抗老系列蘊髮黑米瓶。（圖／品牌業者提供）

全球領先的高品質商務、旅行與生活風格品牌TUMI呈獻2026農曆新年系列，慶賀馬年的到來。期間限定活動：即日起至2月28日止，消費滿NT$ 20,000，贈送TUMI馬年限量紅包 / 消費滿 NT$10,000，贈送馬蹄造型貼紙。

TUMI 2026 Lunar New Year-(左)Alpha Bravo Navigation 後背包 (NT$22,800)、(右) Voyageur Celina後背包 (NT$20,800)。（圖／品牌業者提供）

匯聚創新精神與精湛工藝，TUMI 此次設計注入馬術細節，重新詮釋 Alpha Bravo、Voyageur 及 Belden 經典系列之作。TUMI 全球創意總監 Victor Sanz 表示：「馬所展現的動感、自主，以及對未來不懈的追求，正與 TUMI 的設計理念深度共鳴。在此系列中巧妙地融入馬術元素，旨在創造出每一件承載祝願與意念、奔向新一年的作品。」

TUMI馬年限定贈禮，折扣後消費滿一萬元，贈送馬蹄造型貼紙(送完為止)。（圖／品牌業者提供）

對許多日常跑者來說，跑步從來不是比速度、拼成績的競賽，而是一段需要時間建立的關係。可能是剛開始培養運動習慣的新手，也可能是歷經受傷、生活忙碌後，準備重新回到跑步的人；他們面對的不是體能極限，而是對身體的不確定、對跑步的猶豫，以及「是否能跑得久」的心理門檻。Cloudrunner 3 正是在這樣的情境下誕生，專注回應跑者最真實的需求—不是催促你更快，而是讓你願意繼續跑。

瑞士On昂跑Cloudrunner 3。（圖／品牌業者提供）

瑞士On昂跑以「自信前行（Stability that keeps you running）」作為 Cloudrunner 3 的核心精神，所指的不只是結構上的穩定，而是一種能夠被感受、被信任的腳下支撐。當每一步落地都清楚、安心，跑者才能卸下不必要的擔心，專注於呼吸、節奏與身體本身。將「穩定」轉化為跑者持續前行的信心來源，陪伴每一位跑者自信前行，也是 Cloudrunner 3 作為日常訓練跑鞋最重要的角色定位。

瑞士On昂跑Cloudrunner 3。（圖／品牌業者提供）

UNDER ARMOUR正式發佈全新CURRY 13籃球鞋款，本次系列同步攜手由Stephen Curry監製與參與配音的動畫電影《山羊巔峰》(GOAT)，將熱血競技精神與故事角色魅力融入鞋款設計之中，打造兼具性能實力與敘事張力的全新實戰戰靴。CURRY 13透過創新中底科技與穩定結構設計，為球員打造兼具性能表現與視覺張力的全新實戰戰靴，陪伴每一次突破、急停與出手時刻，在場上全面釋放競技能量！

UNDER ARMOUR全新CURRY 13籃球鞋款。（圖／品牌業者提供）

CURRY 13本次共推出四款主題配色，其中首發鞋款「The City」結合經典勇士黑黃配色，象徵城市榮耀與競技精神，其餘三款則以動畫電影《山羊巔峰》中主要角色為靈感，將籃球競技精神與動畫故事世界完美融合！「MANE」紅黑配色源自電影中MVP級選手Mane Attraction，其馬匹角色設定巧妙呼應2026馬年意象，展現力量與速度兼具的場上氣勢。值得一提的是，Mane於電影中實際著用CURRY 13登場，將動畫情節與真實鞋款設計緊密連結，讓故事世界與場上實戰無縫接軌，成為本次聯名系列的重要亮點之一；「Will Harris」粉綠配色則以主角山羊Will Harris比賽鞋款為靈感，詮釋堅持與突破極限的奮戰精神；紫色「Lenny」配色則來自由Stephen Curry親自配音的長頸鹿角色Lenny，象徵沉穩節奏與場上掌控力，展現智慧與領導氣質。除了外觀配色外，三款《山羊巔峰》主題鞋款的鞋墊皆藏有對應角色圖案細節，為設計增添收藏價值。

CURRY 13以動畫電影《山羊巔峰》中主要角色為靈感。（圖／品牌業者提供）

隨著情人節的到來，城市也悄悄蔓延浪漫氣息！來自德國百年品牌Triumph將於2/6推出Athleisure城市律動系列第三篇章，再度由品牌大使Lily許韶恩演繹，以三套造型的穿搭靈感，展現不同的情人節約會場景穿著樣貌。本次以Urban Bloom為設計概念，從城市生活的律動與內在平衡汲取靈感，將內衣級支撐結構360° 全方位包覆設計與科技面料，轉化為適合輕度至中度運動、同時也能融入日常穿搭的多功能單品。

