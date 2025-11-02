Unity中國在上海北外灘舉行的Unite 2025開發者大會上，正式揭曉其團結引擎 (Tuanjie Engine) 1.7.3版本。此次更新帶來多項重大升級，其中最受矚目的便是Unity生態系首個完整的全局動態即時光照解決方案TuanjieGI，號稱無需預先處理 (pre-baking) 即可呈現PC端等級遊戲光影效果。

Unity中國推出團結引擎1.7.3版本，導入TuanjieGI即時光照、攜騰訊混元推AI Graph創作平台

新版本聚焦於核心渲染能力、跨平台佈署能力與AI整合能力三大戰略方向，並且宣布與騰訊遊戲深度合作，基於騰訊混元大模型能力推出AI Graph智慧創作平台。

Unity中國執行長張俊波表示：「渲染能力始終是遊戲引擎的核心競爭力，基於中國市場的獨特需求和本土化優勢，團結引擎正在走出一條差異化的技術發展道路。」

渲染突破：TuanjieGI實現即時全局光照、「所見即所得」

近年來中國遊戲美術在全球市場嶄露頭角，凸顯渲染能力仍是引擎核心指標。團結引擎1.7.3的TuanjieGI 全局動態即時光照系統，正是對此趨勢的回應。

TuanjieGI：

• 徹底擺脫預先處理限制，可即時處理直射光與間接光。

• 基於螢幕空間與距離場的柔性光追技術。

• 號稱可呈現接近影視級別光影效果，開發者一鍵開啟即可覆蓋全場景。

此外，為提升製作流程效率，Unity中國也帶來了「團結動畫系統」，採用節點化操作替代程式碼編寫，搭配即時預覽功能。特效渲染流程也同步強化，全新的現代化粒子系統可在降低性能消耗的同時，呈現豐富視覺效果。

跨平台升級：「一次開發，多平台發布」，強化虛擬幾何體與超分技術

團結引擎持續強化跨端佈署能力，實現「一次開發，多端發布」，此次更新項目如下：

虛擬幾何體 (Virtual Geometry) 升級：

• 大幅提升跨平台渲染能力，號稱能在行動裝置上流暢渲染上億三角面的複雜場景。

• 重新設計模型導入介面，優化陰影渲染方式 (GPU 高效剔除)。

• 全面提升CPU與GPU執行效率。

團結超解析處理 (Tuanjie Super Resolution,TJSR)：

• 推出自有超解析度技術，具備TAA抗鋸齒特性。

• 能根據不同硬體平台自動調用原生超解析度處理能力 (如 DLSS, FSR, XeSS 等)。

小遊戲支援強化：

• 新增支援 TapTap 等更多平台與通路。

• 強化資源管理與建構流程，支援不同平台靈活配置資源格式。

• 目前已有超過1500款小遊戲基於團結引擎開發。

AI整合：攜手騰訊混元，AI Graph效率提升70%、成本降低90%

此次Unite 2025的另一大亮點是AI Graph，這是一個深度整合在團結引擎內的AIGC工作流平台，透過與騰訊混元等大型模型合作，將AI能力無縫融入遊戲開發環節。

AI Graph特點：

• 開發者可在引擎內直接調用 AI 生成能力，無需切換外部工具。

• 基於騰訊混元大模型，在語言理解 (AINPC、行銷文案)、3D 生成 (混元 3D 3.0，精度提升 3 倍)、圖像生成等方面提供支援。

• 號稱實際測試可提升 70% 生產效率、降低 90% 成本。

• 生成的資產自動適配引擎規範與渲染管線。

生態構建：下載量破50萬，推資源商店促共享

團結引擎上線近一年，官方宣布下載量已突破50萬，月活躍用戶創新高，並且已經支撐超過7843款小遊戲開發，更覆蓋30家新能源車廠的智慧座艙系統。

為進一步服務本土社群，Unity中國同步推出「資源商店」，不僅支援傳統3D模型、材質、音效等資產交易，更鼓勵開發者分享完整的功能模塊、技術解決方案與遊戲模板，促進技術創新與知識傳播。

Unity中國強調，將致力於把團結引擎打造成中國遊戲開發者實現創意夢想的最佳平台。

