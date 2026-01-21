USGBC與中經院籲推E10酒精汽油 填補運輸減碳缺口

USGBC與中經院研究團隊共享生質能源研究成果。圖片左起為USGBC駐台代表盧智卿、美國在台協會農業組副組長白皓宇、中經院區域發展研究中心主任劉大年、美國堪薩斯州玉米委員會委員Derek Belton、USGBC副總裁Cary Sifferath、中經院能源與環境研究中心劉哲良主任及國際所所長温蓓章。（USGBC提供）

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】美國穀物暨生質產品協會（USGBC）與中華經濟研究院於 20 日共同發布 2025 年度研究報告，指出台灣運輸部門距離 2030 年減碳目標仍有顯著缺口。報告建議陸運應儘速從現行的 E3 酒精汽油升級至 E10，空運則須導入「酒精轉噴射燃料」（ATJ）技術以解決原料不足困境。透過陸空並進策略，預計每年可減少約 202 萬公噸二氧化碳，務實填補減碳政策缺口，確保台灣在綠色供應鏈中的競爭力。

廣告 廣告

發表會由 USGBC 駐台代表盧智卿主持，邀集 USGBC 全球副總裁 Cary Sifferath、美國堪薩斯州玉米委員會委員 Derek Belton 及中經院多位專家學者出席。中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，雙方合作三年已證明引進 E10 乙醇汽油能有效填補減碳缺口。Cary Sifferath 表示，生質乙醇可提供台灣立即部署且具擴展潛力的減碳方案，不需增加耕地即可透過碳捕捉技術實現更佳效果，深化台美低碳領域的合作。

USGBC駐台代表盧智卿在閉幕致詞時表示，相信生質乙醇能成為台灣減碳的重要助力。(USGBC提供)

在陸運減碳方面，中經院國際所所長溫蓓章提出「減碳民主化」概念，強調減碳應是所有燃油車主在加油時的選擇。研究團隊盤點發現，若全台汽機車全面改用 E10，單一車輛可減少約 7.3% 碳排，每年總計可減碳 202 萬公噸。針對適用性問題，調查顯示國內 92% 的機車與多數小客車硬體均能直接適用 E10。經濟部標檢局目前已啟動相關國家標準修訂流程，預計於 2026 年完成標準建置，中經院建議未來應透過稅費減免創造價格誘因。

針對航空運輸轉型，中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜警示，台灣 2030 年 SAF（永續航空燃料）需求預估達 24 萬噸，但現有廢食用油產能僅能提供約 6 萬噸，面臨嚴重原料短缺。報告建議台灣應引進以酒精為原料的 ATJ 技術，利用美國成熟的玉米乙醇供應鏈。在政策上，政府應從「使用端補貼」轉向「供應端義務」，對燃料供應商設定強制摻配比例，並引入市場化機制解決成本問題。

USGBC 駐台代表盧智卿總結表示，無論是陸運的 E10 還是空運的 SAF，關鍵都在於料源穩定性與技術成熟度，協會將協助台灣建構更安全、多元的能源供應體系。本次論壇獲得產官學研共識，未來將透過法規修訂與供應鏈整合，推動科學證據轉化為具體政策行動。隨著國家標準修訂與技術路徑釐清，期待政府加快立法步調，讓生質能源協助台灣達成階段性減碳目標。

USGBC在2025年籌組酒精汽油委員會及SAF技術委員會，召開多次會議。圖片左起為中經院能源與環境研究中心主任劉哲良、中經院國際所所長温蓓章、台灣區車輛工業同業公會業務處處長吳進昌、台灣區車輛工業同業公會機車產業政策小組召集人吳添福、美國在台協會農業組副組長白皓宇、USGBC駐台代表盧智卿、USGBC副總裁Cary Sifferath、美國堪薩斯州玉米委員會委員Derek Belton、國科會台灣淨零科技方案推動小組主任林耀東、中技社顧問王釿鋊、中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜、國際航空運輸協會台灣區總經理李育修、台灣經濟研究院研究一所副主任許中駿、中經院第三所高級分析師鄭睿合（前）及國家原子能科技研究院副所長郭家倫。(USGBC提供)

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告