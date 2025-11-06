UPS貨機眼前墜毀爆炸成火球 駕駛目睹嚇壞「快逃啊」

拍下這畫面的貨車司機，距離墜毀現場只有8百公尺。（圖／翻攝自X@fl360aero）





美國UPS貨機在肯塔基州機場墜毀爆炸，火勢延燒超過1.6公里，造成至少12人喪生。墜毀瞬間的新畫面曝光，當時拍下畫面的貨車司機距離墜毀現場只有800公尺，看到飛機在眼前爆炸燒成大火球，嚇得他開門奔逃。目前當局已經在飛機殘骸中尋獲黑盒子，肯塔基州則宣布進入緊急狀態，加速救災。

UPS貨機機翼著地墜毀，撞破圍欄爆炸，燒成火球，以行車紀錄器拍到這段畫面的貨車駕駛，當時距離爆炸現場只有800公尺，看到飛機從眼前呼嘯而過爆炸起火，當場嚇壞，開門逃命的畫面都被拍下。有民眾衝出工廠，發現被熊熊大火包圍。

廣告 廣告

事故附近工廠負責人：「這大概跟戰區沒兩樣，沿路上所有建築物都被燒毀。」

編號UPS2976的UPS貨機，在台灣時間5日清晨，正要從美國肯塔基州路易維爾機場的全球運輸中心飛往檀香山，機上有3名機組員滿載燃料，貨機滑行過程，左翼引擎起火脫落，起飛沒多久就失控墜毀。

美國路易維爾市長葛林柏格：「這實在讓人心碎。」

事故現場到處都是飛機殘骸，機輪解體清晰可見，停在路面的汽車也通通被燒毀，調查人員已在殘骸中尋獲黑盒子。美國國家運輸安全委員會委英曼：「我們認為將黑盒子送往華盛頓特區實驗室，就能夠讀取到可用的數據。」

死傷數字恐怕還會向上攀升，肯塔基州宣布進入緊急狀態，加速救災資源調度，幸好當時沒有撞上福特工廠，否則後果不堪設想。

由於事故發生時，美國政府停擺，人手短缺下，數百航班受到影響，也讓媒體質疑可能因此影響飛航安全。但專家表示，目前還沒有證據顯示，此事與美國政府停擺導致的航空管制人力短缺有關。

更多東森新聞報導

新／泰警破獲不法賭博網站 32歲台灣籍主嫌被抓！

墨西哥驚見UFO！不明光點盤旋火山口 11秒畫面曝

哥倫比亞妙齡媽夜店狂歡 玩「喝酒挑戰」後倒地抽搐亡

