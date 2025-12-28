UNIQLO「3免費驚喜服務」曝光！大票人不知道

日本國民品牌UNIQLO除了價格實惠，也相當舒適好穿，不但日本人喜歡買，也是許多外國觀光客喜愛的品牌。日本省錢達人三木千奈（三木ちな）曝光，UNIQLO有3項驚喜免費服務，其中包括腰帶打洞、回收衣服，以及修改褲長。

一、腰帶打洞

根據日本網站《saita》報導，三木千奈表示，UNIQLO現成的腰帶，有時候不太適合消費者的身材，在這種情況下，店內提供的皮帶打孔服務就非常方便，除了部分商品之外，都可以免費打孔，透過在腰帶上增加孔洞，無論腰帶大小，都能讓人找到合適的尺寸及喜愛的款式。

她特別提醒，皮帶打孔服務僅限UNIQLO自營商品，部分商品如膠帶皮帶、網狀皮帶或其他品牌的商品無法打孔。此外，台灣UNIQLO官網還提到，皮帶頭若為可拆式，也可由店舖同仁協助剪短。

二、舊衣回收

三木千奈稱，衣櫃裡面若是有不再穿的UNIQLO衣服，直接丟掉太可惜，但放著又占地方，不妨試試「RE.UNIQLO衣物回收箱」。

根據台灣UNIQLO官網顯示，將乾淨的UNIQLO/GU二手衣攜至全台分店的RECYCLE回收箱或是交給店舖同仁進行回收。店舖同仁會將顧客所捐贈的愛心二手衣進行區分與挑選，以確保每件衣物皆能成為可捐贈的寶貴物資。

三、部分褲子修改免費

三木千奈指出，購買褲子時，褲腳長度的問題總是難以避免。UNIQLO的褲子款式相當多，但有些人可能會覺得褲長偏長。在這種情況下，該店有提供便利的改褲服務，如果褲長過長，部分褲子會幫忙免費改短。

台灣UNIQLO官網說明，不論平針縫法跟藏針縫法，高於台幣790元皆為免費；低於台幣790元，則要酌收100元。一般牛仔褲、休閒褲使用平針縫法，西裝褲使用藏針縫法。

