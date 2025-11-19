USJ血拼完秒回血！入住JR環球城站旁Singulari天空水療飯店，玩累就回頂樓泡湯看無敵夜景

Singulari天空水療飯店位於JR環球城站（Universal City Station）旁，是大阪環球影城官方合作飯店之一。除了優越的地理位置，Singulari天空水療飯店頂樓的 Sky Spa 天空溫泉也是飯店亮點之一，在環球影城放電一整天，回飯店可以泡個天然溫泉放鬆疲憊的身心很享受呀~

不過這次在環球影城放電太徹底，我回飯店洗個澡吃個宵夜就昏迷了，當醒來時都已經早上10點要收行李了，來不及去泡傳說中可以欣賞夜景的溫泉，超可惜的呀orz

▼Singulari天空水療飯店的交通只能說無敵方便，從JR「Universal City Station」一出站的右前方看出去就是飯店了，直行一分鐘即抵達，步行到環球影城也在5分鐘內的路程，樓下不遠處就有 7-11、Lawson 便利商店，隨時都有的買呀~

▼Singulari天空水療飯店大廳沉靜有質感，一旁設有備品區可自取刮鬍刀、梳子、洗浴巾、茶包等，有需要可以自行取用。

Singulari天空水療飯店｜Sky Spa 天空溫泉

Singulari天空水療飯店 Sky Spa 只要房客都能免費使用不用另外付費，開放時間為下午15:00 ～ 隔日早上 11:00（桑拿在凌晨 2:00 至 6:00 關閉），3 歲以下、尚未戒尿布的兒童無法入浴，如果有刺青的話需貼遮蔽貼片(可於大廳櫃台詢問領取)。

Sky Spa 高樓層位置得天獨厚，晚上可以邊泡湯邊欣賞夜景，分成男湯女湯、房卡顏色因此不同依房卡識別！看飯店官網的照片真的超美，可惜這次玩太累，睡到沒時間去泡湯

Singulari天空水療飯店｜客房介紹

▼這次入住的是 Singulari 天空水療飯店「標準雙人房」，房間約20m²(6坪左右)，空間雖不算大，但規劃得宜，想攤開兩個大行李箱也是沒問題滴！房門入口處左右側是掛衣區與衛浴空間，再從前走就是臥房區與沙發休閒區~

▼寬達 220cm 的 Simmons 名床，軟彈適中，我和薏仁妹一大一小睡起來相當寬敞又舒適~

▼布沙發上很難避免的有點小汙漬、使用痕跡，但坐起來還蠻舒適的。窗外看出去是海港景緻，高樓層視野還不賴~

▼液晶電視很清晰，不過我們玩太累根本沒時間開來看XD 右側有小冰箱、礦泉水、電熱水壺可使用~

▼飯店有提供睡衣，看我帶小孩還特別準備了兒童版的睡衣、牙刷與拖鞋非常貼心~

▼浴室有浴缸可以放鬆泡澡。沐浴用品是義大利製造的有機品牌「AUTHENTICA ORGANICS」，帶點果香與草本的清爽香味，蠻好用的~

Singulari天空水療飯店不但地理位置很棒、房間舒適，還提供頂樓露天 SPA 免費讓房客使用，非常加分！而且這次在熱門的10月連假期間訂到雙人房一晚3千8百元左右的房價(不含早)，我覺得算合理喔~在找環球影城住宿飯店的，推薦可以參考看看~

電話：+81 6-4804-9500

地址：6 Chome-2-25 Shimaya, Konohana Ward, Osaka, 554-0024日本

文章來源：涼子是也