UNIQLO 2026春夏系列登場！四大趨勢揭示城市日常靈感
記者李鴻典／台北報導
UNIQLO 2026春夏系列將城市光影、色彩層次與生活步調，轉化為輕盈而富有節奏感的服裝語彙，勾勒出屬於春夏的都會風景。以「新色彩・新輪廓」為核心，演繹四大春夏趨勢，重新定義日常穿搭的比例與層次。
運動柔彩風格（Sporty Pastel）讓休閒機能服飾以柔和色調呈現，為基礎穿搭注入輕快亮點，更顯輕盈魅力。
層疊色彩（Layers of Colors）的運用，則透過點綴撞色或同色調深淺搭配，讓日常造型在低調中展現新鮮感。
俐落短版與寬鬆輪廓（Compact & Wide）新色彩與新輪廓的精髓，從寬版直筒到繭型剪裁，透過休閒輪廓與全新配色展現更豐富的穿搭可能。
份量感與合身感（Volume & Tight）之間自由切換，讓穿搭回歸選擇本身，也讓不同身形與生活場景，都能找到屬於自己的風格節奏。
新色彩面貌｜多樣材質與繽紛色彩，堆疊春夏的層次表情
UNIQLO 2026 春夏系列從材質與色彩出發，勾勒更輕盈、更有層次感的日常衣櫥。針織、牛津襯衫、亞麻等單品，透過柔和彩度與繽紛色系重新演繹，在不同材質之間創造自然過渡。
新輪廓面貌｜從 Boxy 到 Oversize，穿出屬於自己的比例風格
在輪廓表現上，本季以寬鬆與合身並行為主軸，透過多樣單品創造自由切換的造型比例。從寬短外套、襯衫式寬鬆外套，到防風機能外套，上身輪廓在 Boxy 與 Oversize 之間靈活轉換；下身則涵蓋合身、直筒、喇叭、繭型與寬版剪裁，讓各種身形與比例都能找到適合自己的穿著選擇。
眾所矚目的UNIQLO :C系列將於2月6日正式上市，延續設計師對比例掌握與舒適穿著體驗的高度講究，推出繭型、錐形、寬鬆直筒與七分寬擺等多樣版型，使得男女褲款設計再度掀起社群穿搭風潮。
hengstyle恆隆行宣佈，自 2026 年起取得日本精品美髮品牌ReFa台灣總代理權。此次合作不僅是對「品質與細節」極致追求的兩大品牌強強聯手，更象徵台灣消費者自此能告別海外代購，在全台 26 間恆隆行百貨專櫃，即刻享受同步日本的ReFa頂級美髮科技與完善的官方售後保障。
恆隆行首波將引進ReFa品牌集大成之作—旗艦機型「ReFa BEAUTECH DRYER BX W 智能水潤光吹風機」，即日起可在恆隆行官方通路進行預購體驗，4月正式開賣。此款吹風機匯集了 ReFa 最尖端的護髮黑科技，不僅比前一代吹風機多1.4倍的水潤負離子，智能控溫更升級為雙重感測系統，並搭載國際電壓，讓消費者居家或出差旅行都能輕鬆打造「緞感秀髮」。除旗艦機款，2026 年第二季度預計將有另外兩款重量級新品於台灣首發，持續為台灣美髮科技市場注入全新動能。
頭皮養護已成為近年最受關注的養髮新趨勢，想要養出好髮況，關鍵就從頭皮開始。以天然營養理念聞名的天然洗髮品牌 Hair Recipe 髮的食譜，推出全新頭皮元氣「茶」食譜與蘊髮黑米瓶，將天然養護概念帶進日常洗護，從頭皮打造健康豐盈的髮況。此次更邀連續第三年合作的代言人—柯佳嬿現身屈臣氏新威秀店擔任一日店長，親自分享維持仙氣滿滿 輕盈豐盈髮況的養護心法。
此次品牌特別舉辦為期三天的消費者活動，現場邀專業頭皮養護師協助，活動時間2026年2月6日（五）17:00-21:00、2026年2月7日（六）至2月8日（日）13:00~18:00，活動地點屈臣氏統領店。拍照打卡並購買Hair Recipe髮的食譜旅行裝，即可獲得限量折價券；Hair Recipe髮的食譜任選消費滿$499，即可獲得一對一頭皮檢測服務。
全球領先的高品質商務、旅行與生活風格品牌TUMI呈獻2026農曆新年系列，慶賀馬年的到來。期間限定活動：即日起至2月28日止，消費滿NT$ 20,000，贈送TUMI馬年限量紅包 / 消費滿 NT$10,000，贈送馬蹄造型貼紙。
