USPACE估明年營收超過15億 規劃遞件申請興櫃交易
亞洲最大共享車位平台USPACE今日（12/30）舉辦9周年記者會，並發表USPACE Premium服務。USPACE創辦人暨執行長宋捷仁表示，預估2026年全年營收將達到15至30億元，可望達成年度獲利目標，同時也規劃明年遞件申請興櫃交易。
宋捷仁受訪時指出，USPACE今年累計營收已突破9億元，但仍是虧損狀態。在停車、機場接送2大收入來源挹注下，明年營收將大幅成長到15至30億元。
他透露，USPACE的潛在投資人很多，明年初會尋求一個最佳的策略處理方式，預計第一季完成C輪投資，可望募得超過6億元資金。募資完成後，資本額約達到14億元左右。台灣大哥大目前是USPACE最大股東，持股約31%。而早期透過創投投資的中華電信，也是USPACE前五大股東之一。
宋捷仁指出，USPACE正從一家單純的停車場管理業者，轉型為具備高毛利訂閱服務的車主生態系服務商。他舉例，USPACE主打的Ucare訂閱式保障，聚焦於車體的板金與烤漆，避開了傳統甲乙丙式車險因小擦撞導致保費上漲的痛點。該事業體上個月毛利高達89%，目標鎖定台灣400萬車主。他強調，這種訂閱制的最大價值是「固定」的現金流，能夠補足停車場在颱風或連假期間因用戶不出門而掉落的40%營收，確保公司財務韌性。
在海外市場方面，USPACE在併購日本新創Nokisaki公司後，日本子公司今年貢獻了約5億日幣營收，並預期在未來三年內，日本市場營收將佔USPACE總營收約三成左右。
宋捷仁透露，明年USPACE有新的投資計畫，將著重於馬來西亞的佈局，持續執行區域擴張的板塊計畫。他強調，USPACE的全面轉型是以過去九年佈局的九大事業體為基礎，接下來將轉動高毛利商品的飛輪，為上市做足準備。
更多太報報導
台灣大投資USPACE三年！營收成長7倍 林之晨親曝「3H」投資哲學
林之晨：台灣大全新AIDC已於第四季啟用 明年1月開始貢獻營收
台灣大哥大展示3款自研AI工具 助中小企業贏得40%隱形商機
其他人也在看
台北新車暨新能源車大展登場！油、電新車齊發
年度車壇重頭戲「2026台北新車暨新能源車大展」將於12月31日至2026年1月4日在台北世貿登場。集結HONDA、LEXUS、MAZDA、MITSUBISHI、NISSAN、TOYOTA、TESLA、BMW、PORSCHE、HYUNDAI、FOXTRON、LUXGEN等多家國內外汽機車品牌，展出重點聚焦電動化新車、旗艦休旅與多元移動應用。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
年末交投清淡 亞股互有漲跌
（中央社香港30日綜合外電報導）年末假期前，市場交投清淡，亞洲股市今天走勢震盪，終場互有漲跌，貴金屬價格近期創下新高後，投資人獲利了結，價格持續回落。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
圍台軍演打亂「跨年行」 馬祖全取消.金門1800後復航
受到中共環台軍演影響，打亂空中交通，松山機場國內線航班，今天飛往馬祖全部取消，金門則是晚間六點以後才會復航，一早有旅客，原定先飛金門，再搭船到廈門，但小三通行程被迫卡關，還有人到了現場，才知道飛機沒飛。 #圍台軍演#馬祖#金門東森新聞影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
藍白委亂卡總預算 新北民進黨團批：害慘地方還想選縣市長
明年中央總預算案至今卡關立法院，尚未付委審查，新北市議會民進黨團批評，藍白亂政卡關中央預算，市府頻以經費不足、需中央補助為由未接納民代建議的政策，藍白多次杯葛中央總預算，最終仍是百姓受害，影響生育補助、TPASS補助、公共場館建設等各層面，相關政策執行都需要明確財源；許多藍白立委想靠明年地方選舉「更自由時報 ・ 2 小時前 ・ 1
歲末聚餐怎麼選？這有海膽、和牛、蝦蝦霜淇淋 再抽新年好運籤
隨著歲末鐘聲將近，職人系餐飲集團橘焱胡同瞄準年底企業尾牙、部門聚餐與親友聚會需求，集結旗下「星胡同」航線燒肉餐酒館、「胡同燒肉」日式職人精緻燒肉、「四代目菊川」鰻魚飯專賣與「一幻」北海道蝦湯拉麵等四大品牌，同步推出冬季限定料理與優惠活動。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
真島浩公開2025年度十大遊戲榜單！網友驚嘆：這麼忙還有時間玩?
