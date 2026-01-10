Up你的學習力~南投縣114年度終身學習暨學習型城市成果博覽會

南投縣副縣長王瑞德表示，主題定為「蒔光十載‧智慧啟航」，但事實上南投的學習航程早已揚帆，且動力十足。

表演團體合影

在輕鬆愉快的氛圍中「遇見學習、享受學習」

太鼓表演

南投縣濁水溪社區大學合唱團表演

向山獨特的清水模建築與自然生態，引導民眾在漫步中思考永續生活的可能性。

博覽會現場匯集了暨南國際大學、社區大學、警政單位及戶外探索團隊等近40個特色攤位。

博覽會現場匯集了暨南國際大學、社區大學、警政單位及戶外探索團隊等近40個特色攤位。

博覽會現場匯集了暨南國際大學、社區大學、警政單位及戶外探索團隊等近40個特色攤位。

博覽會現場匯集了暨南國際大學、社區大學、警政單位及戶外探索團隊等近40個特色攤位。

博覽會現場匯集了暨南國際大學、社區大學、警政單位及戶外探索團隊等近40個特色攤位。

114年度終身學習暨學習型城市成果博覽會」

南投縣副縣長王瑞德表示，本次博覽會主題雖定為「蒔光十載‧智慧啟航」，但事實上南投的學習航程早已揚帆，且動力十足。他強調，南投擁有超強的「智慧續航力」，這股力量來自於全縣不分年齡的投入，從孩童到長者、從社區大學到暨南大學，各個層面、各個社區都在這股學習浪潮中並肩前行，展現了南投人旺盛的求知慾與生命力。

今年博覽會選址於全台最美的向山遊客中心，不僅是為了展現日月潭的自然之美，更是為了呼應南投「綠活城鎮」的願景。透過向山獨特的清水模建築與自然生態，引導民眾在漫步中思考永續生活的可能性。

廣告 廣告

副縣長王瑞德說，南投縣雖然幅員廣闊，佔全台面積九分之一，常被外界誤認為資源匱乏的偏鄉，但南投人用實力打破了這個刻板印象。南投不僅克服了地理限制，更成為全國第一個獲教育部頒發「學習型城市認證」的縣市，這份榮耀證明了南投在教育軟實力上的深厚底蘊，也展現了翻轉城鄉差距的具體成果。

博覽會現場匯集了暨南國際大學、社區大學、警政單位及戶外探索團隊等近40個特色攤位。為了增加互動樂趣，活動特別結合「南投數位生活點數平臺」，民眾只要透過手機參與闖關任務，即可累積點數抵用消費，以數位科技加值學習體驗。

本次博覽會更是一場榮耀的加冕典禮。南投縣政府特別表揚榮獲教育部「社會教育貢獻獎」、「全國終身學習楷模」等多項國家級殊榮的個人與團體，他們用行動證明了學習是改變社區最溫柔的力量。

【教育部社會教育貢獻獎】王如玉（貓羅溪社大）。【全國終身學習楷模－教學者組（優等）】廖瓊珠（濁水溪社大）、曾玲蘭（貓羅溪社大）。【樂齡教育奉獻獎－教學優良獎】劉美玲（樂齡示範中心）。

【全國終身學習楷模－學習者組】蔡素緞（濁水溪社大）。【全國推展家庭教育績優志工】林靜媺（家庭教育中心）。

此外，主舞台區將有太鼓、管弦樂、舞蹈等精彩展演輪番上陣；手作區則提供皮雕、多肉盆栽彩繪、擴香瓶製作等DIY體驗，適合全家大小一同參與。南投縣政府誠摯邀請民眾本週六走進日月潭，在輕鬆愉快的氛圍中「遇見學習、享受學習」，共同見證南投終身學習十年的精彩篇章。