匯聚創新精神與精湛工藝，TUMI 此次設計注入馬術細節，重新詮釋 Alpha Bravo、Voyageur 及 Belden 經典系列之作。TUMI 全球創意總監 Victor Sanz 表示：「馬所展現的動感、自主，以及對未來不懈的追求，正與 TUMI 的設計理念深度共鳴。在此系列中巧妙地融入馬術元素，旨在創造出每一件承載祝願與意念、奔向新一年的作品。」
對許多日常跑者來說，跑步從來不是比速度、拼成績的競賽，而是一段需要時間建立的關係。可能是剛開始培養運動習慣的新手，也可能是歷經受傷、生活忙碌後，準備重新回到跑步的人；他們面對的不是體能極限，而是對身體的不確定、對跑步的猶豫，以及「是否能跑得久」的心理門檻。Cloudrunner 3 正是在這樣的情境下誕生，專注回應跑者最真實的需求—不是催促你更快，而是讓你願意繼續跑。
瑞士On昂跑以「自信前行（Stability that keeps you running）」作為 Cloudrunner 3 的核心精神，所指的不只是結構上的穩定，而是一種能夠被感受、被信任的腳下支撐。當每一步落地都清楚、安心，跑者才能卸下不必要的擔心，專注於呼吸、節奏與身體本身。將「穩定」轉化為跑者持續前行的信心來源，陪伴每一位跑者自信前行，也是 Cloudrunner 3 作為日常訓練跑鞋最重要的角色定位。
UNDER ARMOUR正式發佈全新CURRY 13籃球鞋款，本次系列同步攜手由Stephen Curry監製與參與配音的動畫電影《山羊巔峰》(GOAT)，將熱血競技精神與故事角色魅力融入鞋款設計之中，打造兼具性能實力與敘事張力的全新實戰戰靴。CURRY 13透過創新中底科技與穩定結構設計，為球員打造兼具性能表現與視覺張力的全新實戰戰靴，陪伴每一次突破、急停與出手時刻，在場上全面釋放競技能量！
CURRY 13本次共推出四款主題配色，其中首發鞋款「The City」結合經典勇士黑黃配色，象徵城市榮耀與競技精神，其餘三款則以動畫電影《山羊巔峰》中主要角色為靈感，將籃球競技精神與動畫故事世界完美融合！「MANE」紅黑配色源自電影中MVP級選手Mane Attraction，其馬匹角色設定巧妙呼應2026馬年意象，展現力量與速度兼具的場上氣勢。值得一提的是，Mane於電影中實際著用CURRY 13登場，將動畫情節與真實鞋款設計緊密連結，讓故事世界與場上實戰無縫接軌，成為本次聯名系列的重要亮點之一；「Will Harris」粉綠配色則以主角山羊Will Harris比賽鞋款為靈感，詮釋堅持與突破極限的奮戰精神；紫色「Lenny」配色則來自由Stephen Curry親自配音的長頸鹿角色Lenny，象徵沉穩節奏與場上掌控力，展現智慧與領導氣質。除了外觀配色外，三款《山羊巔峰》主題鞋款的鞋墊皆藏有對應角色圖案細節，為設計增添收藏價值。
隨著情人節的到來，城市也悄悄蔓延浪漫氣息！來自德國百年品牌Triumph將於2/6推出Athleisure城市律動系列第三篇章，再度由品牌大使Lily許韶恩演繹，以三套造型的穿搭靈感，展現不同的情人節約會場景穿著樣貌。本次以Urban Bloom為設計概念，從城市生活的律動與內在平衡汲取靈感，將內衣級支撐結構360° 全方位包覆設計與科技面料，轉化為適合輕度至中度運動、同時也能融入日常穿搭的多功能單品。
材質上運用涼感布料與經砂洗處理的莫代爾纖維，部分單品則選用可再生來源素材，帶來如蜜桃絨般柔軟親膚的觸感，兼顧穿著體驗與永續理念；全系列色彩則以柔和中性色調為基礎，搭配Urban Bloom標誌性的細膩色階，呈現低調卻富層次的視覺效果，透過中度壓縮配置與貼近日常的剪裁語彙，回應現代女性在節日與日常之間不斷切換的生活狀態。
告別傳統招財配色的張揚感，2026年的招財之道在於身心靈與空間擺設的巧思，亞洲跨境設計購物平台Pinkoi今年以感官開運為題，精選8款結合天然材質、職人工藝的設計小物，讓好的運勢不應只是祈求，而是在指尖觸摸天然石材、聞到檜木清香，或是在凝視光影的瞬間，為自己找回對生活的掌控感，今年讓我們在居家、辦公室的一隅安置好運，讓財富與自信如駿馬般奔騰而至。即日起至2月10日，全站消費滿2500元，折100元，詳細活動辦法見活動網站。
