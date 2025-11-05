UPS貨機墜毀炸成火球！肯塔基現場成焦土 濃煙竄天釀4死

（記者許皓庭／綜合報導）美國肯塔基州路易斯維爾（Louisville）4日傍晚發生重大空難，一架隸屬UPS（聯合包裹服務公司）的麥道MD-11型貨機，於當地時間下午5時左右自穆罕默德．阿里國際機場（Muhammad Ali International Airport）起飛後不久失事墜毀，現場隨即爆炸起火，濃煙直竄雲霄，方圓數公里內可見火光。事故造成至少4人死亡、11人受傷，當局緊急封鎖周邊8公里區域進行搶救。

圖／美國肯塔基州4日傍晚發生重大空難，一架UPS的貨機於當地時間下午5時左右失事墜毀，現場隨即爆炸起火，濃煙直竄雲霄。（翻攝 The Informant X）

根據美國聯邦航空總署（FAA）初步通報，該架貨機原定飛往夏威夷檀香山，機上載有超過3.8萬加侖燃油。飛機起飛後不久即失去聯絡，墜落在機場南側工業區的Fern Valley Road與Grade Lane交叉口附近。爆炸威力強大，地面火勢一路延燒近1.6公里，飛機殘骸散落各地，部分碎片甚至掉落距離事故點10英里（約16公里）外的地區。

目擊者描述，事故當下傳出劇烈爆炸聲，天空瞬間被黑煙吞沒。民眾鄧恩（Justin Dunn）受訪時仍心有餘悸，他表示：「我兒子指著天空喊『快看！』接著就有東西從空中掉下來。」他撿起一片從天而降的紙片表示，整個社區範圍內「到處都是碎片」，稱這是他此生第一次見到如此恐怖的景象。

距離事發地約8公里的超市顧客萊伊（Amanda Rhye）則指出，身為緊急醫療技師已有12年資歷，她一見濃煙便直覺「這不是普通火災」。她向CNN回憶：「幾分鐘後確認是飛機墜毀，全場人都愣住。黑煙不到20分鐘就擴散至頭頂，整片天空被煙幕覆蓋。」

路易斯維爾市緊急應變中心在事故後立即發布「就地避難令」，要求民眾留在室內、關閉門窗，並避免前往事故現場，以利救援人員進行搶救。消防隊動員大批人力灌救，經數小時努力後才逐步控制火勢。

肯塔基州州長安迪．貝希爾（Andy Beshear）證實，目前已知4人死亡、11人受傷，仍有多人在醫院治療中。由於墜機地點鄰近倉儲與住宅區，官方持續清查是否有其他人員傷亡。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）已派出專案調查小組，與FAA及UPS共同進行事故調查。UPS公司發表聲明表示，對此次事件深感悲痛，將全力配合當局調查原因並協助家屬善後。

波音公司則在第一時間回應，指出正密切關注事故進展，並已提供技術支援。該公司強調，事故貨機為1991年製造的麥道MD-11型機，由前麥克唐納．道格拉斯公司生產，後續由波音接手製造，此型機目前仍廣泛用於全球貨運航線。

– UPDATE: Kentucky Governor Andy Beshear has confirmed at least seven fatalities in the devastating crash of UPS Flight 2976, an MD-11 cargo plane bound for Honolulu that exploded shortly after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport on Tuesday evening.… pic.twitter.com/mKiPgKMH8i — The Informant (@theinformant_x) November 5, 2025