Lily許韶恩公開情人節穿搭靈感，Triumph Athleisure春夏系列打造3款浪漫造型。（圖／品牌業者提供）

材質上運用涼感布料與經砂洗處理的莫代爾纖維，部分單品則選用可再生來源素材，帶來如蜜桃絨般柔軟親膚的觸感，兼顧穿著體驗與永續理念；全系列色彩則以柔和中性色調為基礎，搭配Urban Bloom標誌性的細膩色階，呈現低調卻富層次的視覺效果，透過中度壓縮配置與貼近日常的剪裁語彙，回應現代女性在節日與日常之間不斷切換的生活狀態。

告別傳統招財配色的張揚感，2026年的招財之道在於身心靈與空間擺設的巧思，亞洲跨境設計購物平台Pinkoi今年以感官開運為題，精選8款結合天然材質、職人工藝的設計小物，讓好的運勢不應只是祈求，而是在指尖觸摸天然石材、聞到檜木清香，或是在凝視光影的瞬間，為自己找回對生活的掌控感，今年讓我們在居家、辦公室的一隅安置好運，讓財富與自信如駿馬般奔騰而至。即日起至2月10日，全站消費滿2500元，折100元，詳細活動辦法見活動網站。

新世代絕美開運神器！Pinkoi 推薦感官開運法則，用鹽燈、擴香、大理石打造最美招財位。（圖／品牌業者提供）

迎向 2026 農曆年前，台灣選物平台「LIVING FORM 方房家居」以溫潤而內斂的設計語彙，推出承載祝福與好運的新年之選—JUNI，一款融合極簡美學與情感溫度的招財小豬撲滿。名稱「JUNI」取自「祝你」的諧音，延續傳統撲滿象徵「招財、聚寶」的意涵，寓意成為傳遞祝福的橋樑。。JUNI小豬撲滿2月6日起正式發售，定價NT$988元。

呼應「盛裝祝福的小豬撲滿」的核心概念，JUNI推出六款情緒色彩，每一種色彩都是一種情感的語言。（圖／品牌業者提供）

SPcollect與在台擁有超過30萬訂閱的人氣VTuber「真理果」展開夢幻聯動，推出限定版「魔法香氛擴香」。本次合作以「注入清新日常」為主題，將真理果的獨特魅力轉化為生活香氣。這款香氛已於2月3日開始在「SPcollect」官網獨家限量發售，期待能為粉絲的空間增添療癒儀式感，在家就能隨時享受與真理果相伴的魔法時光。

SPcollect與在台擁有超過30萬訂閱的人氣VTuber「真理果」展開夢幻聯動，推出限定版「魔法香氛擴香」。（圖／品牌業者提供）

本次聯名企劃由真理果親自參與監修，從香氣調製到設計細節皆注入其個人風格，打造出專屬的「魔法香氛擴香」。整體以與真理果共度的時光為靈感，營造出陪伴感十足的香氛體驗。搭配本次合作企劃，官方特別邀請台灣繪師 Say HANa 林花 為本次商品繪製了全新主視覺插圖，並同步推出多款限定聯名商品，讓粉絲能透過嗅覺與視覺，深度沉浸在真理果的魔法世界中。

今年西洋情人節，恰逢農曆新年交會的美好時節。Valextra以品牌最具象徵性的紅色系包款，串聯愛意與祝福，將米蘭建築線條、義式工藝精神，化作一份可被珍藏、亦可日常相伴的情人節獻禮。紅色，於情人節象徵熱烈情感，於新年寓意喜氣與新生；而在 Valextra 的語彙中，紅色更是一種理性與感性並存的設計表現。Valextra精選各式經典包款，以及精緻小皮件為今年的雙節時刻，獻上一份來自米蘭的優雅祝福。

Valextra精選包款迎接情人節與農曆新年，將米蘭建築線條描繪愛與祝福的雙重時刻。（圖／品牌業者提供）

中央氣象署預告，週六即將迎來一波明顯冷空氣，各地氣溫明顯下降，會相當寒冷！台隆手創館自秋冬換季起，即為冬日準備多款保暖新品，受到會員好評的人氣好物齊聚〈HANDS保暖特輯〉專區，身體保暖核心首重頭頸、腹部與手腳，內層排汗、外層保暖，熱敷或泡腳可快速暖身，台隆手創館冬日保暖商品推薦，最高現省1,300元。

igrass加熱披肩毛毯。（圖／品牌業者提供）