迎向 2026 農曆年前，台灣選物平台「LIVING FORM 方房家居」以溫潤而內斂的設計語彙，推出承載祝福與好運的新年之選—JUNI，一款融合極簡美學與情感溫度的招財小豬撲滿。名稱「JUNI」取自「祝你」的諧音，延續傳統撲滿象徵「招財、聚寶」的意涵，寓意成為傳遞祝福的橋樑。。JUNI小豬撲滿2月6日起正式發售，定價NT$988元。
SPcollect與在台擁有超過30萬訂閱的人氣VTuber「真理果」展開夢幻聯動，推出限定版「魔法香氛擴香」。本次合作以「注入清新日常」為主題，將真理果的獨特魅力轉化為生活香氣。這款香氛已於2月3日開始在「SPcollect」官網獨家限量發售，期待能為粉絲的空間增添療癒儀式感，在家就能隨時享受與真理果相伴的魔法時光。
本次聯名企劃由真理果親自參與監修，從香氣調製到設計細節皆注入其個人風格，打造出專屬的「魔法香氛擴香」。整體以與真理果共度的時光為靈感，營造出陪伴感十足的香氛體驗。搭配本次合作企劃，官方特別邀請台灣繪師 Say HANa 林花 為本次商品繪製了全新主視覺插圖，並同步推出多款限定聯名商品，讓粉絲能透過嗅覺與視覺，深度沉浸在真理果的魔法世界中。
今年西洋情人節，恰逢農曆新年交會的美好時節。Valextra以品牌最具象徵性的紅色系包款，串聯愛意與祝福，將米蘭建築線條、義式工藝精神，化作一份可被珍藏、亦可日常相伴的情人節獻禮。紅色，於情人節象徵熱烈情感，於新年寓意喜氣與新生；而在 Valextra 的語彙中，紅色更是一種理性與感性並存的設計表現。Valextra精選各式經典包款，以及精緻小皮件為今年的雙節時刻，獻上一份來自米蘭的優雅祝福。
中央氣象署預告，週六即將迎來一波明顯冷空氣，各地氣溫明顯下降，會相當寒冷！台隆手創館自秋冬換季起，即為冬日準備多款保暖新品，受到會員好評的人氣好物齊聚〈HANDS保暖特輯〉專區，身體保暖核心首重頭頸、腹部與手腳，內層排汗、外層保暖，熱敷或泡腳可快速暖身，台隆手創館冬日保暖商品推薦，最高現省1,300元。
更多三立新聞網報導
最強回憶殺！喜年來巨型蛋捲現身雀客 雙喜主題房飄台味
人寵共好奢華假期！大溪笠復威斯汀打造北部飯店首座「毛孩樂園」
必勝客端年菜天花板比薩踢館年貨大街！肯德基輸這串密碼送蛋撻禮盒？
7-11「OPENPOINT點數生態圈」圈進泰國 消費最高16%回饋
其他人也在看
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
網球》宣布退休還是被酸 詹詠然樂觀表示：感謝大家對我的關心！
網球好手詹詠然在上月底宣布退休，網路有祝福也有惡評，妹妹詹皓晴更在社群網站為她發聲，對此，大詹樂觀表示，「感謝大家對我或是網球運動的關心！」她也強調會尊重每個人的意見跟想法。36歲的詹詠然曾獲得2017年美國公開賽女雙冠軍，同年榮膺世界女雙球后，並包辦2018年、2019年法國公開賽混雙，以及201
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
【華碩斷捨離2】買一支少一支！末代華碩手機罕見「絕版溢價」 價格不跌反漲4000元
電腦品牌廠華碩（2357）日前宣布2026年不再推出新款手機後，國內手機市場不但未出現預期中的「清倉崩價」，反而出現史無前例的「絕版溢價」現象。全台最大通訊通路商傑昇通信觀察，包含Zenfone與ROG系列在內的末代華碩旗艦手機，部分型號在通路端價格不跌反漲，最高甚至加價4,000元仍有粉絲買單，罕見從消費品轉為「資產化商品」。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。