UNIQLO：C首次推出墨鏡有夠時髦！2026春夏C系列還有哪些好買？焦點單品與價格搶先看
UNIQLO全線創意總監Clare Waight Keller雖已負責執導所有設計，仍持續進行與品牌最初的合作項目「UNIQLO：C」，在這個系列中我們更能看見Clare Waight Keller的個人特色。如今UNIQLO：C即將迎來2026春夏最新系列，看完率先釋出的形象照後，又再度燃起了購物慾望，有好多單品都值得收藏，事不宜遲，帶你一覽UNIQLO：C 2026春夏有哪些必收單品？
UNIQLO：C 2026春夏系列
UNIQLO：C 2026春夏系列販售資訊
完整全系列上市日期：2026年2月6日（五）
系列單品：全系列包含男、女裝及中性配件；精選部分單品全台店舖及網路商店皆有販售
全系列販售店舖：網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、Mitsui 林口商場店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店販售
UNIQLO：C 2026春夏以「精緻現代日常」為概念，它既休閒舒適又能體現正裝的洗鍊，恰巧達到了兩者微妙的平衡。Clare Waight Keller本季維持她的簡約風格，不過以往她喜歡的碎花、飄逸元素則收斂許多，在系列加入男裝後轉向了更為中性的設計訴求，許多單品都是往男女皆能穿的方向出發。
設計師Clare Waight Keller表示：「我希望本季系列不僅在視覺上動人，也同樣講究穿著時的感受。舒適感來自高品質材質的柔軟觸感與剪裁上賦予的自在度，形塑出能自然融入日常生活、隨行而動的都會衣櫥。系列中帶有鮮明的中性風格精神，透過流動感層次搭配與彼此和諧的色彩配置，打造出兼具搭配彈性與平衡的穿搭語彙。」
UNIQLO：C 2026春夏系列推薦單品
1. C系列首度推出太陽眼鏡，NT$790
UNIQLO的眼鏡類單品以平價、百搭等優點，受到許多民眾的歡迎，2026春夏C系列首度加入墨鏡設計，採用 UV400 規格鏡片，可有效阻隔 99% 紫外線，共推出兩款全新框型，包括圓弧流線感的前衛墨鏡，以及護目鏡型墨鏡，比起一般系列風格更強烈，誰戴誰時髦！
2. 抽繩肩背包，NT$790
每回C系列的包袋單品都特別令人期待，總是能兼具實用與時髦外觀，本季新款抽繩肩背包依然是滿分作品！全新抽繩肩背包採用一貫的輕量機能風材質打造，雖然面料休閒，輪廓卻是充滿大牌感，抽繩的包身廓形，是不是有點Bottega Veneta經典雲朵包和Fendi Mamma Baguette的影子呀？
3. 米蘭羅文拉鏈開襟外套，NT$1,490
可翻領、也可拉成高領的拉鏈衫，可說是本季主宰時尚圈的關鍵元素，此款外套採用白色拉鏈的撞色設計，多了一分運動輕巧感，版型合身且俐落，從形象還能發現新鮮的搭配方式，例如作為內搭、只露出上方拉鏈細節，又或者是兩件外套疊搭，都能讓你走在時尚尖端！
4. 3D織法羅紋方領針織衫，NT$790、3D織法羅紋長裙，NT$1,490
本季在色彩運用上，加入了粉紫色、天空藍…等柔和顏色，為整體注入輕盈氣息，而在形象照中，編輯便一眼相中了這款套裝。3D織法羅紋面料貼膚又舒適，方領上衣顯得特別又能修飾副乳，搭配的長裙亦是能凸顯優美身形的修長版型，不論兩者成套穿搭，或是分開搭配，都是非常吸睛的單品。
5. 休閒直筒長褲，NT$990
UNIQLO催生了眾多風靡社群的「神褲」，而UNIQLO：C最新系列中的神褲就封給這一條！剛剛好的褲管寬度配上中線設計，能讓腿看起來又直又長，側邊滑順的線條，則可以撫平女孩在意的腿型小缺點。
6. 無領長大衣，NT$2,490
UNIQLO：C系列的大衣基本上每次都會入榜！這季做的是無領、以及隱藏式扣子的設計，腰帶則是工裝風格的機能扣，讓調整鬆緊更方便了！看似基礎的風衣，其實和你衣櫃裡的都不一樣！
7. 繭型褲，NT$1,290
如果你還沒擁有一條「繭型褲」，本季男裝當中的這條繭型褲絕對要嘗試看看。立體的剪裁廓形皆拿捏了完美比例，不會太寬、也不會繭型得無感，能靈活融入各種日常生活場域的穿搭。
8. 拼接休閒鞋，NT$1,490
鞋款方面也用足了心思，除了有一款復古帆船鞋、方頭平底鞋和編繩涼鞋外，當中編輯認為最實穿的就是這雙拼接休閒鞋。同樣以男女都能駕馭的方向出發，圓潤中性的鞋型，搭配上拼接的撞色設計，總共帶來3款配色，包括基礎不出錯的沙米配色、沉穩的酒紅與藏藍配色，以及清冷知性的薄荷巧克力配色，編輯私心推薦薄荷巧克力的配色，特別少見、又能凸顯品味個性。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
