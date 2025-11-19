USJ血拼完秒回血！入住JR環球城站旁Singulari天空水療飯店，玩累就回頂樓泡湯看無敵夜景
Singulari天空水療飯店位於JR環球城站（Universal City Station）旁，是大阪環球影城官方合作飯店之一。除了優越的地理位置，Singulari天空水療飯店頂樓的 Sky Spa 天空溫泉也是飯店亮點之一，在環球影城放電一整天，回飯店可以泡個天然溫泉放鬆疲憊的身心很享受呀~
不過這次在環球影城放電太徹底，我回飯店洗個澡吃個宵夜就昏迷了，當醒來時都已經早上10點要收行李了，來不及去泡傳說中可以欣賞夜景的溫泉，超可惜的呀orz
▼Singulari天空水療飯店的交通只能說無敵方便，從JR「Universal City Station」一出站的右前方看出去就是飯店了，直行一分鐘即抵達，步行到環球影城也在5分鐘內的路程，樓下不遠處就有 7-11、Lawson 便利商店，隨時都有的買呀~
▼Singulari天空水療飯店大廳沉靜有質感，一旁設有備品區可自取刮鬍刀、梳子、洗浴巾、茶包等，有需要可以自行取用。
Singulari天空水療飯店｜Sky Spa 天空溫泉
Singulari天空水療飯店 Sky Spa 只要房客都能免費使用不用另外付費，開放時間為下午15:00 ～ 隔日早上 11:00（桑拿在凌晨 2:00 至 6:00 關閉），3 歲以下、尚未戒尿布的兒童無法入浴，如果有刺青的話需貼遮蔽貼片(可於大廳櫃台詢問領取)。
Sky Spa 高樓層位置得天獨厚，晚上可以邊泡湯邊欣賞夜景，分成男湯女湯、房卡顏色因此不同依房卡識別！看飯店官網的照片真的超美，可惜這次玩太累，睡到沒時間去泡湯
Singulari天空水療飯店｜客房介紹
▼這次入住的是 Singulari 天空水療飯店「標準雙人房」，房間約20m²(6坪左右)，空間雖不算大，但規劃得宜，想攤開兩個大行李箱也是沒問題滴！房門入口處左右側是掛衣區與衛浴空間，再從前走就是臥房區與沙發休閒區~
▼寬達 220cm 的 Simmons 名床，軟彈適中，我和薏仁妹一大一小睡起來相當寬敞又舒適~
▼布沙發上很難避免的有點小汙漬、使用痕跡，但坐起來還蠻舒適的。窗外看出去是海港景緻，高樓層視野還不賴~
▼液晶電視很清晰，不過我們玩太累根本沒時間開來看XD 右側有小冰箱、礦泉水、電熱水壺可使用~
▼飯店有提供睡衣，看我帶小孩還特別準備了兒童版的睡衣、牙刷與拖鞋非常貼心~
▼浴室有浴缸可以放鬆泡澡。沐浴用品是義大利製造的有機品牌「AUTHENTICA ORGANICS」，帶點果香與草本的清爽香味，蠻好用的~
Singulari天空水療飯店不但地理位置很棒、房間舒適，還提供頂樓露天 SPA 免費讓房客使用，非常加分！而且這次在熱門的10月連假期間訂到雙人房一晚3千8百元左右的房價(不含早)，我覺得算合理喔~在找環球影城住宿飯店的，推薦可以參考看看~
Singulari天空水療飯店 環球影城
電話：+81 6-4804-9500
地址：6 Chome-2-25 Shimaya, Konohana Ward, Osaka, 554-0024日本
查詢Singulari天空水療飯店房價與優惠
Singulari天空水療飯店官方網站
文章來源：涼子是也
其他人也在看
騎士輾混凝土慘摔險遭撞 警揪元凶最高可罰1.8萬
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗銅鑼鄉縣道128線昨(17)日傍晚，1輛機車疑似輾到地面上的混凝土，連人帶車慘摔在地，驚險的是，差點就被開在後方的汽車撞上，幸好後方的汽車駕駛緊急踩下煞車。警方調閱監視器發現，地上的混凝土是一輛混凝土車經過時滲漏，15分鐘後造成騎士摔車，警方也通知混凝土車駕駛到案，將開出最高1萬8千元罰鍰。一輛機車騎到路口，要從右邊車道切進左轉車道，機車才剛切進去，突然連人帶車慘摔在道路中間，後方汽車差點撞上，汽車駕駛緊急採下煞車，機車騎士就倒在地上，久久沒辦法起身。事情發生在17日傍晚5點多，苗栗銅鑼鄉這處路口，騎士怎麼會突然摔車，原來地上堆積一層厚厚的混泥土，當時52歲張姓騎士下班，騎車到銅鑼火車站途中，疑似輾到混凝土自摔，幸好當時周邊汽機車車速不快，後方汽車駕駛也很警覺，一看到機車摔倒，馬上停下車，騎士送醫包紮後沒有大礙。苗栗警分局銅鑼分駐所所長楊旭中說：「發現一輛混凝土預拌車，於行經該路段時，有滲透混凝土情事，導致普重機車駕駛摔車受傷。」警方調閱監視器追查，發現路面混泥土是一輛混凝土車，傍晚5點多行經路段時不小心滲漏，15分鐘後騎士就輾到慘摔，警方已通知該混凝土車駕駛到案說明，依道交條例告發，對駕駛人開出最高1萬8千元罰鍰，同時通知工程單位，將道路泥沙沖洗乾淨，避免又有人受害。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
