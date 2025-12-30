USPACE力拚獲利 明年底遞件申請興櫃

（中央社記者江明晏台北30日電）台灣大哥大策略投資以共享車位起家的USPACE，USPACE執行長宋捷仁今天表示，今年營收約新台幣9億元，8月已單月損益兩平，明年營收約介於15億元至30億元，力拚全年獲利，預計明年底遞件申請興櫃。

台灣大哥大持股約3成的USPACE今天發表Premium服務，以訂閱制形式，整合停車、機場接送、代駕、外送、自助洗車、食住行樂與禮賓秘書等多元生活服務。服務採分級制，涵蓋綠卡、金卡、白金卡與黑卡，其中「黑卡」全球限量365名，採推薦申請制，月費可享多元服務，並解鎖精品代購、熱門演唱會等。

廣告 廣告

宋捷仁表示，USPACE今年營收約9億元，預計在訂閱制新服務推出後，明年營收介於15億元至30億元，將可力拚全年獲利，預計明年底遞件申請上資本市場，至於是興櫃還是創新板，還在評估。

宋捷仁指出，USPACE目前業務營收有70%來自停車收費，10%為機場接送。USPACE過去以停車場為主的商業模式，屬於「低毛利、高頻率」的入口型服務；如今進一步疊加訂閱制保險、高階權益與禮賓服務，打造「高毛利、低頻率」的穩定現金流來源，以調和颱風、連假等季節性因素帶來的營運波動。

威剛創辦人暨董事長陳立白今天也現身活動站台，並表示希望成為下一批股東之一；USPACE表示，預計明年第1季完成約6億元的C輪募資，資本額調整至約14億元，並沖銷累積虧損，為後續上市鋪路；目前股東結構中，台灣大哥大持股約31%為最大股東，經營團隊為第2大股東，數字科技持股低於1成，中華電信和PChome透過創投入列前5大股東。

海外布局方面，USPACE已進軍日本市場，預計可貢獻營收3成，明年則鎖定馬來西亞作為新投資據點。宋捷仁樂觀指出，台灣約有700萬名車主，只要累積400萬名訂閱用戶，以訂閱制與保險服務推進，全年營收可望在3年內挑戰100億元、5年內上看1000億元。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大自2022年起入股USPACE，其營收與服務規模快速成長，從2022年至2025年，3年多營收成長約7倍，服務生態系也倍數成長。隨著國際布局推進，USPACE先後完成併購日本停車共享品牌Nokisaki、投資泰國JORDSABUY與印尼Soul Parking，逐步擴展智慧移動生態系的區域深度與服務廣度；未來，USPACE計劃以「停車、充電、共享」整合解決方案輸出國際。

台灣大個人用戶事業商務長暨USPACE執行董事林東閔表示，台灣大結合電信科技與共享經濟，整合充電、共享、停車、儲能與租賃五大資源鏈，從車主需求出發，打造跨場域的智慧移動服務體系。台灣大除與USPACE、WeMo合作，也攜手格上、iRent、LINE GO與LUXGEN等，拓展智慧移動應用層次。（編輯：張良知）1141230