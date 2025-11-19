USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

國土安全部公民及移民服務局(USCIS)17日提案建議，賦予移民官員更大權力，讓他們可以拒發綠卡(永久居留權)給使用聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)或其他食品、住房公共福利的合法移民。川普政府的理由是：「移民應自力更生，政府福利不應成為移民誘因」。

政治新聞網站Politico報導，川普政府這項行動形同恢復川普第一任期內的移民政策--懲罰使用社會福利計畫的合法移民，但略有不同。

川普總統第一任期曾設下「公共負擔」(public charge rule)規定，但2021年被拜登政府停止執行、2022年撤銷。

現在，川普政府提案要求廢除拜登政府2022年規定，並承諾發布指南，賦予USCIS官員更大權力決定哪些人可能成為「公共負擔」，同時擴大官員考慮移民所用的公共福利範圍，例如納入州府資助的福利。接下來的30天，國土安全部將就此案徵求公眾意見。

美國長期對構成納稅人負擔的移民設限，但川普政府是第一個將公共醫療保險認定為福利的政府。部分衛生政策專家及移民權益倡議者警告，若此政策生效，除了個體受苦，整體社會也可能蒙受負面影響。

例如，醫院負擔會更重，移民可能因為缺乏醫療保險而放棄預防保健，最後掛急診；傳染病爆發和慢性病等問題更難杜絕。

「保護移民家庭」(Protecting Immigrant Families)倡議組織執行總監卡德納(Adriana Cadena)指出，「移民可能因為擔心危及移民身分，避免申請公共福利。但移民並非孤立生活，許多人與身份混合家庭成員同住。就診患者人數已開始下降。」

川普政府估計，民眾若因新政策退出「白卡」等福利計畫，政府每年可節省89億7000萬元。但公告也提到，該政策變化可能導致參與白卡的醫療機構收入減少，並影響「醫療用品或藥商」利潤。

2021年研究發現，當年的「公共負擔」規定曾導致許多低收入移民避免使用醫療服務，其中包括超過四分之一的合法永久居民在內，盡管他們不受「公共負擔」規則約束。喬治華盛頓大學另一研究發現，「公共負擔」規定在新冠疫情期間，阻礙移民接受病毒檢測和治療，民眾患病及死亡因此出現更明顯種族差異。

川普政府不久前才推出另一政策，拒絕發簽證給患有癌症和肥胖症等慢性疾病的移民，理由是他們可能會依賴納稅人資助的醫療保健計畫。

