Uniqlo x KAWS 2025冬季聯名太Q了：XX眼毛帽、圍巾、手套必收…開賣日快筆記！
2025年9月份Uniqlo正式宣布邀請當代知名藝術家KAWS加入成為品牌首位「駐點藝術家（Artist in Residence）」，深化雙方過去多次聯手並已維繫多年的情感連結，預示著未來擴大合作規模的展望。而就在冬季正式來臨前，Uniqlo與KAWS聯手推出全新「KAWS Winter」系列，宣布超可愛的XX眼即將回歸！總共9款設計，包括冬季必備的各式保暖單品，有哪些必看細節和推薦品相，以下搶先一覽！
2025 Uniqlo KAWS Winter冬季聯名
上市日期：2025年11月28日
販售通路：全台UNIQLO實體店舖及網路商店 *KAWS WINTER 喀什米爾圓領毛衣(長袖)僅於指定店舖販售
(指定店舖包含網路商店, UNIQLO TAIPEI全球旗艦店, ATT4FUN信義店, 西門店, Mitsui林口商場店, Lalaport 台中店, 高雄漢神巨蛋購物廣場店)
販售頁面：https://www.uniqlo.com/tw/public/uqtw/feature-collection/kaws-winter/index.html
過去Uniqlo與KAWS的聯名多以四季實穿的T恤為主，這回冬季主題的合作，是KAWS人氣角色Companion與XX標誌首次躍上針織及羊毛等冬季的單品，不再只侷限印花，而是帶來精緻的刺繡，並結合Uniqlo代表性的保暖面料，KAWS 本身也開心表示：「身為UNIQLO首位駐點藝術家，我很高興能將創作延伸至針織單品設計領域。我一直很喜歡UNIQLO經典的針織衫與毛衣，期待這個系列能提供符合日常穿搭需求又兼具流行感的單品，陪伴大家溫暖度過冬日。」
針織圍巾NT$790、針織手套NT$590、毛帽NT$590
KAWS Winter系列針織材質融入HEATTECH吸濕發熱功能性，一口氣打造全套冬季配件：圍巾、手套、毛帽，並帶來與服裝相對應的色彩選擇，包括灰米色、森林綠、芥末黃與海軍藍，其中針織圍巾、手套更採用雙色設計，搭配起來更豐富有層次，並且刺有「XX」符號，細緻細節令人愛不釋手，喜歡哪個顏色直接整套包了吧！
喀什米爾圓領毛衣NT$3,490、小羊毛圓領毛衣NT$1,290
KAWS Winter系列共推出兩款成人上衣，分別為精緻的喀什米爾羊毛和小羊毛材質，輕盈而舒適，兩款毛衣於胸前、袖口皆有Companion人氣角色與XX的標誌刺繡，並低調的跟隨服裝顏色展現，看似極簡的外型裡藏著KAWS的聯名小巧思，可愛魅力誰能抵擋？
童裝針織衫NT$890、針織帽NT390、圍脖NT390、手套NT$390
童裝系列的色調則加入了軟萌的粉色、米白和黑色，針織衫部分精選不同紗線混紡製成，柔軟舒膚的質地孩子們再好動也不會感到不適。保暖配件則同樣加入了HEATTECH的材質面料，以及Companion圖騰刺繡。
