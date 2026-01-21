USGBC攜手中經院！發布「E10酒精汽油與SAF發展策略」報告
生活中心／羅欣怡報導
面對 2050 淨零排放的國家目標，台灣運輸部門正面臨嚴峻的轉型考驗。為尋求具經濟效益且能快速落地的減碳解方，美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains & BioProducts Council, USGBC）與中華經濟研究院於昨（20）日共同舉辦「生質能源研究成果發表會」，發布2025年度研究報告。報告直指，台灣運輸部門距離 2030 年減碳目標仍有顯著缺口，建議陸運應盡速從現行的 E3（3% 酒精汽油）升級至 E10（10% 酒精汽油），空運則須導入 ATJ（酒精轉噴射燃料）技術以解決原料不足的困境，透過「陸空並進」的策略，務實推進綠色運輸轉型。
這場發表會由美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿主持，USGBC全球副總裁Cary Sifferath及美國堪薩斯州玉米委員會委員Derek Belton特地來台參加會議，會中還有中經院區域發展研究中心主任劉大年、能源與環境研究中心主任劉哲良、國際所所長温蓓章、綠色經濟研究中心副研究員陳中舜等專家學者共襄盛舉，並邀集經濟部能源署、標檢局及中油、台塑化、車輛公會等產官研代表，針對生質能源的供應鏈建構與法規調適進行深度交流。
劉大年主任致詞提到，中華經濟研究院與美國穀物暨生質產品協會合作三年，已成功向臺灣各界證明，引進 E10 乙醇汽油能有效填補運輸減碳的政策缺口，更進一步將視野擴展至 SAF，思考如何將全球低碳趨勢轉化為「在地落實」的具體行動。
Cary Sifferath副總裁表示，很高興看到政府、產業、學界的參與，這凸顯了台灣能源議題的戰略重要性，台灣長期以來都是美國值得倚賴的經濟合作夥伴，在生質能源、低碳領域看到更緊密合作的可能性。過去20年美國的玉米乙醇在不增加耕地的前提下提升了相當幅度的產量，並透過碳捕捉技術，實現了更大的減碳效果，相信生質乙醇可以提供台灣能立即部署、具有擴展潛力的能源、減碳、農村經濟解決方案。
Derek表示，在美國堪薩斯州，有三分之一的乙醇會被轉化為乙醇使用，過去幾年美國生產了非常大量的玉米，我們非常高興能找到新的途徑使用這些乙醇，為台灣能源盡一份心力。
陸運減碳新思維：E10 實現「減碳民主化」
「減碳不應只是購買昂貴電動車者的權利，而應是所有燃油車主每週加油時的選擇。」中經院國際所所長温蓓章在發表「從 E3 試辦轉進 E10 普及」專題報告時，提出了「減碳民主化」的核心概念 。
温蓓章指出，依據交通部估算，即使落實第二期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案，到 2025 年仍將面臨約 198.4 萬公噸的減碳缺口 。此外，國內車輛汰換率低，現有燃油車隊預計將持續運行至 2060 年代，單靠電動化難以在短期內解決既有車輛的碳排問題 。
研究團隊盤點發現，若全國汽機車全面改用 E10 酒精汽油，單一車輛可減少約 7.3% 的碳排，全台每年總計可減少約 202 萬公噸二氧化碳，恰能填補目前的政策缺口 。針對外界最關心的車輛適用性問題，調查顯示國內高達 92% 的機車與絕大多數小客車（包含車齡 5 年內國產車及多數進口車）在硬體上均能直接適用 E10，無需改裝 。
目前，經濟部標準檢驗局已啟動 CNS 15109（變性燃料乙醇）與 CNS 12614（車用無鉛汽油）的修訂流程，預計於 2026 年完成標準建置 。中經院建議，未來應透過稅費減免創造價格誘因，並結合明確的正面標示，讓 E10 成為民眾「更經濟且環保」的標準選項，解決過去 E3 推廣成效不彰的困境 。
空運 SAF 原料焦慮：ATJ 技術成關鍵解方
在航空運輸方面，2025 年雖被視為「台灣 SAF（永續航空燃料）元年」，但原料供應卻成為最大隱憂。中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜在報告中警示，台灣 2030 年的 SAF 需求量預估達 24 萬噸，但國內目前主要依賴的廢食用油（UCO）原料，經轉化後僅能提供約 6 萬噸產能，缺口高達 18 萬噸 。
「若僅鎖定廢食用油單一料源，台灣航空業將面臨斷鏈風險。」陳中舜指出，全球 SAF 技術正從以油脂為主的 HEFA，轉向以酒精為原料的 ATJ（Alcohol-to-Jet）技術 。美國成熟的玉米乙醇供應鏈，結合碳捕捉（CCS）與氣候智慧型農業技術，其產出的 SAF 碳強度（CI）已大幅降低，完全符合國際民航組織（ICAO）的嚴格標準 。
報告建議，台灣應採取「供給多元化」策略。短期內以擴大 HEFA 產能並搭配進口成品為主；中期則應積極引進 ATJ 技術，甚至可參考英國「Project Speedbird」模式，在港區設立示範廠，利用進口低碳乙醇或本土農業廢棄物生產 SAF，建立具韌性的自主供應鏈 。
