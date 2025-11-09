美國參議員 Elizabeth Warren (民主黨,麻薩諸賽州) 辦公室發布一份報告，針對共和黨提出的「Big Beautiful Bill」 (暫譯：大美法案) 中的稅收減免政策提出強烈批評。該報告透過具體數據對比，指出光是微軟、亞馬遜與Google母公司Alphabet等科技巨頭獲得的稅收優惠金額，就足以支付數百萬美國家庭的糧食援助 (SNAP) 或醫療保險 (Medicaid) 費用。

美國參議員抨擊共和黨減稅法案，指科技巨頭稅收優惠足以支付數百萬人社福支出

報告：微軟、亞馬遜、Alphabet獲鉅額稅收減免

Elizabeth Warren提出報告詳細列舉這項法案對科技巨頭的潛在利益，並且將其轉化為具體的社會福利成本，藉此凸顯政策的優先順序問題。

• 微軟：報告指出，僅微軟一家公司在2026年可獲得的稅收減免，總額將達125億美元。此金額若用於社會福利，將可為520萬人提供糧食援助，或是支付160萬名成年人 (或380萬名兒童) 的醫療補助，另外也能協助減少190萬名美國人的平價醫療法案 (ACA) 保費。

• 亞馬遜：Elizabeth Warren指出，亞馬遜今年將獲得160億美元的稅收減免。此金額相當於：660萬人的糧食援助福利，或是200萬名成年人 (或540名萬兒童)的醫療保險費用，甚至提供240名萬美國人的平價醫療法案保費減免。

• Alphabet (Google)： Google母公司Alphabet今年獲得稅收減免金額更高達179億美元。報告稱此金額可換算為：750名萬人的糧食援助，或是230萬名成年人 (或540萬名兒童)的醫療保險費用，亦可將280萬人的平價醫療法案保費降低。

批評共和黨優先事項：為億萬富翁減稅

該報告也提到2026年所有企業總計獲得的1370億美元稅收減免，以及2027年流向最富有的1%人口的1320億美元等數據。

Elizabeth Warren參議員在聲明中總結道：「川普與國會共和黨人正剝奪數百萬美國人的健康保險、搶走家庭的糧食援助——這一切都是為了資助億萬富翁和大型企業的巨額減稅。」她強調：「這是一個優先順序的問題：川普和共和黨人正在為他們的億萬富翁夥伴而戰，而民主黨人正在為美國家庭而戰。」

