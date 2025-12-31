USPACE九週年推訂閱制 智慧出行生態系拉升營收曲線
▲USPACE執行長宋捷仁（中）、台灣大哥大總經理林之晨（左2）、台灣大哥大個人用戶事業群資深副總暨商務長林東閔（左1）、威剛創辦人暨董事長陳立白（右2）、奧思禮大中華區CEO陳楷植（右1）宣布USAPCE Premium正式上線。
亞洲最大智慧出行平台USPACE悠勢科技集團迎來成立九週年，重磅發表全新訂閱制服務「USPACE Premium」，正式宣告公司營運模式由單點式停車服務，全面升級為結合行、食、住、樂的城市級智慧出行服務系統。USPACE執行長宋捷仁表示，USPACE Premium的推出，象徵集團從「平台規模成長」邁向「高價值訂閱經濟」的新里程碑，重新定義高頻移動族群的城市使用權限。
USPACE Premium以「全方位出行訂閱制」為核心，依不同車主的移動頻率與生活型態，規劃黑卡、白金卡、金卡與綠卡四級方案，整合智慧停車、機場接送、代駕、洗車與高端禮賓服務，用戶僅需單一訂閱，即可完成多元移動與生活需求。其中最高階方案「USPACE Premium黑卡」採推薦申請制，全球限量僅365位，象徵城市移動主權的全面開放，成為本次九週年發表的最大亮點。
USPACE指出，集團成立九年來，以數據與物聯網技術為核心，深耕智慧停車與城市移動服務，目前已在台灣與日本累積超過200萬名實名會員，合作場域近2,000座，管理近10萬格智慧化車位，穩居亞洲智慧停車管理平台領導地位。透過持續擴張，旗下九大事業體全面建構eMaaS（EV Mobility as a Service）智慧出行生態系，涵蓋智慧停車、電動車租賃、充電、月租車位、機場接送、洗車、保險、鈑噴烤漆與酒後代駕等服務。在營運表現方面，USPACE近三年營收成長達七倍，並於2025年正式突破新台幣10位數。
在生態系合作方面，USPACE不僅與台灣大哥大共同打造Taiwan Mobility生態圈，2026 年更將攜手iRent深化共享汽車整合。目前iRent車輛可於USPACE指定場域進行自助取還，未來更可望透過USPACE App啟動iRent租還服務，並導入UDRIVE Tesla電動車資源，進一步強化移動用戶體驗。
USPACE Premium黑卡月費為新台幣16,800元，於即日起限時推出早鳥禮遇，凡於2026年1月底前完成訂閱，2026 年全年月費皆可享13,800元優惠價。USPACE 表示，黑卡會員不僅享有不限次、不設上限的停車權益，更配備24小時專屬黑卡秘書，服務範圍延伸至私人飛機、遊艇預訂、專屬司機、國際活動與全球緊急支援，將訂閱制推進至城市級服務權限的新高度。
展望未來，USPACE持續加速海外布局，近年成功併購日本Nokisaki，並投資印尼Soul Parking、泰國JORDSABUY，2025年亦與日本最大停車共享平台akippa展開合作。宋捷仁指出，六本木場域導入AI車牌辨識後，單場營收三個月即翻倍，效益為台灣五倍以上，2026年單場營收上看日圓2.5億元。隨著Premium訂閱制正式上線，2026年將是USPACE從平台擴張期邁向訂閱價值兌現期的關鍵一年，持續引領亞洲城市走向更高效率與高價值的智慧移動未來。
其他人也在看
長抱5年資產翻身！投媒點名台積電等4檔神股
每天忙著在股市進出，卻得不到想要的回報嗎？其實，有時候只要長握一檔股票，不用隨著短期波動進出，就能累積足夠財富，投資媒體《Motley Fool》就點名未來五年只要長抱台積電等4檔股票，就有機會讓你的資產翻身。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
美光 有意買力積電銅鑼廠
市場盛傳，全球記憶體大廠美光有意評估收購力積電苗栗銅鑼廠12吋新廠，相關傳聞引發半導體圈高度關注。對此，力積電表示，確實持續與多家潛在夥伴接觸，但相關合作仍在討論階段，形式不局限於單一方案，市場傳聞中的收購案目前尚未定案。力積電也強調，在合作案確定之前，公司在銅鑼廠包括矽中介層（Interposer）、3D IC的擴產布局仍將持續推進。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 5
熱門股／外資重返記憶體 7檔台股必收
市場研究機構IDC 發佈全球記憶體危機更新報告，指出隨著廠商提高記憶體晶片價格，預計2026 年PC 市場將面臨衰退。IDC 維持 2026 年PC 市場將縮減 2.4%的原始預測，並根據全球 NAND 與 DRAM 供應演變增加了兩種情境。在悲觀情況下，市場縮減可能達到8.9%．且伴隨採購成本顯著上升，預計平均價格將增加4%至 6%．漲幅最高可能達到8%。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
台灣自行車王國衰敗？巨大、美利達股價殺回10年前 專家揭2挑戰