知名漫畫家真島浩 2025 年末再度展現了他驚人的「時間管理」能力，在社群 X（推特）上公開了他個人的 2025 年度十大遊戲推薦榜單。讓許多網友都感到非常意外，明明參與許多企劃、漫畫連載工作，卻還是有時間玩這麼多的遊戲。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
彰銀 獲北市氣候行動雙獎
彰化銀行積極回應全球氣候變遷挑戰、落實金融業淨零轉型責任，於日前在台北市政府舉辦之「2025臺北市氣候行動獎」頒獎典禮中，榮獲「銀獎」及「淨零新生活績優獎」兩項殊榮，由副總經理鄧秀娟代表領獎，充分展現彰銀在推動氣候行動、溫室氣體減量及淨零永續發展的卓越成效。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
7年磨一劍！草商校友吳德龍亞洲技能賽奪金
國立草屯商工機械科校友吳德龍，11月底打敗強敵拿下亞洲技能競賽CNC車床金牌，啟蒙教練兼此次指導老師的陳世斌主任指出，吳德龍從高一就以當國手奪獎牌為目標，但總與入選國手擦身而過，2年前陪同第47屆CNC車床國手練習，回母校草商苦練，蹲低苦練再苦練，終於寫出「7年磨一劍」的勵志故事。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全國民俗運動匯演活動落幕 澎湖內垵國小奪5連霸佳績
由運動部全民體育署主辦的114年全國民俗運動匯演活動，在震天的鑼鼓聲中圓滿落幕，澎湖內垵國小在國小鼓術男女混合組更締造5連霸佳績。 最後一天比賽項目包括醒獅、競技舞龍及臺灣獅，各隊莫不精銳盡出，...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 發起對話
【陸府織森】奪台中都市空間設計最高榮譽「年度空間設計首獎」
「第12屆台中市都市空間設計大獎」今（29）日正式揭曉得獎名單！今年邁入35周年的陸府建設，以北屯區14期住宅案「陸府織森」，一舉奪下最高榮譽「年度空間設計首獎」，並同時榮獲「宜居建築設計獎－卓越獎」，陸府建設成為本屆最大贏家。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
輝達50億美元入股英特爾 盤前股價一度跌1.3%
（中央社紐約29日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達今天在文件中指出，公司已執行今年9月宣布的交易，購入價值50億美元的英特爾股份；輝達股價在盤前交易一度下跌1.3%。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
向華強暖心提醒養老別依賴兒子 提前規劃享幸福晚年
向華強暖心提醒養老別依賴兒子 提前規劃享幸福晚年娛樂星聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
勿扼殺兩岸最後溝通管道
大陸舉行環台軍演，民進黨隨即連結雙城論壇，並藉此對台北市長蔣萬安進行政治操作；然而，從時間軸與整體情勢觀察，這波軍演顯然並非因雙城論壇而起，強行將兩者畫上等號，反而模糊了真正牽動區域緊張的因素，更令人憂心的是，民進黨政府是否會在明年以此為由拒絕上海團來訪，中斷兩岸少數的正式交流，扼殺溝通管道。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
6旬婦人右頸部至肩膀、手臂刺痛灼熱神經內科確診帶狀皰疹
六十二歲老婦人近日出現右側頸部延伸至肩膀、手臂的刺痛與灼熱感，夜間疼痛特別明顯，甚至晚上痛到睡醒過來，活動頸部或抬手時症狀加劇。因未出現手臂無力或麻木，老婦先後至骨科與復健科就醫，初步判斷為頸椎神經根病變，接受治療卻遲遲未見改善。隨後疼痛加劇，衣物輕觸即感不適，約三天後同側皮膚出現成串水泡與紅疹，轉診至神經內科後確診為帶狀皰疹。台北立萬芳醫院神經內科醫師梁浩朋表示，帶狀皰疹是水痘病毒在體內潛伏多年後再度活化所致，當免疫力下降時，病毒沿著神經向皮膚表層擴散，因此，初期常以單側刺痛、麻痛或火燒般的灼熱感表現，而且疼痛會沿著固定的神經皮節分布。梁浩朋指出，若是病灶位於頸椎區域，疼痛容易從頸部放射至肩膀與手臂，外觀上尚未出現水泡時，容易被誤以為是頸椎神經壓迫或肌肉問題，這也是帶狀 ...台灣新生報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
曾遭霸凌也非必然行凶 醫解析4階段警訊：關鍵在「有沒有人接住」