《魚頭君帶路》 冬季有約·跟著鳥兒去旅行
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南濱海地區因潮間帶濕地富含的有機物質，孕育出大量魚蝦貝類等生物，每年深互傳媒 ・ 2 小時前
全台海拔最高28米雙聖誕樹來了！山谷燈光節3大燈飾聲光秀演唱會情報
聖誕樹,聖誕節,台中市,台中景點,台中聖誕節,台中聖誕樹,山谷燈光節 2025「山谷燈光節」於11月29日展開，活動現場不僅能賞位於海拔近2000公尺、高達28米的雙聖誕樹，還能打卡3大燈飾裝置，快將聲光秀及演唱會時間一同筆記起來！景點+ ・ 2 小時前
派脆克持修收藏大公開！Mercari登台尋寶集章任務換紀念品神秘盲盒
日本最大網購市集 Mercari 於今日（ 10/23）舉辦記者會，正式公開於 9/30 上線的最新「Mercari Global App」，並發表未來在台灣的發展藍圖。未來將強化「有趣的挖寶體驗、操作簡單、安心安全」三大核心價值，並將推出各項新功能，特別是在強化安全性方面，也將加入官方檢品服務、認證機制等功能，全面優化購物體驗。Mercari 同步宣布自 10/24（五）至 10/28（二）每日 11:00 至 18:00 將於華山 1914 文化創意產業園區舉辦展出娛樂嗜好收藏品的「開箱！MERCARI 秘密基地」期間限定特展。現場將展出歌手持修、藝人派翠克等名人的私人娛樂嗜好收藏品，並設置了上百個展示櫃，民眾只要完成現場尋寶集章任務就能兌換精美限定盲盒，完成其他現場任務還能體驗超可愛拍貼機及獲得原創御守。透過展覽與互動體驗，民眾將能親身感受「在 Mercari 挖寶」的樂趣！景點+ ・ 55 分鐘前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
青龍電影獎2025／玄彬、孫藝真夫妻連拿影帝后！《徵人啟弒》奪6獎大贏家！直播平台、完整得獎名單不斷更新
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
三天吸200多萬觀看次數 女師化身埃及豔后 網讚神還原
彰化縣 / 綜合報導 彰化精誠中學辦校慶，主題是國家，讓各班變裝拚創意，其中就有一班，用資源回收材料，神還原古埃及場景，有人面獅身、駱駝、還有金字塔，學生變裸身僕人，幫忙抬轎和搖扇子，班導化身埃及豔后，全身金光閃閃、翹腳坐轎子，一出場就吸引全場目光，而這名班導可說是學校的變裝皇后，之前還扮過芭比、101忠狗的庫伊拉，以及功夫的包租婆，今年的埃及豔后又辣又吸睛，班導說其實坐轎子很累，要靠核心撐住，不然很怕會從轎子滑下來。校慶班級大進場，這班變裝超華麗，人面獅身打頭陣，埃及豔后緊接著現身，翹腳坐轎子，金光閃閃披披風拿權杖，4名裸身大漢扛轎，還有僕人搖扇子，打扮成埃及豔后的是這一班的導師，學生化身僕人，木乃伊駱駝金字塔扛著走，繞場很威風，但準備要進場的時候，埃及豔后班導黃琬瑜說：「棍子棍子棍子，棍子撐好。」轎子一扛起來，大家都抖了一下，班導超緊張，繞場全程緊繃不敢放鬆。埃及豔后班導黃琬瑜說：「整場核心撐住因為很怕掉下去，就是很怕斜的滑下去。」扛轎壯漢也是拚全力，記者VS.學生VS.班導說：「有沒有覺得很重，沒有沒有，真的嗎，很棒，你不是抖了一下。」他們是彰化精誠中學的師生，為了參加校慶，要符合國家這個主題，決定神還原打造古埃及場景，師生創意多，還曾扮過庫伊拉和101忠狗，主持人說：「狗兒們今天才能有如此英姿。」電影芭比造型也很驚人，整班粉紅色，包進娃娃紙盒裡繞場，還有旋轉壽司同學變身各種口味的握壽司，功夫也扮過，班導化身包租婆，今年這一班用埃及豔后技壓全場，用的材料大多是資源回收，巧手做出逼真道具，影片PO網太吸睛，衝上200多萬觀看次數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 13 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 9 小時前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 17 小時前
冷空氣強襲！粉專曝「這時」最強、最冷 體感只剩10℃
今（19）日受東北季風影響，冷空氣相對較強。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，目前冷高壓中心位置已逐漸來到離台灣最近的階段，且今晚至明日清晨將會是本波冷空氣最強、最冷的時刻。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
潛水艇張喜凱遭台鋼釋出 「我還想再拚看看」
記者黃樺君／採訪報導 台鋼雄鷹球團19日公布不續約名單，包括投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手緯來體育台 ・ 6 小時前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 4 小時前