在政策工具上，陳中舜建議政府應從「使用端補貼」轉向「供應端義務」，對燃油供應商設定強制摻配比例，並引入「差價合約」（CfD）或參考新加坡模式徵收 SAF 附加費（Levy），以市場化機制解決 SAF 高昂成本的問題，降低投資風險 。
從倡議到行動：建構自主能源韌性
此次發表會不只停留在學術探討，更聚焦於產業實踐。美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿在閉幕致詞時強調，協會的角色不僅是倡議者，更是「供應鏈的建設者」。
盧智卿表示，無論是陸運的 E10 還是空運的 SAF，核心關鍵都在於「料源的穩定性」與「技術的成熟度」，或許能協助台灣建構更多元、更安全的能源供應體系。
「今天的發表會是一個里程碑，將科學證據轉化為政策行動的起點。」盧智卿指出，隨著國家標準的修訂與技術路徑的釐清，期待政府能加快立法腳步，讓 E10 盡快普及於加油站，讓採用 ATJ 技術的 SAF 為台灣航空注入潔淨能源。這不僅能協助台灣達成 2030 年的階段性減碳目標，更是確保台灣產業在全球綠色供應鏈中保持競爭力的關鍵戰役。
本場論壇彙集了台灣生質能源發展的路徑圖與行動方案，獲得與會產官學研代表的高度共識。未來透過法規、技術與供應鏈的三方整合，台灣有望在交通運輸領域，走出一條兼顧能源安全與環境永續的轉型之路。
更多三立新聞網報導
光復孝子燒200萬存款尋母屍！吊車大王的車到了 家屬淚謝：挖到誰都好
分居妻病倒！廚師尪掀被子硬上…辯「她有環抱我」：拒絕是夫妻情趣
花蓮洪災沖走媽！兒花200萬存款…挖不到母屍 吊車王心頭一陣酸出手了
結婚19年尋親媽！意外揭「丈夫是哥哥」妻崩潰：只有死亡能拆散我們
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 193
真人版蜘蛛人徒手攀登台北101倒數！賈永婕懇求3件事
傳奇性的極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）本周六(1/24)上午9時將挑戰徒手攀爬台北101，近日不少網友都分享直擊他這幾天都在掛繩練習，尋找最佳路線，照片看來驚人，有如真人版蜘蛛人。而今(21日)台北101董事長賈永婕再度開腔，她明白大家都很期待這次的活動，但懇求大家3件事，好讓艾力克斯霍諾德的攀岩活動能順利舉行。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 18
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 20
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 10 小時前 ・ 2
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 52
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 221
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 331
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 22
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 39
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 10
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 44
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
2台灣遊客仍失聯！日媒曝機師超過40年經驗 專家點出「2種可能」
即時中心／温芸萱報導日本熊本縣阿蘇火山昨發生觀光直升機失事，一架搭載2名台灣遊客的直升機起飛後不久失聯。警消與自衛隊展開搜索，於中岳第一火口附近山坡發現機體殘骸，確認為羅賓遜R44機型。機上日籍機師與2名台灣乘客共3人仍下落不明。據了解，該機師具備超過40年飛行經驗，專家分析火山口亂流與機型結構可能是事故原因，詳細調查仍在進行中。民視 ・ 8 小時前 ・ 6
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 55 分鐘前 ・ 39
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 34
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 154
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 37