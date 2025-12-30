USPACE估明年營收超過15億 規劃遞件申請興櫃交易

台灣大哥大是USPACE最大股東。台灣大總經理林之晨、USPACE執行長宋捷仁、台灣大個人用戶事業商務長暨USPACE執行董事林東閔一同出席記者會。業者提供



亞洲最大共享車位平台USPACE今日（12/30）舉辦9周年記者會，並發表USPACE Premium服務。USPACE創辦人暨執行長宋捷仁表示，預估2026年全年營收將達到15至30億元，可望達成年度獲利目標，同時也規劃明年遞件申請興櫃交易。

宋捷仁受訪時指出，USPACE今年累計營收已突破9億元，但仍是虧損狀態。在停車、機場接送2大收入來源挹注下，明年營收將大幅成長到15至30億元。

他透露，USPACE的潛在投資人很多，明年初會尋求一個最佳的策略處理方式，預計第一季完成C輪投資，可望募得超過6億元資金。募資完成後，資本額約達到14億元左右。台灣大哥大目前是USPACE最大股東，持股約31%。而早期透過創投投資的中華電信，也是USPACE前五大股東之一。

宋捷仁指出，USPACE正從一家單純的停車場管理業者，轉型為具備高毛利訂閱服務的車主生態系服務商。他舉例，USPACE主打的Ucare訂閱式保障，聚焦於車體的板金與烤漆，避開了傳統甲乙丙式車險因小擦撞導致保費上漲的痛點。該事業體上個月毛利高達89%，目標鎖定台灣400萬車主。他強調，這種訂閱制的最大價值是「固定」的現金流，能夠補足停車場在颱風或連假期間因用戶不出門而掉落的40%營收，確保公司財務韌性。

在海外市場方面，USPACE在併購日本新創Nokisaki公司後，日本子公司今年貢獻了約5億日幣營收，並預期在未來三年內，日本市場營收將佔USPACE總營收約三成左右。

宋捷仁透露，明年USPACE有新的投資計畫，將著重於馬來西亞的佈局，持續執行區域擴張的板塊計畫。他強調，USPACE的全面轉型是以過去九年佈局的九大事業體為基礎，接下來將轉動高毛利商品的飛輪，為上市做足準備。

