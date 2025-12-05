UNIQLO、ONE BOY有勁敵？專家推這牌機能外套「平價Gore-Tex」

東北季風一波接一波，早出晚歸更能感受到寒風威力，開設成衣代工廠的YouTube網紅「胖哥」，近日針對各家衝鋒衣（防寒機能外套）進行分析，除了市面大牌UNIQLO、ONE BOY，他特別推薦一款外稱「平價Gore-Tex」的迪卡儂衝鋒衣，表示一件賣3000出頭，細節非常多，滿推的。

胖哥近日推出YouTube影片，「別再亂買！衝鋒衣一次搞懂：硬殼/軟殼/三合一」。他指出，衝鋒衣有分硬殼、軟殼、三合一，但為了城市活動，部分衝鋒衣取捨了許多功能，被廣義套用在各種外套上面，像平常穿的風衣外套，只剩下防風或防潑水的功能。

針對UNIQLO的BLOCKTECH防風雨連帽外套，胖哥表示這是一件軟殼外套，所有車縫都有做壓膠，水就不太會滲進來，偏向專業戶外性，真的有防水功能。他指出，這件外套只有防風層跟防水層，通常裡面打底衣穿完要再穿個保暖層；另外帽沿有襯片，雨打下來可以彈走。

而ONE BOY，胖哥表示，該品牌今年認真了，做了專業衝鋒衣全熱封膠衝鋒衣 LT，整體壓膠不差，具有防水透濕的防風層，腋下拉鍊還可以通風。

他還介紹了迪卡儂的NH500，防風、防水層更輕，裡外都有一個擋風片，讓熱量更不容易流失，左右側邊口袋都有做擋片，讓雨水更不容易進，細節做得滿滿；外面袖子也特別做長，可以保護到手腕的地方，風也不容易灌進去，裡面也有做比較簡單的防水膠條。

