UPS貨機爆炸波及地面建築 死傷擴大仍十多人失蹤
發生在美國肯塔基州的貨機墜機意外，傷亡情況比想像嚴重，因為貨機爆炸後，波及機場附近的幾棟建築，死亡人數攀升到12人，還有十幾個人通報失蹤。調查人員今天找到黑盒子，初步發現，在墜機前左引擎就已經脫離機翼。
這起UPS貨機在肯塔基州墜毀的瞬間伴隨著巨大聲響，使前方區域瞬間陷入火海。一位目擊的民眾表示，他只記得下一秒馬上跑出來，外面燃起了熊熊大火，火勢高達3公尺，情況非常可怕，甚至能直接感受到熱氣。從另一個角度，有行車紀錄器捕捉到爆炸瞬間，畫面中可見竄出一大片橘紅色火焰，附近的民眾嚇得趕緊逃離現場。
這起墜機爆炸事故因波及到機場附近的建築物，使得死亡人數不斷攀升。美國國家運輸安全委員會成員Todd Inman表示，他們已尋獲駕駛艙語音紀錄器與飛行資料紀錄器，也就是俗稱的「黑盒子」。調查人員從監視畫面中發現，飛機的左引擎在墜機前就已脫離機翼，隨後左翼起火，才發生爆炸。這場爆炸不僅燒毀了機場跑道，周邊不少建築物都受到波及。
路易維爾機場周邊業主Sean Garber表示，他從未去過戰區，但他必須想像這就是戰區的樣子，因為飛機路徑上的所有建築物都被摧毀了。因此，墜機造成的傷亡比預期嚴重。十幾名被送往醫院的民眾傷勢嚴重，包括吸入濃煙造成的呼吸困難、燒燙傷，還有人是被噴出的殘骸砸傷。
這次墜機引燃了約14萬公升的燃油，引發了一場蔓延近800公里的火災。由於目前仍有超過16個家庭通報他們的親人下落不明，死亡人數恐怕會持續攀升。相關單位也將解析黑盒子，調查事故原因。
