USDC美元穩定幣發行商Circle 首度在台解析USDC使用實戰

Circle亞太區策略與公共政策副總裁DavidKatz表示，使用USDC美元穩定幣、區塊鏈跨境結算可讓企業資金即時到帳，加快國際資金流動效率。圖／陳宏銘攝

穩定幣正快速從加密圈，走進真實的國際貿易現場。外貿協會今（15）日在台北國際會議中心舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」。來自新加坡，為全球美元穩定幣USDC主要發行方Circle、亞太區策略與公共政策副總裁DavidKatz指出，USDC目前已流通於185個國家，每月交易量超過3.1兆美元，觸及約6億名使用者。

企業端的使用情境正快速擴大，從跨境付款、供應鏈撥款、國際自由工作者薪資支付，到平台退款與海外客戶收款，都已出現實際應用。DavidKatz強調，穩定幣的目標並非「取代銀行」，而是補強原本又慢又貴的跨境流程，讓資金能在不同市場之間流動得更快、更順。

目前Circle已支援30個區塊鏈協議，代表USDC美元穩定幣可在30條區塊鏈上流通，不會被鎖在單一鏈上。同時，每一枚USDC皆須有實體資產作為支持，才能進行數位鑄造。USDC具備跨境支付速度快、流程透明、且可兼顧隱私的特性，企業可在區塊鏈上選擇遮蔽特定交易資料，避免資金流向被競爭對手掌握，如果監管機關有查核需求，Circle也可透過金鑰機制提供合規監理。

以台灣資金匯往尚比亞為例，透過CirclePaymentNetwork（CPN）、專為金融機構設計的開放協議，能實現快速、低成本且合規的跨境支付與清算，資金可直接由台灣發款端轉至尚比亞收款端，運作模式類似傳統SWIFT（環球銀行金融電信協會），但速度更快、效率更高、成本也更低。

DavidKatz表示，穩定幣最具吸引力的應用之一，即是用於國際企業內部的數位資產與貿易結算。過去透過傳統電匯進行資金移轉，往往需要T+3天；但改採Circle區塊鏈技術的USDC美元穩定幣後，可實現T+0即時到帳，等同企業憑空多出3天可運用的週轉資金。