近年台灣自行車產業景氣承壓，產業龍頭巨大與美利達股價跌回至約十多年前價位，引發市場對「自行車王國」前景的關注。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的關鍵，主因遭遇「雙重打擊」，恐怕再回不到到疫情那段時間的榮光。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
台股飆新高！一文揭近15年聖誕節後20日 上漲率87%
台股今（29）日收在28810點創史上最高，根據CMoney統計，近15年聖誕節後台股上漲機率超過8成。統一投信表示，隨著壽險調節壓力趨緩、外資在聖誕假期結束後重新布局，資金動能逐漸活絡，有望為紅包行情增添上漲動能。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
台股第3大！群益00992A掛牌首日爆24萬張大量 創主動式台股ETF三項新紀錄
由群益投信發行的台股主動式ETF「主動群益科技創新（00992A）」今（30）日正式掛牌上市，盤中最高價來到10.4元，終場收10.38元，單日漲幅近1.07%，在盤中最高價、收盤價與單日漲幅都寫下主動式台股ETF發展以來的最佳紀錄，成交量也一舉衝上24.2萬張，更是當日整體ETF成交王、台股第三大量。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
台股盤前／美股黑雲壓境！台指夜盤急挫154點 台股才創新高恐回測
美國股市在2025年最後一週開局不利，主要指數同步走跌，市場氣氛轉趨保守，也替剛創新高的台股潑下一盆冷水。台股昨（29）日加權指數強勢收在28810.89點、上漲254點再寫歷史新頁，但在美股轉弱、期貨盤提前反映壓力下，台股今（30）日開盤恐面臨獲利回吐與震盪整理的考驗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
陸美容市場180萬店收攤 麗豐-KY董座：逐步走出調整期「錯過互聯網不能錯過AI」
深耕中國大陸美容市場麗豐-KY（4137）董事長陳碧華（29）日指出，今年中國大陸市場美容產業整體關店率接近四成，關店家數達到180萬家，麗豐則是整頓有成，已逐步走出產業調整期，預期明年單店採購金額逐步成長，整體營收有望年增雙位數。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
影視帝國爭奪戰，華納兄弟探索擬再拒派拉蒙1084億美元「敵意收購」
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，全球影視與串流產業正迎來關鍵轉折點。市場消息人士週二(30日)透露，華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery,美股代碼WBD) 董事會預計於下週再次否決來自派拉蒙天舞(Paramount Skydance，美股代碼PSKY) 的1,084億美元敵意收購要約。儘管甲骨文(Oracle)創辦人、億萬富翁艾里森(Larry Ellison)已提出404億美元的個人擔保以解決融資疑慮，但華納董事會顯然更青睞與串流巨頭網飛(Netflix，美股代碼NFLX)達成的827億美元合併協議。這場發生在2025年底的「三國演義」已進入白熱化階段。派拉蒙天舞於12月初直接繞過董事會，向華納股東提出每股30美元的全現金收購，隨後更將監管反向終止費(Reverse Termination Fee)調高至58億美元，並將要約截止日期延長至2026年1月21日。然而，華納董事會重申，派拉蒙的方案雖然表面價格較高，但背後的信託結構缺乏透明度，且涉及的分拆與反壟斷風險極大。分析人士指出，華納兄弟探索執行長扎斯拉夫(David Zaslav)目前堅守與Netflix的協議財訊快報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
愛立信：6G 2030年商轉 全球用戶數達1.8億
[NOWnews今日新聞]6G即將來臨！國際電信設備商愛立信發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，愛立信預估，6G的商轉時間與先前預測一致不變，2030年商轉，2031年底全球6G用戶數將達到1.8億，...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 3
股王權王都衝了！台股逼29,000大關「這檔」股價續揚 台積電備戰40兆市值
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（29）日迎行情，盤中最高上看28,841.64點，預熱29,000大關，台積電（2330）早盤領族齊揚，終場收新天價1530...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
