Unreal Engine 6最快2028年推出？Epic執行長：打造遊戲、影視和元宇宙平台

Epic Games 執行長 Tim Sweeney 最近在日本東京舉行的 Unreal Fest 活動中，揭露了下一代遊戲引擎 Unreal Engine 6（UE6）的初步發展藍圖。根據活動中的主題演講，UE6 預計將在未來 2 年半左右，也就是約 2028 年時推出，其核心概念是融合了現有的 UE5 與《要塞英雄》生態系統（UEFN）的精華，打造一個更強大且統一的開發平台。

UE5 效能都還沒發揮完全，UE6 快要出了？（圖源：Getty Images）

根據日媒 GameMakers 轉述，UE6 的一大革新重點是將整合 Verse 作為標準的程式設計語言。Verse 目前是《要塞英雄》專用編輯器（UEFN）所使用的語言，Sweeney 表示該語言優點在於比 C++ 更易上手，且安全性也更高，目前都已經在 UEFN 的生態中獲得驗證。假如開發者未來都能使用同一套語言，就能更順暢的在遊戲世界中實現各種功能，還有助於降低遊戲開發門檻、提升大型項目的協作效率。

除了程式語言的統一，Tim Sweeney 也透露 UE6 將導入名為「Scene Graph」的全新底層架構，這將會比現有系統更適合進行大規模，以及可擴展的遊戲，特別是支援 MMO 的類型，讓眾多開發者能共享程式碼和素材資產進行協同作業。Epic Games 的目標是讓 UE6 不只是遊戲引擎，更能成為一個跨足影視製作、汽車工業、虛擬角色和元宇宙服務的通用創作平台。