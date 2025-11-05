UPS貨機墜毀釀至少11死！事故細節曝光 波音公司回應了

肯塔基州1架UPS貨機墜毀現場冒出滾滾濃煙。（圖／達志／美聯社）

美國肯塔基州（Kentucky）於美東時間4日晚間發生重大航空災難，1家聯合包裹服務公司（United Parcel Service, Inc.，UPS）貨機在路易維爾穆罕默德阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）起飛時墜毀並爆炸，造成至少11人死亡、多人受傷。州長貝希爾（Andy Beshear）證實死傷人數可能進一步上升，並透露罹難者中恐包括至少1名孩童。

綜合美媒報導，事故發生於當地時間下午5時15分。根據美國國家運輸安全委員會（National Transportation and Safety Board，NTSB）初步通報，飛機在起飛過程中左側引擎起火並脫離機翼，引發大規模爆炸與濃煙。目擊者形容，現場火勢猛烈、濃煙衝天，從數公里外即可見。

除了至少11人罹難外，還有10多名傷者被送往當地醫院，傷勢包括燒燙傷、彈片傷與吸入濃煙造成的呼吸困難。官員指出，倖存者的傷勢「極為嚴重」。搜救人員仍在殘骸中搜尋失聯者，目前仍有多人下落不明。貝希爾表示，3名機組人員被認為罹難於事故之中。

NTSB的調查人員已尋獲駕駛艙語音紀錄器與飛行資料紀錄器，也就是俗稱的「黑盒子」（Black box）。NTSB發言人英曼（Todd Inman）在5日更新簡報中指出，監視器錄影顯示飛機左引擎在加速滑跑期間脫離機翼，但相關畫面尚未公開。他補充，飛機在起飛後確實短暫離地，越過跑道盡頭的圍欄後，撞上機場周邊多家商業建築。

貝希爾已於5日宣布肯塔基州進入緊急狀態，以便透過州緊急應變中心與國民警衛隊（National Guard）加速調度資源。路易維爾市長格林柏格（Craig Greenberg）則表示，機場跑道已於隔日清晨重新開放，航班陸續恢復。

截至目前，至少有16個家庭報告仍有親人失聯。貝希爾指出，事故中有1家汽車維修公司被撞擊，該廠內的2名工人仍未尋獲，當時也不清楚現場是否有顧客在場。

聯合包裹公司發表聲明稱，機上共有3名機組人員，並表示「目前尚未確認任何傷亡」。不過地方官員透露，墜機引發的爆炸使飛機完全焚毀，現場碎片散落範圍非常廣，搜救工作極為困難。

肯塔基州聯邦眾議員麥加維（Morgan McGarvey）指出，已有28名NTSB調查人員抵達現場，將「徹底分析每一個細節」。他還透露，巨大的火勢主要源於飛機當時搭載的燃油量：高達38,000加侖（約144,000公升）。這架貨機原計畫飛往夏威夷（Hawaii），航程約6,920公里。麥加維形容，事故發生時，「路易維爾的天空看起來像是在下油雨。」

官方尚未公布機上貨物的具體內容，但初步確認並未載運具高污染風險的物質。爆炸波及至少2間鄰近企業，其中包括1家石油回收公司。由於擔心2次爆炸與空氣污染，當局曾在機場周圍8公里內發布「就地避難」命令，後來縮小至1.6公里的範圍。當晚所有出港航班也全面取消。

路易維爾消防局長歐尼爾（Brian O’Neal）表示，墜毀現場燃油外洩量龐大，使救災「極度危險」，消防隊員奮戰至深夜才逐步控制火勢。

在記者會上，貝希爾警告民眾不要接近現場，「任何看過照片或影片的人都能明白這場災難有多猛烈。現場仍有具可燃性、甚至具爆炸性的危險物質存在。」路易維爾都會警察局長漢弗瑞（Paul Humphrey）則指出，事故現場將「在接下來數天內持續被列為活動調查區」，強調目前仍難以判斷何時能完全確保安全，讓調查人員正式進入。

據悉，涉事飛機為1997年與波音公司（Boeing）合併的麥道公司（McDonnell Douglas），所生產的MD-11F 3引擎貨機，服役年資達34年。該機原於泰國國際航空（Thai Airways）服役為客機，2006年轉由UPS接收作為貨運機使用。對此，波音在聲明中表示，已準備全力支援UPS與NTSB的調查工作，並強調「我們最關心的是所有受影響者的安全與福祉。」

2023年，聯邦快遞（FedEx）與UPS皆曾宣布將於未來10年逐步淘汰MD-11系列機型，以推進機隊現代化計畫。

路易維爾是UPS全球空運樞紐「世界港」（Worldport）的所在地，該設施是UPS全球最大包裹處理中心。UPS表示，對這場災難「深感悲痛」，並於事發當晚暫停世界港的包裹分揀作業。公司聲明指出：「UPS致力於確保員工、客戶與社區的安全，這一承諾在航空運輸的心臟地帶路易維爾，尤為重要。」