「台股AI好學生壞學生明年見真章！」台新主動式ETF「00987A」明掛牌上市
台新投信推出的台新台灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）明（30）日正式掛牌上市，搶在元月行情報到前進場。台新投信投資長趙志中表示，展望2026年，整體市場正醞釀對風險性資產最有利的「金髮女郎」環境，不過適逢美國期中選舉年、AI產業逐漸出現「好學生與壞學生」的分化，市場波動勢將升高。在此背景下，具備主動選股與動態調整能力的主動式ETF，更有助於投資人趨吉避凶。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
兩檔台股主動式ETF今正式掛牌！00992A首日盤中爆近17萬張大量
[Newtalk新聞] 由群益投信發行的台股主動式ETF——「主動群益科技創新」（00992A）今（30）日掛牌上市，截至上午 10:30 分，價格暫報 10.35元 盤中最高觸及 10.38 元，成交量衝 16.9 萬張，居ETF成交王、台股中僅次於群創（3481）、華邦電（2344）。 同時，另一檔主動式ETF「主動台新優勢成長」（00997A）也在今日掛牌，暫報 10.03 元，同期間成交量 27,938 張。兩檔合計規模約 96.39 億元，兩檔ETF主要持股均可見台積電（2330）、川湖（2059）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、緯穎（6669）等。 市場法人指出，據「美銀美林經理人調查報告」顯示，逾 4 成的基金經理人將 AI 選為 2026 年最熱門題材，即便 AI 題材近期面臨波動、長線看法仍積極。而台灣產業以科技王國著稱，擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業。許多股民投資台股，必然少不了科技族群，00992A 搶在 2025 年底前上市，讓股民趁年底參與 2026 年投資契機，藉由主動式ETF納入一籃子科技股來增添效益。 根據群益投信官網顯示，主動群益新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
不只5G！AI-RAN點火、6G倒數 愛立信揭鋪路6G未來
[Newtalk新聞] 愛立信發布最新一期「愛立信行動趨勢報告」指出，最新全球行動產業用戶與流量數據，以及5G、AI與未來行動通訊市場的發展方向。報告指出，隨著5G獨立組網（SA）持續進展，差異化連接服務正加速邁向商用落地，同時推動全球固定無線接入（FWA）的方案多樣性，並成為奠定AI-RAN與6G發展的重要關鍵。 以下是報告重點摘要： 6G網路為AI原生，至2031年，預計先進國家的多數電信商已推出6G服務。6G、AI和雲端運算將重新定義服務能力。 6G預計將採用獨立組網為唯一架構。目前，全球已有79家電信商部署商用5G獨立組網，其中約70%已透過網路切片提供差異化服務。 AI-RAN透過開放式網路架構實現靈活部署，大幅提升未來網路效能；6G標準化進程已經啟動，全球6G用戶數預計於2031年底達到1.8億。屆時，5G為主流技術，將佔全球用戶數的三分之二。 以下是報告完整內容： 全球5G成長加速 FWA與差異化連接服務續擴張 全球5G成長強勁，2025年第三季全球5G用戶數新增1.62億，並預計於年底達29億，占行動用戶總數的三分之一。全球5G滲透率預計於2027年超越4G，成為全球主新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
晶豪科單月賺贏前3季 亮燈漲停還有8千張排隊等買
利基型記憶體IC設計廠晶豪科（3006）受惠漲價趨勢，29日公布11月每股賺0.92元，單月賺贏前三季。受到消息激勵，今（30）日開盤後不久即鎖死漲停107.5元，創今年來新高價位，截至上午10時，成交量約2.2萬張，另有8千餘張買單高掛。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
愛立信：全球5G滲透率2027年超越4G 6G標準版本明年拍板、2030年商轉
愛立信發布最新趨勢報告，6G網路為AI原生，先進國家的預計在2031年電信商已推出6G服務。6G、AI和雲端運算將重新定義服務能力。6G預計將採用獨立組網為唯一架構，全球已有79家電信商部署商用5G獨立組網，其中約70%已透過網路切片提供差異化服務。6G標準化進程已經啟動，全球6G用戶數預計於2031年底達到1.8億。屆時，5G為主流技術，將佔全球用戶數的三分之二。太報 ・ 1 天前 ・ 2
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者
75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 27
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 11