UPS貨機眼前墜毀爆炸成火球 駕駛目睹嚇壞「快逃啊」
美國UPS貨機在肯塔基州機場墜毀爆炸，火勢延燒超過1.6公里，造成至少12人喪生。墜毀瞬間的新畫面曝光，當時拍下畫面的貨車司機距離墜毀現場只有800公尺，看到飛機在眼前爆炸燒成大火球，嚇得他開門奔逃。目前當局已經在飛機殘骸中尋獲黑盒子，肯塔基州則宣布進入緊急狀態，加速救災。
UPS貨機機翼著地墜毀，撞破圍欄爆炸，燒成火球，以行車紀錄器拍到這段畫面的貨車駕駛，當時距離爆炸現場只有800公尺，看到飛機從眼前呼嘯而過爆炸起火，當場嚇壞，開門逃命的畫面都被拍下。有民眾衝出工廠，發現被熊熊大火包圍。
事故附近工廠負責人：「這大概跟戰區沒兩樣，沿路上所有建築物都被燒毀。」
編號UPS2976的UPS貨機，在台灣時間5日清晨，正要從美國肯塔基州路易維爾機場的全球運輸中心飛往檀香山，機上有3名機組員滿載燃料，貨機滑行過程，左翼引擎起火脫落，起飛沒多久就失控墜毀。
美國路易維爾市長葛林柏格：「這實在讓人心碎。」
事故現場到處都是飛機殘骸，機輪解體清晰可見，停在路面的汽車也通通被燒毀，調查人員已在殘骸中尋獲黑盒子。美國國家運輸安全委員會委英曼：「我們認為將黑盒子送往華盛頓特區實驗室，就能夠讀取到可用的數據。」
死傷數字恐怕還會向上攀升，肯塔基州宣布進入緊急狀態，加速救災資源調度，幸好當時沒有撞上福特工廠，否則後果不堪設想。
由於事故發生時，美國政府停擺，人手短缺下，數百航班受到影響，也讓媒體質疑可能因此影響飛航安全。但專家表示，目前還沒有證據顯示，此事與美國政府停擺導致的航空管制人力短缺有關。
更多東森新聞報導
新／泰警破獲不法賭博網站 32歲台灣籍主嫌被抓！
墨西哥驚見UFO！不明光點盤旋火山口 11秒畫面曝
哥倫比亞妙齡媽夜店狂歡 玩「喝酒挑戰」後倒地抽搐亡
其他人也在看
日系車最後一搏？2025 Japan Mobility Show 日本移動展5大看點曝光
2025 Japan Mobility Show是近期車壇熱點，看著日本車廠傾巢祭出壓箱寶，彬彬有禮地向全世界展示獨家絕學。你一定想知道本屆車展有哪些重點？日本汽車產業要往哪裡走？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 18 小時前
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」 全球500輛、全台僅2輛
美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Honda 全新入門 SUV 特仕亮相！專屬套件強化越野風格 售價同步揭曉
Honda 近日在印度為全新入門休旅 Elevate（日規稱 WR-V）追加 ADV Edition 特仕版，透過專屬外觀內裝配備強化粗獷越野氣勢，當地開價 152.9 萬盧比（約台幣 53 萬元），以實惠價格提供一個更具戶外風格的入門 SUV 選擇。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」EBC東森新聞 ・ 16 小時前
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」
太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。TVBS新聞網 ・ 1 天前
Lexus 熱門豪華休旅 NX 粗獷氣勢升級！化身戶外露營車投奔大自然
2025 年 SEMA 汽車零配件展已在今（11/5）日盛大開幕，帶來許多精彩可期的改裝作品，其中日本知名汽車內裝供應商 Hayashi Telempu 也精心打造一輛客製化 NX，結合 Lexus 精緻設計及戶外元素，為日系豪華休旅開創出全新價值。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
2025米蘭機車展三陽Joyride 300「沒龍骨」重車台灣也很想要！通勤車定位誰不愛？
2025米蘭機車展三陽Joyride 300「沒龍骨」重車台灣也很想要！通勤車定位誰不愛？SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
普發現金1萬元開放登記 NISSAN幫你把1萬變6萬！
財政部普發現金1萬元正式上路，NISSAN火速跟進推出限時回饋活動！即日起至11月28日止，只要入主國產全車系，不僅享有超殺優惠價，還能自費1萬元就拿到價值最高6萬元的加碼禮，包括首年乙式車體險補助與升級版「盲點救星套件」，讓購車民眾真正感受到現金變大的快感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的SiCAR愛車酷 ・ 14 小時前
新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地
昨（5日）下午3時許，新北市三重區正義北路、安慶街口，發生一起交通事故，28歲的陳姓男子駕駛自小客車，於正義北路路邊起步迴轉時，不慎與22歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳姓騎士當場噴飛、空中旋轉2圈，後座乘客也被擊落，最後2人重重摔倒在地，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
中國吉利引擎這麼猛？Mercedes-Benz賓士CLA Hybrid從180到220都用這顆
中國吉利引擎這麼猛？Mercedes-Benz賓士CLA Hybrid從180到220都用這顆SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Audi A3 推 26 年式陣列更新，售價 142 萬起！
Audi 2026 年式 A3 Sportback 全車系升級標配智慧駕駛輔助科技，導入「前方橫向車流輔助系統」、「Park assist plus 自動停車輔助系統」與「360 度環景輔助系統」，以安全科技打造更安心、更直覺的都會駕馭體驗，建議售價自 142 萬元起。2GameSome ・ 13 小時前
桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞]桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
M Sport 運動套件上身！BMW 26 年式 X1 199 萬起發表上市！
BMW 總代理汎德今（6）日正式發表全新年式BMW X1 M Sport豪華運動休旅，導入 X1 sDrive18i M Sport 與 X1 sDrive20i M Sport 兩款車型，建議售價分別為新台幣 199 萬元 與 220 萬元。GOCHOICE購車趣 ・ 8 小時前
車流混亂一瞬間 高雄街頭上演真實版！
【記者 宋祥霖／高雄 報導】左營分局於11月5日18時許獲報，高雄市左營區民族、大中路口發生一起交通事故，立即台灣好報 ・ 17 小時前
AUDI發表全新概念跑車Concept C，揭示AUDI品牌全新的設計語彙
AUDI旗下的雙門轎跑TT和8超跑R8去年以來先後停產，這品牌連敞篷跑車也都不再生產，對這個豪華品牌來說，似乎因此少了一些熱血和活力，所幸今日品牌終於扭轉這種弱勢的形象，推出全新概念跑車Concept C。量產車預定 2027 年上市。AUDI奧迪表示，未來量產車將和這台概念車之間不會有太大的差異，除了多了感應式車門把手、多了幾個傳感器和其他一些細部小調整。汽車日報 ・ 1 小時前
Maserati攜手Alfa Romeo打造全新工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE
Written by: Bear熱情與專業知識結合在一起，共同創造出非凡的作品。義式先鋒代表Maserati創立110週年以來，在汽車造車工藝的旅途中與時代並行，持續為收藏家們打造獨一無二的藝術品，在4月正式發表成立Officine Fuoriserie全新創作工坊後，今日於義大利的汽車谷(Motor Valley)，誕生了一座全新的汽車工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
鋼砲回歸 現在可以用國產車的價格、買到福斯GTI
Volkswagen正式在台推出The new Polo GTI，以114.8萬元起的限時優惠價開啟小鋼砲新時代。這不只是Polo家族的巔峰代表，更是GTI誕生50週年的壓軸之作，傳承賽道基因、結合現代科技，讓熱血與智慧一次兼得。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前