即時中心／徐子為報導



美國一架優比速公司（UPS）廣體貨機於當地時間4日下午5時許從肯塔基州路易維爾國際機場起飛，不久後墜毀並炸成火球，原先傳出7人死亡、11人受傷，但目前死亡人數已增至12人。美國官員表示，目前失事貨機的黑盒子已尋獲，將會釐清與調查事故原因與細節。





美國聯邦航空總署（FAA）表示，這架飛往夏威夷的麥道公司（McDonnell Douglas）MD-11飛機於當地時間4日下午5時15分墜毀。這起墜機事件造成毀滅性連鎖反應，肯塔基石油回收廠也遭波及，並發生小型爆炸，1家名為「Grade A Auto Parts」的汽車拆解廠同樣遭波及。



機場警方發言人貝文（Jonathan Bevin）指出，這架飛機從17R跑道起飛後，「在機場以南約3英里（4.8公里）處墜毀」。



路易維爾穆罕默德．阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）是UPS全球空運樞紐世界港（Worldport）所在地，是全球最大的包裹處理設施。



負責調查此事故的美國國家運輸安全委員會（NTSB）成員英曼（Todd Inman）表示，NTSB將著手調查左翼起火和左翼引擎脫落原因。調查人員可能需要1年以上的時間，才能解答這些問題，英曼補充，目前已經找到失事貨機的黑盒子，將送往華盛頓進行分析。



肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）5日表示，死亡人數已上升至12人，目前仍有幾人下落不明，正在全力搜救中。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／UPS貨機墜毀空難增至12人死亡 黑盒子尋獲失事原因待查

更多民視新聞報導

搭高鐵臨時改行程注意！ 下周新制上路「提早1小時搭車要先換票」

激似許光漢！網熱議劉和然穿搭影片 侯友宜笑回27字「做自己最好！」

誤上國5！82歲阿伯騎車逆向擦撞 右腳大拇指擦傷

