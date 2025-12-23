Uniqlo「3經典商品」復刻！網曝外套超難搶 元旦上市代購搶接單

Uniqlo日本官方近日公布，將在2026年1月1日（周四）開賣過去經典的+J系列，包括立領羽絨、MA-1羽絨外套跟襯衫。消息一曝光馬上引發大量網友熱議，不少人直言過去想買都很難搶，由於目前台灣官網尚未有相關販售消息，許多網路拍賣平台都出現代購，可說是相當熱門。

據了解，Uniqlo在2009年和德國設計師Jil Sander推出+J系列，該系列秉承著透過舒適、價格實惠、高品質的商品來改善生活品質，以其最貼心、最簡約的表達方式反映時代，標誌性單品可以輕鬆搭配任何風格。Uniqlo日本官網稱，近日將重新推出該系列最受歡迎的商品復刻版，讓消費者可以體驗這些「完美之作」的魅力。

此次+J系列重新歸來，日本實體通路會在2026年元旦當天正式開始販售，官網線上商店則於上午8:15開始販售。立領羽絨外套是女款，具有輕微的防水、防小雨功能，可以收緊下擺；MA-1羽絨服不但能防小雨，還有增加防風層，夾克風格相當俐落，折算台幣售價約在3000-3500左右。+J襯衫則具有簡單俐落的剪裁風格，相當百搭，價格約落台幣800元左右。

對此，台灣網友紛紛留言表示，「讚。沒有連帽就是好看」、「好喜歡MA-1外套」、「型好搭璞實」、「超愛這個系列！」、「又只有日本」、「會瘋掉，經典回歸」、「當年最愛的外套」、「敲碗，牛角扣大衣可以回歸嗎？」