【健康醫療網／記者林則澄報導】27歲男子張文於12月19日犯下隨機傷人案，57歲男子余家昶出面攔阻不幸殞命，引發社會關注。不少民眾前往台北車站獻花悼念，花海中疑似出現張文哥哥的親筆信件，提及弟弟在求學與軍旅期間遭受霸凌，並寫道「有些人無法承受這些壓力，進而做出踰矩之事」，試圖說明弟弟釀禍的背景。精神科楊聰財醫師分析，霸凌不是一個人重大轉變的唯一原因，也不是必然結果。 長期霸凌 改變人格與情緒 楊聰財醫師表示，從科學與臨床角度來看，長期且無法逃離的霸凌經驗，可能影響人格、情緒調節與世界觀，尤其在12至25歲青少年與青年早期，大腦與自我認同仍未成熟。心理層面上，長期霸凌可能造成無力感、對他人高度不信任、自尊心受挫、羞愧內化，及憤怒、恐懼或情緒麻木等情緒失調。這類情況並非「突然變壞」，而是長期壓抑累積的結果。 壓力影響大腦 衝動控制下降 從神經生理學角度來看，長期壓力與創傷可能影響理性判斷與衝動控制，使人情緒更易失控，對威脅過度敏感，出現非黑即白思考，降低自我控制能力。楊聰財醫師強調，關鍵在於霸凌後是否有人接住，其中獲得支持的人，痛苦可轉化為心理韌性；孤立無援者，壓力累積易造成心理功能受損。健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
外送專法焦點》外送報酬機制 專法爭論重點 學者：應兼顧透明、理性探討經濟
外送人員權益與平台管理專法的草案，在跨黨團與全國產業工會的積極倡議下順利通過逐條審查，將交付黨團協商決定最終版本。但仍有部分關鍵條文引發大量討論，特別是收入保障機制的設計，不僅外送員群體間有矛盾與不滿、業者高層公開回覆，也引發消費者對於未來外送會不會因為成本成長而再次漲價的擔憂。工商時報 ・ 14 小時前 ・ 1
賴清德對圍台軍演表態：不升高衝突、不挑起爭端
解放軍東部戰區今（29日）突宣布對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演。賴清德總統在國防部發言人臉書留言，「政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。我也要請國人一起給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
墨西哥「跨洋鐵路」驚傳出軌事故 已造成13死98傷
墨西哥西南部「瓦哈卡州」，當地時間28日星期天發生嚴重鐵路意外，墨西哥的「跨洋鐵路」列車出軌，至少造成13人死亡、98人受傷。 墨西哥總統薛恩鮑姆在社交平台「X」發文表示，傷者中有5人情況危急，中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
南投竹山水資源中心啟用 每天可處理逾5千戶污水
（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）竹山水資源回收中心今天通水，象徵竹山都市計畫區污水下水道工程投入運作；南投縣府表示，竹山水資中心每天可處理3000噸生活污水、5000多戶污水量，有助改善濁水溪流域水質。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
友威科新廠明年下半年投產 產能增五倍
MoneyDJ新聞 2025-12-30 09:12:45 王怡茹 發佈濺/蝕刻設備廠友威科(3580)去(2024)年公告台中大雅自地委建廠辦土建工程及機電工程案，計約4.75億元，用途為興建新企業總部，並將規劃組裝線、研發單位及行政辦公區。目前該案進度順利，目標明年6月前搬遷完畢，下半年正式投產，在滿載情況下，產能將較目前增加逾五倍。 友威科成立於2002年11月，為專業的真空濺鍍設備及鍍膜代工廠，公司近年強勢布局半導體市場，並順利切入CoWoS、FOPLP供應鏈，且有連續出貨實績。服務據點部分，主要包括桃園南崁、台中中科、大陸深圳、重慶、馬來西亞等地，其中設備製造以台中為主要生產基地。 據友威科規劃，自建新廠辦的可用廠房面積估較目前增加75%，後該新廠其中1~3樓的二分之一將建置組裝線，3樓的另外二分之一則用於研發部門；至於5樓則是行政辦公區。以當前進度來看，明年6月即可完成台中舊廠搬遷、下半年投產，在此之前先以舊廠支應客戶需求。 此外，友威科也積極拓展海外市場，並於馬來西亞成立子公司，藉此就近貼近客戶，提供售後、外觀鍍膜等服務，且不排除未來在當地進行機台組裝銷售。展望未來，公司Moneydj理財網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話