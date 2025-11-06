UPS貨機起飛失敗已釀11死！美國官員公開「致命原因」：措手不及

UPS貨機起飛失敗已釀11死，美國官員證實是「飛機引擎脫落」導致墜機。圖／取自東方IC

美國聯合包裹服務公司（UPS）一架載有28萬加侖燃油的大型貨機，於當地時間4日傍晚在肯塔基州機場起飛失敗，當場墜毀，目前已造成11人死亡。而究竟為何會突然墜機？對此，美國國家運輸安全委員會（NTSB）官員也公開了「致命原因」。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）官員托德·英曼已證實，造成11人死亡的 UPS貨機是在起飛過程中，突然出現「飛機引擎脫落」才直接墜毀的，不過，目前尚不清楚這是因為飛機故障，還是外部因素所致。

托德·英曼指出，飛機當時正飛往夏威夷檀香山，飛機上共有3人，獲准起飛後，在起飛滑跑過程中，左翼區域突然出現一大團火柱，接著便俯衝直墜，情況完全讓人措手不及。

托德·英曼表示，根據飛行記錄，這架飛機機齡34年，其油箱於9月進行過維修，他坦言，查看了機場的閉路電視監控錄像，錄像顯示飛機在起飛滑跑過程中，左側發動機與機翼分離。

目前當局已緊急封鎖周邊8公里區域進行搶救。圖／取自IC

整起事故在周二下午5點15分左右發生，貨機在肯塔基州機場才剛飛就直墜在機場南側工業區的Fern Valley Road與Grade Lane交叉口附近，一旁建築物首當其衝，直接慘遭飛機摩擦削邊而過，爆炸威力極大，火勢一路延燒近1.6公里，現場飛機殘骸、碎片噴落至離事故點10英里（約16公里）外之處。

而悲劇發生後，網路上也流傳出許多令人震驚的影像，畫面可見，飛機爆炸形成火球，跑道上似乎還有引擎殘骸。 據了解，這架失事飛機MD-11型三引擎貨機於1991年製造，機齡較為老舊，由麥道（McDonnell Douglas）公司所生產，原本該貨機要從路易維爾穆罕默德阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）起飛，前往夏威夷的檀香山（Honolulu），沒想到卻發生起飛失敗的意外。



