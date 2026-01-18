自2025年底發表以來，由字節跳動 (ByteDance) 與中興合作推出的「豆包AI手機」不僅在中國市場引發熱議，其特殊的AI代理運作模式也引起了西方科技圈高度關注。近期在美國亞洲協會 (Asia Society) 的研討會上，多位中美科技政策專家將其比喻為硬體界的「DeepSeek 時刻」，認為這款產品是足以改變產業規則的「遊戲變革者」(Game Changer)，但也點出了其在落地推廣時所面臨的嚴峻生態挑戰。

美國專家評字節跳動的豆包AI手機：硬體界「DeepSeek時刻」，但面臨圍牆花園挑戰

從「對話」進化到「行動」，真正的OS級AI

諮詢公司DGA Group合伙人Paul Triolo指出，豆包AI手機最大的突破，在於將AI的互動層次從單純的「文本對話」推進到了「作業系統級的行動」。

廣告 廣告

不同於傳統手機上的語音助理只能被動回答問題，或是執行簡單指令，豆包AI手機強調的是多智慧體協同 (Multi-Agent Collaboration)。

例如，美國投資人Taylor Ogan在實測中僅用英文說出「幫我找人排隊」，手機便能理解意圖，自主跨應用程式尋找服務、下單，並且設定任務，過程中完全無需使用者手動介入。這種「聽得懂人話，還能幫你把事辦妥」的能力，被專家視為行動裝置互動邏輯的重大典範轉移。

GUI Agent技術路線，挑戰互聯網的「圍牆花園」

不過，技術創新也撞上了商業現實的高牆。耶鲁大學法學院研究員Samm Sacks指出，儘管中國在AI Agent (AI代理)領域跑在前面，但中國高度碎片化的移動生態，卻也成為落地最困難的市場。

豆包AI手機採用的是GUI Agent (圖形介面代理) 技術，透過模擬人類點擊的方式來操作第三方App。這種模式直接繞過傳統App依賴的「使用者停留時間」、「廣告點擊」與「導流路徑」，觸動了各大互聯網巨頭的商業模式神經。

這也解釋了為何豆包AI手機推出後，迅速遭到多家主流App的技術性封鎖 (例如強制登出、無法登入)。專家認為，這並非單純的安全隱私問題，而是一場關於「用戶注意力」與「數據控制權」的爭奪戰，各大廠不會願意放棄辛苦建立的「圍牆花園」 (Walled Gardens)，更不願讓手機廠商的AI成為唯一的流量入口。

誰制定標準，誰就定義未來

除了商業競爭，這場博弈更指向了全球AI代理服務的標準制定權。

目前全球尚未建立統一的AI Agent交互標準 (例如：AI如何證明已獲授權？跨應用如何安全協作？)。雖然Anthropic推出開源的MCP協議，後續更獲得Google、微軟等業者支持，Linux基金會也成立Agentic AI基金會，但在手機端卻尚未有統一定論。

Paul Triolo強調，就像TCP/IP讓網際網路得以互通一樣，AI代理若要大規模普及，勢必需要一套跨國界、跨系統的互操作性標準。如果中國廠商在這一波硬體浪潮中率先建立可行的運作規範，這些標準很可能會擴展至全球，進而定義未來AI設備的遊戲規則。

分析觀點

豆包AI手機所面臨的處境，其實預演了未來幾年全球科技巨頭都會遇到的核心矛盾：「超級入口 vs. 超級應用」。

過去十年，我們習慣打開一個個的App來解決問題；但生成式AI的終極願景，則是希望透過一個「超級助理」來幫你搞定所有App。這對於字節跳動這種試圖掌控「新入口」的廠商來說是機會，但對於中國的騰訊、阿里巴巴，甚至美國的Meta、Google來說，則是可能被「去中介化」的生存威脅。

所謂的「DeepSeek 時刻」，不只是技術上的領先，更在於它逼迫產業界必須面對「AI代理」與「封閉生態」之間的衝撞。這場仗在中國先打起來了，但同樣的戲碼，未來絕對也會在Gemini、ChtGPT、Apple Intelligence與第三方App之間上演，而誰能先在隱私安全、商業利益與用戶便利性三者間找到平衡點，誰才是真正的贏家。

更多Mashdigi.com報導：

OpenAI投資Sam Altman創立的腦機介面公司「Merge Labs」，主打超音波非侵入式技術

維基百科25歲生日大禮！亞馬遜、Meta、微軟與Perplexity成付費客戶，全面訂閱維基資料庫餵養AI

Redmi Note 15系列登台：主打IP68與耐摔「小金剛」實力，Pro+首搭Snapdragon 7s Gen 4處理器